Кассация по новым правилам: что изменилось

В октябре 2019 года в России начали действовать специальные кассационные суды общей юрисдикции. Вместе с новыми судами изменились и правила кассационного обжалования. Прошло два года с начала работы кассационных судов, и уже можно сделать определенные выводы о характере их деятельности. Свою лепту в правила кассации внес и коронавирус.

Мы подготовили подборку материалов о порядке кассации после 1 октября 2019 года и актуальную судебную практику кассационных инстанций судов общей юрисдикции.

Новые апелляция и кассация заработали с 1 октября 2019 года

Верховный Суд РФ постановил, что днем начала деятельности:

кассационных судов общей юрисдикции;

апелляционных судов общей юрисдикции;

Кассационного военного суда;

Апелляционного военного суда;

Центрального окружного военного суда

следует считать 1 октября 2019 года.

Документ — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30 «О дне начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, Центрального окружного военного суда»

Особенности кассации в судах общей юрисдикции после 1 октября 2019 года

Изменилась с 01.10.2019 схема обжалования судебных актов в связи с началом работы апелляционных и кассационных СОЮ. С 1 октября заработали 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции.

Если в новые апелляционные СОЮ юристам в гражданском процессе практически не нужно будет обращаться, то с кассационными дело обстоит иначе. Кассационные СОЮ играют роль первой кассации, которая, в отличие от прежней кассации в областных и равных им судах, сплошная. Как и в арбитражном процессе, первая кассация рассматривает по существу все надлежащим образом поданные жалобы.

Претензию в кассационный СОЮ нужно подавать через суд первой инстанции.

С 13 декабря 2019 года копию жалобы в кассационный суд общей юрисдикции и приложенных к ней документов податель жалобы должен самолично направлять другим участникам процесса. Доказательства отправки документов потребуется приложить к оригиналу жалобы.

Если требуются отсрочка, рассрочка, освобождение от уплаты госпошлины или снижение ее размера, с 1 октября 2019 года к кассационной жалобе достаточно приложить соответствующее ходатайство. Срок подачи кассационной жалобы в кассационный суд (первую кассацию) сокращен в два раза — с 6 до трех месяцев.

Срок на подачу жалобы в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ тоже сокращен с 6 до трех месяцев.

Документ — Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Верховный Суд уточнил правила кассации

Верховный Суд опубликовал пленум с разъяснениями для судов кассационной инстанции производства в рамках ГПК РФ. Этот документ станет обязательным для судов общей юрисдикции. Отметим самые интересные позиции ВС РФ.

1. Если к жалобе не приложена копия диплома, а в материалах дела она есть, то оставить жалобу без движения не имеют право.

2. Если жалоба подается правопреемником, то в этом документе должно быть обосновано правопреемство.

3. Жалоба, поданная через сайт суда, считается поданной с момента загрузки ее в систему.

4. Суд кассации имеет право переквалифицировать отношения сторон, если этого не сделали нижестоящие суды.

5. Кассационный суд не имеет право устанавливать новые обстоятельства и доказательства, не рассмотренные нижестоящими судами.

6. После завершения кассации исполнительный лист выдает суд первой инстанции.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 признано утратившим силу.

Документ — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17

Суд кассации не может отказать в восстановлении сроков только из-за того, что прошел год

В Конституционный Суд обратился мужчина с жалобой на несоответствие абзаца 2 ч. 6 ст. 112 ГПК Основному закону РФ. Заявитель сообщил, что являлся кредитором по делу о банкротстве другого гражданина, но узнал об апелляционном акте по данному делу (не в свою пользу) лишь спустя год после издания судебного акта. Мужчина попытался восстановить срок, опираясь на уважительные причины. Но суд кассации отказал ему со ссылкой на абз. 2 ч. 6 ст. 112 ГПК из-за пропуска годичного срока.

КС РФ нарушений Конституции РФ в оспариваемой норме не нашел, но отметил, что суды неверно истолковали ст. 112 ГПК и необоснованно отказали заявителю в восстановлении срока. Поэтому дело требуется пересмотреть.

Документ — Постановление Конституционного Суда РФ от 01.06.2021 № 25-П

Если ВС РФ не принял кассационную жалобу, то можно обратиться к председателю ВС РФ

В Конституционный Суд обратилась гражданка Рыжакова с жалобой на несоответствие Конституции РФ абзаца 2 ч. 6 ст. 112 ГПК РФ.

Эта норма гласит, что пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или надзорных жалоб, представлений могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если суд признает уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок. К таким причинам статья относит тяжелую болезнь заявителя или его беспомощное состояние. Причем эти обстоятельства должны иметь место в период не позднее одного года со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.

По мнению заявительницы, спорное законоположение статей 18 и 46 Конституции РФ лишает граждан возможности обжаловать судебный акт, с чем она и столкнулась при обращении в Верховный Суд РФ.

КС РФ нарушений Основного закона РФ в спорной норме не увидел. Положения абзаца 2 ч. 6 ст. 112 ГПК РФ, предоставляя возможность восстановления пропущенных процессуальных сроков подачи кассационных или надзорных жалоб, направлены на расширение гарантий судебной защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства. Вопрос о восстановлении процессуального срока решается судьей в каждом конкретном случае в пределах свободы усмотрения.

Судьи Конституционного Суда напомнили, что существует возможность обратиться к председателю Верховного Суда РФ, его заместителю с просьбой не согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления и вынести определение о его восстановлении (ч. 4 ст. 390.3 ГПК РФ).

Документ — Определение Конституционного Суда РФ от 29.10.2020 № 2441-О

К жалобе в ВС РФ нужно прилагать заверенные копии судебных постановлений

Гражданка Черкунова обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, но документ вернули из-за того, что она не приложила к жалобе заверенные копии оспариваемых судебных постановлений (ч. 4 ст. 390.5 ГПК РФ). Тогда Черкунова подала жалобу в Конституционный Суд на ч. 4 ст. 390.5 ГПК РФ.

По мнению заявительницы, содержащееся в названном законоположении требование о необходимости прилагать к кассационной жалобе заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу, нарушает ее право, гарантированное ст. 46 Конституции РФ (право на судебную защиту).

Конституционный Суд не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению. Он указал, что регулирующие порядок обращения в суд законодательные требования обязательны для граждан. Это относится и к правилам, регламентирующим порядок обращения в суд, в том числе перечень прилагаемых к обращению документов. Требования к оформлению копий судебных постановлений установлены пунктом 14.5 инструкции по судебному делопроизводству в районном суде (утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36).

Таким образом, часть четвертая статьи 390.5 ГПК РФ не может расцениваться как нарушающая право Черкуновой на судебную защиту.

Документ — Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 705-О

Срок для взыскания судебных расходов считается по новым правилам

Центральный районный суд города Волгограда 19.03.2018 прекратил производство по иску гражданина к ООО «СК «Согласие» в связи с отказом от иска. ООО «СК «Согласие» 07.08.2020 обратилось в суд с заявлением, в котором просило взыскать с гражданина в пользу страховой компании 250 тыс. рублей судебных расходов.

Суд первой инстанции, возвращая заявление о взыскании судебных расходов, исходил из того, что оно подано ООО «СК «Согласие» 7 августа 2020 года, то есть за пределами трехмесячного срока со дня вступления в законную силу Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Суды апелляции и кассации поддержали решение.

Закон № 451-ФЗ добавил в ГПК РФ новую статью 103.1 ГПК, которая ввела ограничительный срок для обращения за взысканием судебных расходов — три месяца. Ранее он не был ограничен.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30, днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции считается 1 октября 2019 года. Таким образом, трехмесячный срок, установленный для обращения с заявлением о возмещении судебных расходов, начинает исчисляться по данному делу с 1 октября 2019 года и истекает с учетом выходных и праздничных дней 9 января 2020 года.

Страховая компания попыталась сослаться на то, что суды неправомерно руководствовались положениями ст. 103.1 ГПК РФ (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ), поскольку гражданским процессуальным законодательством на момент рассмотрения дела и вступления решения суда в законную силу не был предусмотрен срок для обращения в суд с заявлением о взыскании судебных расходов. Однако судьи ответили, что сроки для обращения за взысканием судебных издержек по старым искам нужно считать по новым правилам.

Документ — Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 31.03.2021 по делу № 88-10876/2021

Кассационный Суд должен восстановить срок обжалования, если заявитель физически не мог подать жалобу самостоятельно

Гражданин Шубин 7 августа 2018 года обратился в Новомосковский городской суд Тульской области с иском к Министерству строительства РФ и другим государственным органам о перерасчете единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилья. Суды первой и второй инстанции ему отказали. Апелляционное определение было вынесено 4 апреля 2019 года.

Шубин 25.10.2019 подал в недавно образованный Первый кассационный суд жалобу. В кассационной жалобе содержалась просьба о восстановлении пропущенного срока для ее подачи, мотивированная тем, что процессуальный срок пропущен по уважительной причине, поскольку он является инвалидом и в связи с имеющимися у него заболеваниями в период течения шестимесячного процессуального срока проходил лечение. В удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного срока было отказано.

Двадцать седьмого ноября 2019 года он вновь подал кассационную жалобу с просьбой о восстановлении сроков со ссылкой на то, что проходил лечение хронических заболеваний в стационаре медицинского учреждения.

Но Кассационный Суд опять ему отказал. Судебный орган основывался на том, что Шубин, находясь на санитарно-курортном лечении, мог подать кассационную жалобу в установленные сроки через своего представителя.

Но Верховный Суд не согласился с позицией Первого кассационного суда и указал, что ведение гражданином дела в суде через представителя является его правом, а не обязанностью. Кроме того, суд ограничился лишь формальным указанием на то, что Шубиным не представлены доказательства, подтверждающие обоснованность заявления о восстановлении срока кассационного обжалования. Тогда как надо было рассмотреть данные о здоровье истца в совокупности (возраст, состояние здоровья, наличие в анамнезе тяжелых хронических заболеваний, факт установления группы инвалидности).

Верховный Суд восстановил срок и направил документы в Кассационный Суд.

Документ — Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.08.2021 № 38-КГ21-1-К1

Суд кассации обязан проверять соблюдение как процессуального, так и материального права

Гражданин проиграл суд по иску управления соцзащиты о взыскании незаконно полученных мер социальной поддержки. Однако апелляционная инстанция оставила решение в силе. Тогда гражданин подал жалобу в Восьмой кассационный суд. Проверяя законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда апелляционной инстанции по кассационной жалобе Токарь Г.М., Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не нашел предусмотренных ст. 379.7 ГПК РФ оснований для отмены или изменения принятых по делу судебных постановлений.

Но Верховный Суд РФ жалобу принял и заметил, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм материального и процессуального права не выявил и не устранил, тем самым не выполнил требования ст. 379.6‒379.7 ГПК РФ.

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Документ — Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.05.2021 № 66-КГ21-5-К8

Дело в третьей инстанции могут рассматривать до четырех месяцев

Согласно статье 379.4 ГПК РФ, Кассационный Суд обязан рассмотреть дело за два месяца, но при сложном деле он вправе увеличить данный срок до четырех месяцев.

Так, гражданин обратился с кассационной жалобой на решение суда, по которому его увольнение из ПАО «Сбербанк» было признано законным. Кассационная жалоба поступила в суд 27.01.2020. При этом назначенное на 24 марта 2020 года судебное заседание Кассационного Суда общей юрисдикции было отложено в связи с удовлетворением ходатайства ПАО «Сбербанк» об отложении судебного разбирательства. Новое судебное заседание назначено на 6 мая 2020 года, а срок рассмотрения дела Кассационным Судом общей юрисдикции продлен на основании ч. 2 ст. 379.4 ГПК РФ до 24 мая 2020 года.

Проверив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции нашла основания для пересмотра дела и отправила его на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Документ — Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции РФ от 12.05.2020 № 88-8558/2020

Если коронавирус помешал ознакомиться с делом, то это основание для восстановления сроков обжалования

Гражданин подал иск против судебного пристава. Решением Подольского городского суда Московской области от 28.05.2019, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Московского областного суда от 23.10.2019, в удовлетворении иска было отказано.

Спустя семь месяцев (19.06.2020) истец подал в Первый кассационный суд жалобу вместе с заявлением о восстановлении срока кассационного обжалования со ссылкой на коронавирус как причину пропуска. Но суд отказался восстанавливать срок, и кассационная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу. Тогда гражданин обратился в Верховный Суд РФ.

ВС РФ отметил, что ссылки на обстоятельства, обусловленные невозможностью в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ознакомиться с материалами дела и получить надлежащим образом заверенные копии оспариваемых судебных актов, а также квалифицированную юридическую помощь при составлении кассационной жалобы, свидетельствуют об уважительности причин пропуска срока подачи кассационной жалобы. Дело снова отправили в Первый кассационный суд.

Документ — Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 23.11.2020 № 4-КАД20-16-К1

Уход за родственниками — уважительная причина для пропуска срока

Охранника одной из частных охранных организаций Белгорода уволили за прогул. Но работник с такими действиями не согласился. По его мнению, работодатель специально не допустил его к работе, чтобы уволить за прогул. Бывший охранник подал исковое заявление в районный суд о восстановлении в должности и взыскании морального вреда.

Однако районный суд отказал заявителю, так как тот пропустил срок исковой давности (по спорам об увольнении срок составляет один месяц). Истец попытался восстановить срок и сослался на то, что ухаживал за родственниками-инвалидами, а его участие в судебном процессе могло бы негативно сказаться на их здоровье. Более того, заявитель предоставил в суд все необходимые документы об инвалидности его родных. Но суд обратил внимание, что истец до подачи иска подавал жалобу в трудовую инспекцию, а значит, мог на какое-то время покинуть родственников и поучаствовать, например, в судебном процессе. На этом основании суд первой инстанции отказал заявителю, а апелляция только поддержала этот вердикт.

Но Верховный Суд не согласился с таким формальным подходом нижестоящих судей. Он указал, что истец предоставил все необходимые документы, которые подтверждают уважительные причины пропуска срока давности, поэтому суд не имел права отказать ему в восстановлении срока. В итоге ВС РФ вернул дело на новое рассмотрение.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.12.2019 № 57-КГ19-6