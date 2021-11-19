Декларация СОУТ 2022: новая форма и порядок подачи

Декларацию СОУТ подают после проведения спецоценки условий труда. В конце 2020 года декларация по СОУТ стала бессрочной. А в 2021 году изменили ее форму и порядок подачи в инспекцию труда.

Новая форма и правила подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда утверждены приказом Минтруда России от 17 июня 2021 г. № 406н. Новая форма декларации вступит в силу с 1 марта 2022 года.

До этого момента нужно использовать форму, утвержденную приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 года № 80н.

Декларирование рабочих мест по СОУТ

Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда подают все работодатели после проведения спецоценки условий труда.

В нее включают:

рабочие места, на которых вредные и (или) опасные факторы не выявлены;

рабочие места, на которых условия труда установлены оптимальными или допустимыми.

Напомним, условия труда подразделяются на четыре класса:

оптимальные (1 класс);

допустимые (2 класс);

вредные (3 класс). Они, в свою очередь, могут быть четырех степеней (подклассов);

опасные (4 класс).

Методика проведения спецоценки условий труда утверждена Приказом Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н.

Новая форма декларации СОУТ в 2022 году

Новую форму утвердили в связи с нововведениями Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ.

Так, с 2021 года декларация соответствия условий труда нормативам является бессрочной. При условии сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте.

Новая форма декларации приведена в Приложении № 1 к Приказу Минтруда России от 17 июня 2021 г. № 406н. Значительных изменений в форме и в порядке заполнения декларации нет.

Как и когда подавать декларацию СОУТ в 2022 году?

Декларацию подают в территориальную трудовую инспекцию по месту нахождения юрлица или его филиала, представительства.

Срок подачи с 1 марта 2022 года — не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему.

Ранее ее нужно было подавать с момента утверждения отчета о проведении спецоценки.

Декларацию по СОУТ можно представить: