Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Декларация СОУТ 2022: новая форма и порядок подачи

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Охрана труда
Версия для печати

Декларацию СОУТ подают после проведения спецоценки условий труда. В конце 2020 года декларация по СОУТ стала бессрочной. А в 2021 году изменили ее форму и порядок подачи в инспекцию труда.

Новая форма и правила подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда утверждены приказом Минтруда России от 17 июня 2021 г. № 406н. Новая форма декларации вступит в силу с 1 марта 2022 года.

До этого момента нужно использовать форму, утвержденную приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 года № 80н.

Декларирование рабочих мест по СОУТ

Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда подают все работодатели после проведения спецоценки условий труда.

В нее включают:

  • рабочие места, на которых вредные и (или) опасные факторы не выявлены;
  • рабочие места, на которых условия труда установлены оптимальными или допустимыми.
Напомним, условия труда подразделяются на четыре класса:

  • оптимальные (1 класс);
  • допустимые (2 класс);
  • вредные (3 класс). Они, в свою очередь, могут быть четырех степеней (подклассов);
  • опасные (4 класс).
Методика проведения спецоценки условий труда утверждена Приказом Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н.

Новая форма декларации СОУТ в 2022 году

Новую форму утвердили в связи с нововведениями Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ.

Так, с 2021 года декларация соответствия условий труда нормативам является бессрочной. При условии сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте.

Новая форма декларации приведена в Приложении № 1 к Приказу Минтруда России от 17 июня 2021 г. № 406н. Значительных изменений в форме и в порядке заполнения декларации нет.

Как и когда подавать декларацию СОУТ в 2022 году?

Декларацию подают в территориальную трудовую инспекцию по месту нахождения юрлица или его филиала, представительства.

Срок подачи с 1 марта 2022 года — не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему.

Ранее ее нужно было подавать с момента утверждения отчета о проведении спецоценки.

Декларацию по СОУТ можно представить:

  • лично;
  • по почте (с описью вложения и уведомлением о вручении);
  • в электронной форме через интернет на официальном сайте Роструда. Декларация должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.

Подборка полезных мероприятий

Разместить