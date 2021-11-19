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Как привлекать к субсидиарной ответственности руководство банков-банкротов?

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Рубрика Субсидиарная ответственность
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Когда дело доходит до банкротства банков, ситуация часто осложняется поиском субсидиарных ответчиков. Руководство финансовой организации состоит из десятков человек, и понять, чьи именно действия привели к несостоятельности должника, довольно сложно. Судам, как и конкурсному управляющему в лице Агентства страхования вкладов (АСВ), нужно отделить невиновных от виновных. Ведь часто банкротству банка предшествовали крупные махинации, о которых знали одни руководители, но о которых совсем не догадывались другие.

ВС РФ разобрался, на что нужно обращать внимание при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банков-банкротов.

Что случилось с банком?

Один из российских банков обанкротился по причине агрессивной финансовой стратегии, утвержденной его руководством. Финансовая организация предлагала гражданам и организациям вложить деньги во вклады, доходность которых в процентном выражении превышала среднерыночные показатели.

Ситуацию усугубило то, что контролирующие лица кредитного учреждения выдавали межбанковские займы компаниям, у которых уже были признаки банкротства. Также должник покупал безнадежные к взысканию векселя у других банков, чем пополнил свой портфель неликвидных активов. Вдобавок, банк выдал крупные кредиты техническим заемщикам, а также выкупил права требования с технических должников у других финансовых организаций.

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Все это неизбежно привело к банкротству банка, являющемуся «героем» нашей истории. АСВ вознамерилось привлечь его руководство к субсидиарной ответственности, подсчитав, что сумма ущерба превысила 6 млрд руб.

Кто виноват?

Поиск виновных в банкротстве банка — одна из наиболее сложных задач. Как указал ВС РФ, банки работают с крупными финансами, и, чтобы все работало, как надо, они обязаны держать большой штат не только сотрудников, но и руководителей. К сожалению, избежать негативных явлений в виде банкротства участников финансового рынка не удается даже при том, что закон устанавливает особые требования к руководителям банков, а также к особенностям формирования их органов управления.

Ответчиков при несостоятельности кредитных учреждений всегда много. Но важно привлекать к субсидиарной ответственности только тех, кто реально виновен в банкротстве банка.

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ВС РФ перечислил критерии, по которым контролирующее лицо финансовой организации может быть привлечено к субсидиарной ответственности

  • возможность оказывать существенное влияние на деятельность банка (именно поэтому к «субсидиарке» не привлекаются миноритарные акционеры, управленцы среднего звена, рядовые сотрудники, но при условии, что их статус соответствует реальной полноте власти);
  • ответчик должен обладать возможностью принимать такие управленческие решения, которые кардинально меняют особенности деятельности банка — иными словами, превратить здоровую организацию в предбанкротную или полностью несостоятельную (поэтому от «субсидиарки» освобождаются руководители, которые, хоть и одобрили невыгодную сделку, но ее сумма незначительна в сравнении с оборотами финансовой организации);
  • контролирующее лицо инициировало невыгодную сделку, которая привела к банкротству банка, либо одобрило ее, поскольку с нее оно должно было получить выгоду.

Как напомнила высшая инстанция, убыточность определенных банковских сделок не всегда означает вину руководителей. Особенно, если у сделки изначально было какое-то экономическое обоснование. Важно оценивать масштабы решения (например, контролирующие лица одобрили нетипично крупную сделку в сравнении с оборотами кредитного учреждения). Также важен и мотив — желание причинить вред кредиторам за счет уменьшения будущей конкурсной массы.

Освободиться от субсидиарной ответственности помогают принципы разумности и добросовестности при совершении какой-либо сделки. Например, можно было обратиться к профильному подразделению банка и попросить его сделать заключение, насколько тот или иной договор был выгоден или невыгоден для банка. В то же время, если предполагаемый ответчик знал, что у банка недостаточно информации о контрагенте, что отчет профильного департамента подделывается, или если невыгодность сделки очевидна, что говорится, невооруженным глазом, тогда от «субсидиарки» спастись не удастся.

Сам факт принадлежности к кругу контролирующих лиц банков еще не значит, что всех их в обязательном порядке привлекут к субсидиарной ответственности. Суд будет устанавливать факт вовлеченности каждого руководителя к банкротству компании, и только на этом основании выносить решения.

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