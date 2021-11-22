Можно ли оплачивать больничный, выданный в Беларуси?

С 2022 г. наша страна полностью переходит на электронные больничные листы. Более того, мы уже перешли на прямые выплаты из ФСС, когда компания заявляет в Фонд номер листка, а ведомства напрямую перечисляет деньги сотруднику.

Между тем, у нас трудится немало людей из соседних стран, в том числе из Беларуси. Или россияне отправляются в эту страну и из-за болезни оформляют там больничный. Но будет ли он учитываться и оплачиваться у нас?

В соответствии с п.15 Порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая электронные, который утвержден Приказом Минздрава России от 01.09.2020 № 925н, документы, подтверждающие временную нетрудоспособность за границей, по решению врачебной комиссии заменяются на бумажные или электронные больничные листы нашей страны.

Для замены иностранных документов на российские необходимо несколько условий:

медицинские документы, выданные за границей, должны быть легализированы;

должен быть нотариально заверенный перевод документов на русский язык;

записи в них должны подтверждать временную нетрудоспособность гражданина.

Легализация иностранных официальных документов — это процедура, которая предусматривает удостоверение подлинности:

подписи;

полномочия лица, подписавшего документ;

подлинности печати;

и соответствия документа местному законодательству.

В ст. 3 Конвенции, которая отменяет требование легализации иностранных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961, установлено, что единственной формальностью, которую могут потребовать для удостоверения личности, подписи и печати, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Для стран-участниц Конвенции медицинские документы, выданные в этих государствах, удостоверяются в упрощенном порядке.

Легализация документа производится на территории иностранного государства дипломатическими или консульскими представительствами России.

Для России и Беларуси все еще проще. Для участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях, заключенной в Минске 22.01.1993, документы, которые официально и законно изготовлены в одной стране, принимаются в других странах без дополнительных специальных удостоверений. А Россия и Беларусь как раз ратифицировали эту Конвенцию.

Таким образом, документ, подтверждающий нетрудоспособность сотрудника в период его пребывания на территории стран — участников Минской Конвенции, при наличии гербовой печати не требует его легализации, но нотариально заверенный перевод на русский язык необходим.

Для замены документа, подтверждающего временную нетрудоспособность, на листок нетрудоспособности российского образца заявитель вправе обратиться в медицинскую организацию лично или через представителя по доверенности.