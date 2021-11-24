Какие проводки делать по выкупной стоимости лизингового имущества

Проводки у лизингополучателя зависят от того, на чьем балансе учитывается объект лизинга, а также включена выкупная стоимость в лизинговые платежи или зафиксирована отдельной суммой. Все подробности — в нашей статье.

Выкупная стоимость предмета лизинга — что это

Лизинг — это трехсторонний договор, по которому лизингополучатель (ЛП) дает указание лизингодателю (ЛД) купить у продавца актив, который затем ЛП берет в аренду. Оформление лизинговых сделок происходит на основании ст. 665–670 ГК РФ, закона «О лизинге» от 29.10.1998 № 164‑ФЗ и указаний, утвержденных приказом Минфина РФ от 17.02.1997 № 15.

С 1 января 2022 г. операции по лизингу учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Начать применять его можно и раньше, отразив это в учетной политике.

Лизинг — это разновидность аренды, но ключевое отличие в том, что договором лизинга может быть предусмотрено приобретение лизингового актива лизингополучателем в собственность. Возможность выкупа изначально фиксируется в договоре лизинга.

Выкупная стоимость предмета лизинга — цена, за которую ЛП по окончании договора лизинга приобретает в собственность лизинговое имущество. Ее следует отличать от самих лизинговых платежей, поскольку выкупная стоимость с точки зрения учета — плата за приобретение актива.

Выкупная стоимость может быть:

включена в состав лизинговых платежей отдельной строкой, тогда она по экономической сути является авансом и принимается к учету в этом качестве до момента выкупа объекта лизинга;

не включена в лизинговые платежи и подлежит уплате после перечисления всей суммы лизинговых платежей.

В зависимости от этого отличается порядок учета выкупной стоимости у ЛП.

Что такое документальное оформление выкупной стоимости предмета лизинга

Условие о выкупе предполагает, что договор лизинга будет включать в себя элементы 2 договоренностей:

непосредственно об аренде;

в части условия о выкупе имущества — о купле-продаже.

Размер выкупной стоимости устанавливается в договоре и зависит от длительности лизинга, срока полезного использования актива и планируемого износа.

Если выкупная стоимость имущества отражается в договоре отдельной суммой, то следите за тем, чтобы ее размер не был низким. Иначе налоговики решат, что выкупная стоимость на самом деле была «спрятана» в лизинговых платежах и представляла собой авансы, включенные в расходы неправомерно (определение ВАС РФ от 28.09.2011 № ВАС-12368/11, постановление ФАС Уральского округа от 17.05.2012 № Ф09-3197/12). Придется пересчитывать налогооблагаемую базу юрлица или ИП.

Для учета затрат на выкуп лизингового имущества у бухгалтера ЛП должен быть не только договор лизинга, но и акт приемки-передачи имущества. Причем акт составляется дважды: при получении актива в лизинг и при переходе на него права собственности. Документ может быть составлен по унифицированной форме ОС-1, ОС-1а, ОС-1б или по разработанной самостоятельно — в таком случае не забудьте закрепить форму акта в учетной политике (ст. 9 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н).

НДС с выкупной стоимости учитывается на основании счета-фактуры (если выкупная стоимость входила в состав лизинговых платежей, то должен быть еще и авансовый счет-фактура).

Бухгалтерские проводки на выкупную стоимость лизинга

Если выкупная стоимость выделяется в составе лизинговых платежей, то у ЛП проводки зависят от того, на чьем балансе учитывается лизинговый актив. Чтобы не запутаться в учете НДС, лизинговых платежей и самой выкупной стоимости, мы разберем бухпроводки на примерах для различных ситуаций.

Актив на балансе ЛП, выкупная стоимость входит в состав лизингового платежа

ООО «Фантазия» функционирует на общей системе налогообложения, ведет бухучет в полном объеме. В январе 2021 года компания приобретает в лизинг грузовой автомобиль Hyundai HD 78 за 2 400 000 руб. (включая НДС 400 000 руб.). Срок договора — 12 месяцев, предусмотрен выкуп имущества по цене 720 000 руб., в том числе НДС 120 000 руб. Ежемесячный лизинговый платеж — 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), из них 60 000 — оплата выкупной стоимости (включая НДС 10 000 руб.).

Если Hyundai HD 78 будет учитываться на балансе ООО «Фантазия», то бухгалтер на дату принятия актива к учету сделает следующие записи:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 31.01.2021 08 76 «Арендные обязательства» Отражена задолженность перед лизингодателем 2 400 000 В бухучете первоначальная стоимость лизингового актива — сумма платежей по лизингу за весь период сделки за вычетом НДС: 200 000 (ежемесячный платеж за минусом НДС) × 12 мес. = 2 400 000 руб. 31.01.2021 01 «Лизинговое имущество» 08 Лизинговый актив включен в состав ОС 2 400 000 31.01.2021 19 76 «Арендные обязательства» Начислен НДС с суммы лизингового платежа 480 000 40 000 ежемесячной суммы НДС с суммы лизингового платежа × 12 мес. = 480 000 руб.

Затем каждый месяц с 1-е по 5-е число следующего месяца ООО «Фантазия» обязано перечислить ежемесячный лизинговый платеж по Hyundai HD 78 за предыдущий месяц:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 28.02.2021 76 «Арендные обязательства» 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Ежемесячный лизинговый платеж начисляется общей суммой с учетом выкупной стоимости и НДС на последнее число месяца 01.03.2021 76 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 Перечислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Перечислять лизинговый платеж можно одной суммой, вместе с НДС и выкупной стоимостью – 240 000 руб. В назначении платежа бухгалтер ООО «Фантазия» укажет «Лизинговый платеж за февраль 2021 года по договору № … от 20.01.2021 в размере 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), А вот счетов-фактур лучше оформить 2: на сам платеж и на аванс по выкупной стоимости (аванс 60 000 руб. включая НДС 10 000 руб.) 01.03.2021 68 19 Принят к вычету НДС в составе лизингового платежа 30 000 Ежемесячно к вычету принимается только та часть НДС, которая относится к самому лизинговому платежу: 40 000 – 10 000 НДС с оплаты выкупной стоимости = 30 000 руб.

Амортизация Hyundai HD 78 начисляется с месяца, следующего за вводом в эксплуатацию, то есть с февраля, дата начисления — последнее число месяца. Срок использования авто в бухучете — 60 месяцев, метод амортизации линейный, повышенный коэффициент не используется. Тогда ежемесячная амортизация:

2 400 000 руб. × (100% / 60 мес.) = 40 000 руб.

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 28.02.2021 20 (25, 26, 44) 02 «Амортизация лизингового имущества» Начислена амортизация по лизинговому имуществу 40 000

Амортизацию и лизинговые платежи бухгалтер ООО «Фантазия» отражает в учете на протяжении 12 месяцев.

Выкуп автомобиля Hyundai HD 78, находящегося на балансе ООО «Фантазия», по договору назначен на 01.02.2022. Операцию отразят следующими бухпроводками:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 01.02.2022 02 «Амортизация лизингового имущества» 02 Списана амортизация лизингового актива 480 000 руб. Бухгалтер списывает накопленную амортизацию по автомобилю с с/счета «Амортизация лизингового имущества» на счет учета амортизации собственных ОС. За 12 мес. действия лизингового договора амортизация составила 40 000 × 12 мес. = 480 000 руб. 01.02.2022 01 01 «Лизинговое имущество» Списано с учета лизинговое имущество и отражено в составе собственных ОС 2 400 000 Hyundai HD 78 переведен в состав собственных ОС 01.02.2022 68 19 Принят к вычету НДС с выкупной стоимости 120 000 10 000 НДС с выкупной стоимости × 12 мес. = 120 000 руб.

Актив на балансе ЛД, выкупная стоимость входит в состав лизингового платежа

Если же грузовой автомобиль Hyundai HD 78 будет учитываться на балансе ЛД, то бухзаписи у ООО «Фантазия» по учету поступления авто будут следующими:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 31.01.2021 001 «Лизинговое имущество» Принято за баланс имущество, полученное по договору лизинга 2 400 000 На забалансовом счете первоначальная стоимость лизингового актива — это стоимость, указанная в договоре лизинга: 2 400 000 руб.

Затем учет лизинговых платежей и выкупной стоимости будет формироваться в бухучете следующим образом:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 28.02.2021 20 (25, 26, 44) 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 150 000 Лизинговый платеж при учете имущества на балансе ЛД учитывается в расходах ЛП в сумме лизингового платежа за вычетом НДС и выкупной стоимости: 240 000 – 40 000 НДС – 50 000 выкупная стоимость без НДС = 150 000 руб. 28.02.2021 19 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен НДС с лизингового платежа 30 000 НДС начисляется с суммы только лизингового платежа, без выкупной стоимости: 40 000 – 10 000 НДС с выкупной стоимости = 30 000 руб. 28.02.2021 76 «Авансы выданные» 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен выданный аванс в счет оплаты выкупной стоимости за февраль 2021 года 60 000 Выкупная стоимость относится на авансы 01.03.2021 76 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 Перечислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Перечисляется лизинговый платеж одной суммой, вместе с НДС и выкупной стоимостью — 240 000 руб. В назначении платежа бухгалтер ООО «Фантазия» укажет «Лизинговый платеж за февраль 2021 года по договору №… от 20.01.2021 в размере 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), По выделенному авансу по выкупной стоимости поступит так же, как и в первом примере

Таким образом, на сч. 76 «Авансы выданные» будет фиксироваться оплата первоначальной стоимости авто. На момент выкупа бухгалтер ООО «Фантазия» спишет авто с забалансового счета и учтет выкупную стоимость без НДС как первоначальную стоимость Hyundai HD 78:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 01.02.2022 001 «Лизинговое имущество» Списано с забаланса лизинговое имущество 2 400 000 01.02.2022 08 76 «Авансы выданные» Принят лизинговый актив по выкупной стоимости 600 000 К БУ автомобиль принимается по выкупной стоимости за вычетом НДС: 50 000 ежемесячный выкупной платеж без НДС × 12 мес. = 600 000 руб. 01.02.2022 19 76 «Авансы выданные» Начислен НДС с выкупной стоимости 120 000 10 000 руб. НДС в составе выкупной стоимости × 12 мес. = 120 000 руб. 01.02.2022 01 08 Введен в эксплуатацию выкупленный лизинговый актив 600 000 01.02.2022 68 19 Принят к вычету НДС с выкупной стоимости 108 000

Актив на балансе ЛП, выкупная стоимость уплачивается отдельно

Теперь рассмотрим, какие бухзаписи сделает бухгалтер ООО «Фантазия», если выкупную стоимость 720 000 руб. (включая НДС 120 000 руб.) компания заплатит после окончания выплаты лизинговых платежей — 01.02.2021. Для упрощения расчетов оставим размер ежемесячного платежа лизингодателю прежним – 240 000 руб. (из них НДС 40 000 руб.)

Если Hyundai HD 78 учитывается на балансе ООО «Фантазия», тогда после завершения процедуры выплаты лизинговых платежей бухгалтер спишет начисленную по активу амортизацию и перенесет автомобиль с с/счета «Лизинговое имущество» сч. 01 на счет учета собственных ОС. А оплата выкупной стоимости будет последней операцией ЛП перед получением актива в собственность. Бухпроводки ООО «Фантазия» будут выглядеть так:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 31.01.2021 08 76 «Арендные обязательства» Отражена задолженность перед лизингодателем 3 000 000 В бухучете в данной ситуации первоначальная стоимость лизингового актива равна сумме платежей по лизингу (включая выкупную стоимость) за весь период сделки за вычетом НДС: 200 000 (ежемесячный платеж за минусом НДС) × 12 мес. + 600 000 (выкупная стоимость 720 000 за минусом НДС 120 000) = 3 000 000 руб. 31.01.2021 01 «Лизинговое имущество» 08 Лизинговый актив включен в состав ОС 3 000 000 01.02.2022 76 «Арендные обязательства» 51 Оплачена выкупная стоимость лизингового актива 720 000 01.02.2022 19 76 «Арендные обязательства» Начислен НДС с выкупной стоимости 120 000 01.02.2022 68 19 Принят к вычету НДС с выкупной стоимости 120 000 02.02.2022 02 «Амортизация лизингового имущества» 02 Списана начисленная амортизация по лизинговому активу 600 000 Сумма амортизации за 12 мес. действия лизингового договора: 3 000 000 руб. × (100% / 60 мес.) × 12 мес.= 600 000 руб. 02.02.2022 01 01 «Лизинговое имущество» Списан с учета лизинговый актив 3 000 000 Актив списывается с с/счета учета лизингового имущества и переносится на сч. 01, где учитываются собственные ОС компании. Сумма проводки — первоначальная стоимость автомобиля

На последнее число февраля 2022 года бухгалтер ООО «Фантазия» начислит амортизацию по автомобилю в том же порядке и размере, что и в период лизинга, с одним отличием — корреспондировать будут счета учета собственного имущества и его амортизации, а не лизингового.

Актив на балансе ЛД, выкупная стоимость уплачивается отдельно

Если имущество учитывается на балансе ЛД, тогда бухгалтер ООО «Фантазия» списывает лизинговый актив с забалансового счета и принимает его на сч. 08 по выкупной стоимости за вычетом НДС. На этом же счете собираются и другие затраты ООО «Фантазия» на переход права собственности и подготовку Hyundai HD 78 к эксплуатации (при необходимости). Бухгалтер ООО «Фантазия» в такой ситуации сделает следующие бухпроводки:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 01.02.2022 001 «Лизинговое имущество» Списано с забаланса лизинговое имущество 2 400 000 01.02.20212 08 76 «Расчеты по выкупу предмета лизинга» Принят лизинговый актив по выкупной стоимости 600 000 К БУ автомобиль принимается по выкупной стоимости за вычетом НДС: 720 000 – 120 000 НДС = 600 000 руб. 01.02.2022 19 76 «Расчеты по выкупу предмета лизинга» Начислен НДС с выкупной стоимости 120 000 02.02.2022 01 08 Введен в эксплуатацию выкупленный лизинговый актив 600 000

Со следующего месяца после ввода актива в эксплуатацию начинайте начислять по нему амортизацию. Срок полезного использования устанавливается за вычетом периода, когда актив был в эксплуатации по договору лизинга. Также во внимание следует принять фактический износ оборудования (пп. 12, 14, 25 ФСБУ 6/2020, п. 61 Методических указаний по бухучету ОС, утверждены приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н).

Налоговый учет выкупной стоимости

Выше мы рассматривали только бухгалтерский учет операций по выкупу лизингового имущества. В налоговом же учете такая сделка имеет ряд существенных отличий. Рассмотрим их подробнее на одном из предыдущих примеров.

ООО «Фантазия» (ОСН, метод начисления) в январе 2021 года взяло в лизинг Hyundai HD 78 на 12 мес. Затраты ЛД на покупку авто составили 2 400 000 руб. (включая НДС 400 000 руб.). Ежемесячный лизинговый платеж 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.). Авто учитывается на балансе ЛП («Фантазия»), оплата выкупной стоимости (720 000 руб., включая НДС 120 000 руб.) произойдет после окончания срока договора лизинга.

Первоначальную стоимость Hyundai HD 78 для целей налогообложения бухгалтер ООО «Фантазия» посчитает как сумму расходов ЛД на покупку актива, доставку, изготовление и доведение до состояния, пригодного к эксплуатации, но за минусом сумм НДС (абз.3 п. 1 ст. 257 НКРФ):

2 400 000 – 400 000 НДС = 2 000 000 руб.

31.01.2021 HyundaiHD 78 введен в эксплуатацию. На последнее число месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию авто, бухгалтер начислит по нему амортизацию. В лизинговой сделке у ЛП есть возможность использовать повышающий коэффициент амортизации.

Амортизационная группа автомобиля определяется в соответствии с классификатором ОС ОК 013–2014 (СНС 2008, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.): грузовой автомобиль с бензиновым двигателем Hyundai HD 78 имеет код 310.29.10.42.112 и относится к 5-й амортизационной группе. Для целей налогообложения срок полезного использования автомобиля — 96 месяцев. Для лучшего понимания примера пусть используется линейный метод амортизации, без применения повышающих коэффициентов. Месячная норма амортизации — 1/96 мес. × 100% = 0,0104 (ст. 259.1 НК РФ).

28.02.2021 бухгалтер начислит по авто амортизацию:

2 000 000 × 0,0104 = 20 800 руб.

Лизинговый платеж разрешено учитывать в расходах только за вычетом амортизации (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Платеж также отражается в налоговых регистрах на последнее число месяца:

200 000 – 20 800 (амортизация) = 179 200 руб.

Эти записи в регистрах налогового учета (для расчета налога на прибыль) бухгалтер ООО «Фантазия» будет делать на протяжении действия договора лизинга, то есть в течение 12 мес.

При выкупе Hyundai HD 78 бухгалтер должен сделать в налоговом учете следующее.

1. На дату выкупа 01.02.2021 в регистрах налогового учета списать остаточную стоимость автомобиля и начисленную по нему амортизацию (ст. 264 НК РФ):

20 800 × 12 = 249 600 руб. — накопленная амортизация Hyundai HD 78;

2 000 000 – 249 600 = 1 750 400 руб. — остаточная стоимость.

2. Затем принять актив к налоговому учету по выкупной стоимости (без НДС) в качестве первоначальной (п. 1 ст. 257 НК РФ):

720 000 – 120 000 НДС = 600 000 руб.

3. Установить срок амортизации (с учетом фактического состояния авто).

Как видите, налоговый учет операций по учету имущества, выкупаемого по договору лизинга, которое на время лизинга находилось на балансе ЛП, существенно отличается от бухгалтерского.

Разницы, возникшие в результате различного формирования первоначальной стоимости выкупленного объекта лизинга в бухучете и для налоговых целей, классифицируются как постоянные (то есть ведут к образованию не отложенных налогов, а постоянных налоговых обязательств и/или активов).

Итоги

Учет выкупной стоимости объекта лизинга зависит от того, как указана цена выкупа в договоре и на чьем балансе он отражается. Впоследствии выкупленное имущество можно принять к учету как ОС и амортизировать или же учесть в составе товаров или МПЗ — это зависит от дальнейших целей фирмы. Налоговый учет выкупаемого объекта лизинга может существенно отличаться от правил бухучета того же объекта. Отличия ведут к образованию в бухучете постоянных разниц.