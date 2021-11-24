Когда и как платить декабрьскую зарплату 2021

В какой срок перечислять зарплату за декабрь 2021 года по правилам ТК? Нужно ли перечислить зарплату досрочно? Что делать с НДФЛ при досрочной выплате? Что думают на этот счет в Роструде? Когда перечислить аванс в декабре в 2021 года? Отвечаем на вопросы.

Какие сроки выплаты зарплаты по ТК РФ

Зарплата платится два раза в месяц. Даты выплаты фиксируются в трудовом или коллективном договоре либо в ЛНА, например, в положении об оплате труда (Письмо Минтруда от 24.05.2018 N 14-1/ООГ-4375).

Аванс выплачивается с 16-го по последнее число текущего месяца, зарплата за вторую половину месяца — с 1-го по 15-е число следующего месяца.

Если дата выплаты приходится на выходной или праздник, зарплату требуется перечислить накануне (ст. 136 ТК РФ).

Можно ли выплачивать зарплату раньше срока

Можно — при выплате зарплаты за отработанное время. Обязательно — если дата выплаты приходится на выходной или праздник.

В остальных случаях выплату зарплаты ранее установленной даты могут признать нарушением правила о выплате зарплаты не реже чем каждые полмесяца.

Однако при возможных спорах с проверяющими поможет письмо Минтруда от 26.07.2019 № 14-1/В-582. В нем сделан вывод, что при выдаче заработка раньше срока права работников не нарушаются, поэтому нарушений нет. Следовательно, можно выдать зарплату за декабрь досрочно. Например, 29 декабря 2021 года (в четверг)

Главное — не нарушить сроки: декабрьскую зарплату 2021, дата выплаты которой выпадает на новогодние праздники 2022 года, выдайте заранее — в декабре.

Точные даты выплаты зарплаты за декабрь 2021 года

Новогодние «каникулы» 2021-2022 года такие:

31 декабря 2021 г.(пятница) — выходной день;

1 — 8 января — Новогодние каникулы, отдыхаем 1 — 9 января.

Выходные дни на январские праздники в 2022 будут идти 10 календарных дней. С 31 по 9 января включительно — продолжительные праздники, новогодние каникулы. Кроме этого, 8 января — суббота, 9 — воскресенье. Первым рабочим днем 2022 года станет 10 января.

Работодатели, у которых день выплаты декабрьской зарплаты попал на период с 1 по 10 января 2022 года, обязаны выдать зарплату работникам накануне праздников. Крайний срок — 30 декабря 2021 года. Отложить выплату нельзя. Иначе оштрафует трудовая инспекция.

Срок выплаты зарплаты приходится на период с 11 и позднее? Не выдавайте декабрьскую зарплату заранее, иначе до аванса за январь пройдет больше чем полмесяца и работодателя оштрафуют.

Сроки выплаты зарплаты за декабрь 2021 года: таблица

Когда удержать НДФЛ

Удерживайте НДФЛ при выплате зарплаты за вторую половину декабря 30 декабря 2021 года или в январе 2022 года. Работники получают доходы в виде зарплаты в последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК). Поэтому если выдаете зарплату в последний день месяца или в следующем месяце, из выплаты удерживайте НДФЛ.

Если выдаете заработок раньше срока, 30 декабря 2021 года или раньше, НДФЛ не удерживайте.

По мнению Минфина, нельзя удерживать НДФЛ, пока месяц не закончился (письмо от 13.03.2018 № 03-04-06/15182). Поэтому если выдаете зарплату до конца месяца (то есть, до конца декабря 2021 года), выплатите работникам всю начисленную сумму. Декабрьский НДФЛ удержите с работников при первой денежной выплате в январе 2022 года, например, когда будете выдавать январский аванс.

Перечислите удержанный НДФЛ с зарплаты в день, когда удержали налог, или на следующий рабочий день (п. 6 ст. 226 НК).

Если выдаете зарплату 30 декабря, перечислить НДФЛ в бюджет нужно 30 декабря 2021 года или в первый рабочий день января — 10 января 2022 года.

Срок уплаты страховых взносов с зарплаты за декабрь 2021

Страховые взносы начисляют в том же месяце, когда начислили выплату. Уплатить взносы требуется не позднее 15 числа следующего месяца.

Страховые взносы за декабрь 2021 года перечислите не позднее 17 января 2022 года. Поскольку 15 января это выходной день — суббота.

При необходимости можно перечислить взносы до 15 января, например, 31 декабря или позднее. Закон это не запрещает.