Как справиться с коллекторами?

Если долг передали коллекторам – значит, спокойная жизнь закончена. Профессиональные взыскатели будут постоянно звонить, угрожать порчей имущества, шантажировать «сливом» ваших личных данных в сеть. Такая картинка всплывает в голове, когда речь заходит о коллекторских агентствах. Мало кто знает, что перечисленные методы «воздействия» на должников – незаконны. И профессиональные взыскатели могут быть привлечены за их применение к ответственности, вплоть до заключения под стражу.

Какие долги можно передать коллекторам?

Коллекторам можно передать долги по кредитам и займам, договорам поставки, подрядным соглашениям. Запрещено передавать профессиональным взыскателям задолженности по алиментам, ЖКХ, спорам между супругами, бюджетные долги (ими занимается Федеральная служба судебных приставов – ФССП РФ), а также различные компенсации – морального и материального вреда, нанесения вреда здоровью и жизни человека.

Банк продает коллекторам долг, по которому не платили более 90 дней. Если платеж просрочили на месяц или несколько дней – финансово-кредитная организация будет самостоятельно пытаться воздействовать на должника, например, с помощью штрафов и пени.

Кроме этого, долг нельзя передать третьим лицам (коллекторам), если это не было оговорено заранее, при подписании договора. В законе прямо не прописан этот факт, однако есть прецедентное решение Верховного суда. Рассматривая дело жительницы Новосибирска, чей долг по кредитной карте передали коллекторам, он указал, что должника необходимо заранее уведомлять о возможности продажи его долга третьим лицам.

«Черные» и «белые» коллекторы

Заниматься взысканием долгов может только компания, входящая в официальный государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Сейчас в этом реестре порядка 500 компаний, наделенных таким правом. Список находится в отрытом доступе, чтобы каждый гражданин или юрлицо могли проверить, с кем имеют дело.

Если компания или лицо, предъявляющая вам претензии, не является резидентом реестра – вы можете обратиться с жалобой в ФССП. В Кодексе административных правонарушений предусмотрены финансовые санкции для нелегальных взыскателей: от 50 тыс. до 500 тыс. – для физлиц, от 200 тыс. до 2 млн руб. – для юридических лиц.

Кроме этого, пожаловаться на «черных» коллекторов можно в профессиональные или саморегулируемые организации – «МиР», НАПКА и другие. Как следует из статистики жалоб НАПКА за первое полугодие 2021 г., именно нелегальные коллекторы чаще всего пытаются взыскать долги незаконными способами. Порядка 25% обращений, поданных в январе-мае, касается коллекторов, не упомянутых в реестре ФССП.

Как коллекторы могут воздействовать на должников?

Коллекторы могут лично встречаться с должником, звонить ему, направлять голосовые и текстовые сообщения. Частота и продолжительность этих действий оговорена в Федеральном законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…».

В нем сказано, что коллекторы могут звонить должнику не более одного раза в сутки с 8 до 22 часов по будням и с 9 до 20 часов в выходные дни. В неделю таких звонков должно быть не более двух, в месяц – не более 8. Текстовых и голосовых сообщений не может быть более двух в сутки, 4 в неделю и 16 в месяц. При этом количество почтовых отправлений закон не ограничивает. В разговоре с должником коллектор обязан назвать ФИО, организацию, которую он представляет, и четко обозначить предмет беседы – природу и размер долга, о котором идет речь.

Личные встречи должника и коллектора не должны случаться 1 раза в неделю. Во время них взыскатель не должен физически воздействовать на должника. Хватание за руку, толчки и проч. – считается нарушением закона. Если речь идет об избиении или угрозах физической расправы – дело может закончиться для коллектора уголовным сроком.

Коллектор не может звонить на работу должнику, его родственникам и друзьям, если не имеется соответствующего письменного согласия и от самого должника, и от третьих лиц. Также взыскатели не могут портить имущество должника – например, писать на его личном автомобиле или входной двери «должник». Угрозы порчи имущества тоже противозаконны, запрещены арест и изъятие имущества должника – такие полномочия есть только у ФССП при наличии соответствующего решения суда.

Профессиональный взыскатель не может прибегать к шантажу и обману. Например, утверждать, что за неисполнение обязательств должника могут посадить в тюрьму – это утверждение не соответствует действительности. При этом коллектор имеет право обратиться в суд с иском об истребовании долга.

Если должник не согласен с предъявленными требованиями

Бывает так, что коллекторы пытаются взыскать долг с человека, который не имеет к нему отношения. Зачастую это ошибка не самого взыскателя, а заемщика, который намеренно вводит кредиторов в заблуждение. Если вы оказались в такой ситуации, не нужно игнорировать звонки коллекторов или пытаться выяснить с ними отношения. Доказать вашу правоту поможет только конструктивный диалог и документарные доказательства.

В ФССП рекомендуют при несогласии с наличием долга или его размером написать письменное обращение кредитору или компании, представляющей его интересы. Ст. 230 вышеназванного Федерального закона обязывает вторую сторону подробно ответить на такое обращение в течение 30 дней.

«Получив исчерпывающую информацию о задолженности, следует ее оценить и принять решение об обоснованности или необоснованности требований. По результатам целесообразно повторно письменно обратиться к кредитору или лицу, действующему от его имени указав свои обоснованные сомнения и предложив скорректировать требования в соответствии с вашими предложениями. В случае не достижения соглашения необходимо обратиться в суд. Ответчиком в исковом заявлении следует указать организацию, в пользу которой осуществляется взыскание задолженности», – говорят судебные приставы.

Допустим, с вас пытаются взыскать долг по банковскому кредиту и «накапавшие» по нему штрафы и пени. Если долг реально существует – значит, у банка, который выдал кредит, должны быть оригиналы договоров с вашей подписью, копии паспорта и прочие документы. Их необходимо запросить, чтобы точно удостовериться – долг принадлежит именно вам, а не неизвестному лицу, указавшему ваши контактные данные.

Можно ли отказаться от общения с коллекторами?

Для этого нужно заполнить специальную форму, утвержденную уполномоченным органом. Она направляется в письменном виде через нотариуса или заказным письмом с уведомлением о вручении.

В заявлении о том, что взаимодействие с должником будет осуществляться через представителя, нужно указать ФИО представителя, его номер телефона, почтовый адрес и электронную почту. При этом в законе подчеркивается, что представителем должника в таких случаях может быть только адвокат.

Важно, что заявления об отказе или взаимодействии через представителя должны быть направлены кредитору (или его представителю) в течение четырех месяцев после возникновения просрочки. Если вы полгода лично общались с коллекторами, а потом решили оформить отказ или передать их своему представителю – это будет незаконным требованием.

Куда жаловаться на коллекторов

Если действия коллекторов нарушают рамки, обозначенные федеральным законом, вы можете обратиться с жалобой в государственные ведомства и профессиональные организации. Лучше, если к вашему обращению будут прикреплены доказательства произвола профессиональных взыскателей. Например, записи телефонных разговоров с угрозами, фотографии или видео испорченного имущества и проч.

В зависимости от характера допущенного нарушения жалобы рассматривают СРО, ФССП, полиция, прокуратура или Роскомнадзор. Если коллекторы пытаются проникнуть в ваше жилище, портят имущество или угрожают вам – необходимо написать заявление в полицию. Многие эксперты также советуют дополнительно направить сообщение о противоправных действиях взыскателей в прокуратуру.

Если коллектор требует отдать долг наличными, отдать в счет обязательств какое-либо имущество – это также повод обратиться в правоохранительные органы. Данные действия могут быть квалифицированы как вымогательство. Все выплаты по долгам осуществляются только посредством переводов на банковские счета.

Если вы обнаружили коллектора-«нелегала» – обращайтесь в ФССП. При это постарайтесь собрать как можно больше сведений: как взыскатель взаимодействовал с вами, от имени какой организации действовал.

Если коллекторы «слили» ваши личные данные (ФИО, телефон, адрес) в сеть, то вы можете обратиться в Роскомнадзор. Такие действия – прямое нарушение ФЗ «О персональных данных». С 1 марта 2021 г. его требования значительно ужесточились. Теперь чтобы обрабатывать и использовать персональные данные граждан, нужно получить от них четкое согласие. Лучше в письменной форме.

Таким образом, если вы знаете свои права и имеете четкое представление о границах полномочий коллекторов, у вас не возникнет проблем. Осознавая осведомленность должника, профессиональные взыскатели (особенно если речь идет о «черных» коллекторах) не станут злоупотреблять своими полномочиями, дабы не нарваться на проверки правоохранительных органов, ФССП или профессиональных организаций. Ведь такие «ревизии» могут закончиться и крупными штрафами, и реальными сроками.

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