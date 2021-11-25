Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как справиться с коллекторами?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Коллекторы
Версия для печати

Если долг передали коллекторам – значит, спокойная жизнь закончена. Профессиональные взыскатели будут постоянно звонить, угрожать порчей имущества, шантажировать «сливом» ваших личных данных в сеть. Такая картинка всплывает в голове, когда речь заходит о коллекторских агентствах. Мало кто знает, что перечисленные методы «воздействия» на должников – незаконны. И профессиональные взыскатели могут быть привлечены за их применение к ответственности, вплоть до заключения под стражу.

Какие долги можно передать коллекторам?

Коллекторам можно передать долги по кредитам и займам, договорам поставки, подрядным соглашениям. Запрещено передавать профессиональным взыскателям задолженности по алиментам, ЖКХ, спорам между супругами, бюджетные долги (ими занимается Федеральная служба судебных приставов – ФССП РФ), а также различные компенсации – морального и материального вреда, нанесения вреда здоровью и жизни человека.

кол1.png

Банк продает коллекторам долг, по которому не платили более 90 дней. Если платеж просрочили на месяц или несколько дней – финансово-кредитная организация будет самостоятельно пытаться воздействовать на должника, например, с помощью штрафов и пени.

Кроме этого, долг нельзя передать третьим лицам (коллекторам), если это не было оговорено заранее, при подписании договора. В законе прямо не прописан этот факт, однако есть прецедентное решение Верховного суда. Рассматривая дело жительницы Новосибирска, чей долг по кредитной карте передали коллекторам, он указал, что должника необходимо заранее уведомлять о возможности продажи его долга третьим лицам.

«Черные» и «белые» коллекторы

Заниматься взысканием долгов может только компания, входящая в официальный государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Сейчас в этом реестре порядка 500 компаний, наделенных таким правом. Список находится в отрытом доступе, чтобы каждый гражданин или юрлицо могли проверить, с кем имеют дело.

Если компания или лицо, предъявляющая вам претензии, не является резидентом реестра – вы можете обратиться с жалобой в ФССП. В Кодексе административных правонарушений предусмотрены финансовые санкции для нелегальных взыскателей: от 50 тыс. до 500 тыс. – для физлиц, от 200 тыс. до 2 млн руб. – для юридических лиц.

Кроме этого, пожаловаться на «черных» коллекторов можно в профессиональные или саморегулируемые организации – «МиР», НАПКА и другие. Как следует из статистики жалоб НАПКА за первое полугодие 2021 г., именно нелегальные коллекторы чаще всего пытаются взыскать долги незаконными способами. Порядка 25% обращений, поданных в январе-мае, касается коллекторов, не упомянутых в реестре ФССП.

макет-34.jpg

Как коллекторы могут воздействовать на должников?

Коллекторы могут лично встречаться с должником, звонить ему, направлять голосовые и текстовые сообщения. Частота и продолжительность этих действий оговорена в Федеральном законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…».

В нем сказано, что коллекторы могут звонить должнику не более одного раза в сутки с 8 до 22 часов по будням и с 9 до 20 часов в выходные дни. В неделю таких звонков должно быть не более двух, в месяц – не более 8. Текстовых и голосовых сообщений не может быть более двух в сутки, 4 в неделю и 16 в месяц. При этом количество почтовых отправлений закон не ограничивает. В разговоре с должником коллектор обязан назвать ФИО, организацию, которую он представляет, и четко обозначить предмет беседы – природу и размер долга, о котором идет речь.

Личные встречи должника и коллектора не должны случаться 1 раза в неделю. Во время них взыскатель не должен физически воздействовать на должника. Хватание за руку, толчки и проч. – считается нарушением закона. Если речь идет об избиении или угрозах физической расправы – дело может закончиться для коллектора уголовным сроком.

Коллектор не может звонить на работу должнику, его родственникам и друзьям, если не имеется соответствующего письменного согласия и от самого должника, и от третьих лиц. Также взыскатели не могут портить имущество должника – например, писать на его личном автомобиле или входной двери «должник». Угрозы порчи имущества тоже противозаконны, запрещены арест и изъятие имущества должника – такие полномочия есть только у ФССП при наличии соответствующего решения суда.

Профессиональный взыскатель не может прибегать к шантажу и обману. Например, утверждать, что за неисполнение обязательств должника могут посадить в тюрьму – это утверждение не соответствует действительности. При этом коллектор имеет право обратиться в суд с иском об истребовании долга.

макет-36.jpg

Если должник не согласен с предъявленными требованиями

Бывает так, что коллекторы пытаются взыскать долг с человека, который не имеет к нему отношения. Зачастую это ошибка не самого взыскателя, а заемщика, который намеренно вводит кредиторов в заблуждение. Если вы оказались в такой ситуации, не нужно игнорировать звонки коллекторов или пытаться выяснить с ними отношения. Доказать вашу правоту поможет только конструктивный диалог и документарные доказательства.

В ФССП рекомендуют при несогласии с наличием долга или его размером написать письменное обращение кредитору или компании, представляющей его интересы. Ст. 230 вышеназванного Федерального закона обязывает вторую сторону подробно ответить на такое обращение в течение 30 дней.

«Получив исчерпывающую информацию о задолженности, следует ее оценить и принять решение об обоснованности или необоснованности требований. По результатам целесообразно повторно письменно обратиться к кредитору или лицу, действующему от его имени указав свои обоснованные сомнения и предложив скорректировать требования в соответствии с вашими предложениями. В случае не достижения соглашения необходимо обратиться в суд. Ответчиком в исковом заявлении следует указать организацию, в пользу которой осуществляется взыскание задолженности», – говорят судебные приставы.

Допустим, с вас пытаются взыскать долг по банковскому кредиту и «накапавшие» по нему штрафы и пени. Если долг реально существует – значит, у банка, который выдал кредит, должны быть оригиналы договоров с вашей подписью, копии паспорта и прочие документы. Их необходимо запросить, чтобы точно удостовериться – долг принадлежит именно вам, а не неизвестному лицу, указавшему ваши контактные данные.  

Можно ли отказаться от общения с коллекторами?

кол2.png

Для этого нужно заполнить специальную форму, утвержденную уполномоченным органом. Она направляется в письменном виде через нотариуса или заказным письмом с уведомлением о вручении.

В заявлении о том, что взаимодействие с должником будет осуществляться через представителя, нужно указать ФИО представителя, его номер телефона, почтовый адрес и электронную почту. При этом в законе подчеркивается, что представителем должника в таких случаях может быть только адвокат.

Важно, что заявления об отказе или взаимодействии через представителя должны быть направлены кредитору (или его представителю) в течение четырех месяцев после возникновения просрочки. Если вы полгода лично общались с коллекторами, а потом решили оформить отказ или передать их своему представителю – это будет незаконным требованием.  

Куда жаловаться на коллекторов

Если действия коллекторов нарушают рамки, обозначенные федеральным законом, вы можете обратиться с жалобой в государственные ведомства и профессиональные организации. Лучше, если к вашему обращению будут прикреплены доказательства произвола профессиональных взыскателей. Например, записи телефонных разговоров с угрозами, фотографии или видео испорченного имущества и проч.

В зависимости от характера допущенного нарушения жалобы рассматривают СРО, ФССП, полиция, прокуратура или Роскомнадзор. Если коллекторы пытаются проникнуть в ваше жилище, портят имущество или угрожают вам – необходимо написать заявление в полицию. Многие эксперты также советуют дополнительно направить сообщение о противоправных действиях взыскателей в прокуратуру.

Если коллектор требует отдать долг наличными, отдать в счет обязательств какое-либо имущество – это также повод обратиться в правоохранительные органы. Данные действия могут быть квалифицированы как вымогательство. Все выплаты по долгам осуществляются только посредством переводов на банковские счета.

Если вы обнаружили коллектора-«нелегала» – обращайтесь в ФССП. При это постарайтесь собрать как можно больше сведений: как взыскатель взаимодействовал с вами, от имени какой организации действовал.

Если коллекторы «слили» ваши личные данные (ФИО, телефон, адрес) в сеть, то вы можете обратиться в Роскомнадзор. Такие действия – прямое нарушение ФЗ «О персональных данных». С 1 марта 2021 г. его требования значительно ужесточились. Теперь чтобы обрабатывать и использовать персональные данные граждан, нужно получить от них четкое согласие. Лучше в письменной форме.

Таким образом, если вы знаете свои права и имеете четкое представление о границах полномочий коллекторов, у вас не возникнет проблем. Осознавая осведомленность должника, профессиональные взыскатели (особенно если речь идет о «черных» коллекторах) не станут злоупотреблять своими полномочиями, дабы не нарваться на проверки правоохранительных органов, ФССП или профессиональных организаций. Ведь такие «ревизии» могут закончиться и крупными штрафами, и реальными сроками.

макет2-35.jpg??

Подборка полезных мероприятий

Разместить