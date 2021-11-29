Какими компаниями сейчас владеет 1С?

Редакция «Клерка» решила выяснить, чем вообще владеет компания 1С, как устроена ее партнерская сеть и с кем созданы совместные компании.

Сколько «дочек»?

Для начала посмотрим, сколько юридических лиц входят в холдинг.

ООО «1С», ОГРН 1107746695980. У нее 145 дочерних компаний:

У ЗАО «1С», ОГРН 1027739405540, взаимосвязанных компаний поменьше:

29 дочерних компаний, по информации с сервиса Rusprofile.

Что купила и с кем заключила соглашения 1С за все время

Основана компания в 1991 году. А в 2007 году совместно с «Битрикс» создала компанию «1С-Битрикс» с долевым участием 50/50.

Кроме того:

в 2008 году "1С" приобрела 100% игровой студии «Бука»;

2009 год — слияние с компанией «Софт Клаб»;

2010 год — объединение Snowball Studios и компании «1С-СофтКлаб».

На 2010 год «1С» владела или имела доли более чем в 300 ИТ-компаниях в России, СНГ и за рубежом.

2011 год — выкупила долю в ООО «Логнекс» (создателя облачного сервиса автоматизации торговли « МойСклад »), выкупив долю у прежнего совладельца, инвестиционного фонда Ambient Sound Investments;

»), выкупив долю у прежнего совладельца, инвестиционного фонда Ambient Sound Investments; 2012 год — приобрела 51 % разработчика облачных услуг для управления бизнесом « Мегаплан » и создает совместное предприятие с компанией « Агент Плюс »;

» и создает совместное предприятие с компанией « »; 2013 год — инвестировала в проект Infostart , получив 50% доли компании;

, получив 50% доли компании; 2014 год — входит в состав владельцев «СТК-Лаб» (создателя онлайн-сервиса подготовки документов для регистрации бизнеса regberry.ru ), переименованного позднее в «1С-Старт»;

), переименованного позднее в «1С-Старт»; 2015 год — вошла в состав владельцев группы компаний UMI (создатель сервисов и продуктов UMI.ru, UMI.ws, UMI.CMS, UMI.Cloud), выкупив долю у прежних совладельцев, в том числе у венчурного фонда Prostor Capital.

К 2015 году, по словам директора фирмы Бориса Нуралиева, число дочерних и совместных предприятий «1С» составило около 200 компаний.

Апрель 2016 года — «1С» выкупила 27,06 % в компании «Мегаплан» и довела долю в компании до 99 %. В августе того же года был приобретён контрольный пакет в сервисе автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto;

в октябре «1С» объявила о покупке контрольного пакета в разработчике облачной CRM-системы amoCRM;

в сентябре 2016 года «1С», совместно с «Аскон», создала компанию Renga Software — российского разработчика комплексной BIM-системы Renga;

— российского разработчика комплексной BIM-системы Renga; январь 2018 года — «1С» купила контрольный пакет Smartway;

май 2018 года — соглашение со Сбербанком о разработке совместных сервисов;

о разработке совместных сервисов; 30 июля 2018 года — совместная компания с корпорацией «Галактика» (в 2020 году выяснится, что совместное предприятие не взлетело);

2019 год — соглашение с ЯрГУ им. Демидова;

им. Демидова; 6 июня 2019 года — соглашение с Qiwi о совместной разработке ИТ-решений для финтех-компаний.

И наконец, в 2021-м году — запуск хостинга клиентских систем в облаке МТС, а также покупка 51% доли в компании АК — разработчике онлайн-бухгалтерии, которая встраивается в банковские сервисы.

Эти данные мы собрали из открытых источников - по материалам Википедии и Tadviser.

Дистрибьютор и издатель

Фирма «1С» является официальным дистрибьютором деловых программных продуктов зарубежных и отечественных производителей — Miсrosoft, Лаборатория Касперского, Eset, ABBYY, DrWeb, Аскон, ПроМТ, Entensys, Novosoft и других.

«1С» также издает программы отечественных разработчиков на территории России.

Проект «Издания 1С:Дистрибьюция» стартовал в 2004 году и сейчас включает в себя ПО таких производителей, как ABBYY, Лаборатория Касперского, Acronis, Aladdin, ASP Linux, ALT Linux, Entensys, Redline Software, Dragon Soft, Infotecs, Movavi, Paragon Software, Paragon Mobile, Famatech, SmartLine, Oxygen Software, VITO Technology, Panda Security, Infowatch.

Этот список, по информации с сайта 1С, постоянно пополняется.

Как устроены партнерская сеть и франшиза

В партнерской сети «1С» сейчас больше 10 тысяч постоянных партнеров в 600 городах 23 стран. Из них 6500 — предприятия сети «1С:Франчайзинг».

Кроме того, в сеть входят дистрибьюторы в регионах, розничные магазины и сети по продажам игр и программ для домашних ПК, дилеры «1Софт», а также:

1С:Консалтинг — сеть партнеров, выполняющих комплексные проекты - например, консалтинговые услуги, услуги по автоматизации на базе «1С:Предприятие 8»;

сервис-центры и сервис-партнеры, которые ведут информационно-технологическое сопровождение пользователей «1С:Предприятия»;

центры компетенции по ERP-решениям (1С:Центр ERP), бюджетному учету (ЦКБ) и автоматизации образовательных учреждений (ЦКО);

центры сертифицированного обучения по «1С:Предприятию 8»;

авторизованные центры сертификации «1С:Профессионал».

Вот пример взаимосвязи с «1С-РАРУС»: