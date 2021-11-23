1С вложилась в программу для поддержки АУСН

1С приобрела контроль в компании-разработчике программы для поддержки нового налогового режима для малого бизнеса (АУСН).

Стартап «АК» разрабатывает сервис для учета налогов, который после этого встраивается в интерфейс банка. Компания продает лицензии на использование своих разработок по цене 1200 руб. за каждый ИНН клиента. 1С в компании принадлежит 51% с октября прошлого года.

Деньги от новой сделки должны пойти на разработку и запуск программы для поддержки нового налогового режима — АУСН. Сумму инвестиций в компании раскрывать не стали.

Сервисы для учёта налогов, которые выпускает «АК», используются по модели white label в проектах Cifra от ВТБ, «Открытой бухгалтерии» от «Открытия», «Модульбухгалтерии» от «Модульбанка», «Чёрной Бухгалтерии» и банка «Хайс».

По материалам «VC.ru».