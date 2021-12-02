Недостача при инвентаризации: важные детали для бухгалтера

По результатам инвентаризации могут быть выявлены как недостача, так и излишки товаров, материалов или готовой продукции. Из нашей статьи вы узнаете, как отразить в бухгалтерском и налоговом учете недостачу при инвентаризации.

Бухгалтерский учет недостачи, выявленной при инвентаризации

Причиной выявления недостач могут быть ошибки, к примеру, бухгалтер не вовремя произвел списание или оприходование ценностей. Поэтому прежде чем отражать в учете недостачу, следует выяснить, не было ли ошибки. При выявлении недочетов необходимо внести коррективы в бухучет и представить «уточненки» по налогам.

Оформление недостачи осуществляется на основании сличительной ведомости. При этом компания вправе воспользоваться как унифицированной формой, так и разработать свой бланк.

Недостача ОС и НМА фиксируется в форме № ИНВ-18, товаров, материалов и других запасов — в форме № ИНВ-19.

Сличительные ведомости можно совместить с инвентаризационными описями (актами), как это сделано в формах № ИНВ-15 и ИНВ-16.

Для учета результатов, выявленных при инвентаризации, можно использовать форму № ИНВ-26. Применяемые формы необходимо зафиксировать в учетной политике компании.

Кроме того, по результатам работы инвентаризационной комиссии необходимо оформить протокол и приказ.

Принять к учету суммы недостачи, выявленной при инвентаризации, нужно следующим образом:

в пределах норм естественной убыли отражаются проводками по счетам учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции со счетом учета недостач и потерь от порчи ценностей);

сверх норм естественной убыли или при отсутствии установленных норм списываются в прочие расходы.

Списать недостачу нужно в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Проводки при выявлении недостачи при инвентаризации

Отражение в учете сумм недостачи, выявленной при инвентаризации, происходит по счету 94. По дебету указанного счета следует зафиксировать сумму потерь, а по кредиту — списать потери на расходы. На 31 декабря сальдо по счету 94 быть не должно.

При выявлении недостачи бухгалтер должен составить следующие проводки:

Дебет 94 Кредит 10, 41, 43... — учтена недостача;

Дебет 20, 44 Кредит 94 — списана стоимость недостающих ТМЦ в пределах норм естественной убыли;

Дебет 91-2 Кредит 94 — стоимость материалов сверх норм естественной убыли списана в прочие расходы.

В бухгалтерском учете при взыскании недостачи с работников делаются следующие проводки:

Дебет 94 Кредит 01,10, 41, 43, 50 — отражена недостача;

Дебет 73 Кредит 94 — недостача отнесена на виновное лицо;

Дебет Кредит 41, 50, 51 Кредит 73 — недостача возмещена виновником;

Дебет 70 Кредит 73 — недостача удержана из зарплаты работника.

Налоговый учет недостачи при инвентаризации

В налоговом учете недостачу товаров можно отнести к материальным или внереализационных расходам. В первом случае это возможно, если недостача возникла в процессе их хранения и транспортировки (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). Списание недостачи происходит в соответствии с нормами естественной убыли, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 № 814. Потери сверх норм естественной убыли в материальных расходах не отражаются.

При этом недостачу товаров, по которым нет норм, либо суммы, превышающие указанные показатели, можно учесть во внереализационных расходах организации. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий.

1. Недостача ТМЦ произошла в результате чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, пожар, авария на производстве и др.). При этом имеются документы, подтверждающие чрезвычайную ситуацию. Так, например, для признания потерь от пожара должны быть оформлены справка Государственной противопожарной службы МЧС России, протокол осмотра места происшествия и акт о пожаре, в котором устанавливается причина возгорания.

Кроме того, потери должны быть подтверждены актом инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества (письмо Минфина РФ от 17.10.2017 № 03-07-11/67464). Отметим, что если работодатель отказался взыскивать с работников суммы недостач, допущенных по их вине, НДФЛ он не удерживает. Расходы на компенсацию материального ущерба за счет собственных средств не облагаются также страховыми взносами, поскольку не относятся к объекту обложения ими (письмо Минфина РФ от 20.10.2017 № 03-04-06/68917).

2. Недостача возникла по вине работников или иных лиц.

В этом случае крайне важно наличие документов, подтверждающих признание виновником ущерба, или вступившее в силу решение суда о взыскании. Факт хищения можно подтвердить решением суда или, например, объяснительной запиской сотрудника. Расходы учитываются на дату признания ущерба должником или на дату вступления в силу решения суда, то есть одновременно с признанием внереализационного дохода (письмо Минфина РФ от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033).

Если же виновное лицо не установлено, то для подтверждения расходов необходимо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела и др.). Данные документы выдают уполномоченные органы власти (письма Минфина РФ от 27.04.2020 № 03-03-07/34451, от 06.07.2015 № 03-03-06/1/38849).

Расходы учитываются на дату:

признания виновным суммы ущерба (например, на дату заключения с работником соглашения о добровольном возмещении ущерба) (письмо Минфина РФ от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717);

вступления в силу решения суда о взыскании с виновного суммы ущерба (письмо Минфина РФ от 17.04.2007 № 03-03-06/1/245);

постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (письмо Минфина РФ от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81919).