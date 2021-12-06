Что бухгалтеру надо знать про единую тарифную сетку по разрядам на 2022 год

Единая тарифная сетка по разрядам — это особый вид оплаты труда. Он позволяет не только учитывать вид деятельности специалиста, но и оценить его профессионализм, опыт и квалификацию.

Для бюджетных организаций тарифная ставка наименьшего разряда и повышающие ее коэффициенты устанавливаются на государственном уровне отраслевыми соглашениями и региональными постановлениями. В коммерческих организациях вводится собственная тарификационная сетка, разработанная с учетом коллективного, профсоюзного мнения.

Единственный момент, о котором следует помнить бизнесу: ставку ЕТС низшего разряда нельзя устанавливать ниже МРОТ, который в 2021 году составляет 12 792 рубля, а в 2022-м поднимется до 13 890 рублей. Региональные МРОТ обычно выше федеральных (в Санкт-Петербурге минимум — 19 650 рублей, в Москве — 20 589 рублей), и руководителям предприятий следует ориентироваться на показатели, установленные в субъекте осуществления деятельности.

Когда удобна тарифная оплата труда

Как государственный инструмент управления доходами граждан, единая тарифная система отошла в небытие с 2008 года. Ей на смену пришла новая система оплата труда (НСОТ) для бюджетников (постановление Правительства от 05.08.2008 № 583), где тоже предусмотрена система повышающих коэффициентов за должность, квалификацию, выслугу лет, трудоемкость работ и т. д. Но в крупных производственных компаниях до сих пор разрабатывается и утверждается единая тарифная сетка по разрядам на 2022 год, поскольку руководство рассматривает такой вариант оплаты, как гибкий управленческий механизм, оперативно и точно решающий такие кадровые задачи:

подбор и расстановка рабочих;

аттестация работников;

бучение и развитие сотрудников;

мотивация персонала.

Основа оценки — понимание того факта, что чем выше квалификация сотрудника, чем сложнее и ответственнее работа, которую он выполняет, и тем выше его заработная плата. Когда специалисты кадровой службы работают над созданием тарифной и квалификационной сетки, они совместно с руководителями подразделений определяют:

количество квалификационных уровней каждой профессии и специальности;

максимальный коэффициент для наивысшего разряда по каждой специальности;

промежуточные показатели (они растут равномерно или прогрессивно).

В результате в виде таблицы формируется разрядная сетка рабочих профессий и иных должностей в организации, которая позволяет оценить (тарифицировать) работу каждого сотрудника и назначить справедливую заработную плату, отражающую ценность его знаний и умений для компании.

Тарифная оплата в коммерческом секторе

Если самостоятельно разработать и утвердить необходимые разряды рабочих сложно, то всегда есть возможность позаимствовать образцы из отраслевых соглашений, единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), профессиональных стандартов. Так, в отраслевом соглашении работников наземного городского электротранспорта на 2021–2023 гг. приведен пример тарифной сетки, которая позволяет учесть все особенности оплаты труда этой категории водителей:

В документе указано, что для водителя трамвая и троллейбуса тарифный разряд — это 6-й или 7-й (зависит от длины состава). Но при работе на регулярных пассажирских маршрутах в городах с численностью населения до 1 млн человек труд водителя оплачивается по более высокому разряду, а если в городе более 1 млн человек, то разряд повышается на 2 единицы. Для каждого из разрядов установлен повышающий коэффициент, и, к примеру, вилка разряда 5 для специалиста — от 1,63 до 2,06. Какой конкретно коэффициент выбрать, решает уже руководство.

При прежней системе имелся и 18 разряд учителя — это был максимально возможный уровень. Но сейчас установить его невозможно, максимально допускается 16-й, и то (см. постановление Минтруда РФ от 11.11.1992 № 33) при условии, что педагог руководит образовательным учреждением.

Покажем конкретный пример, как коэффициент превращается в зарплату, на примере того же водителя троллейбуса, который трудится в городе с населением более 1 млн человек— Санкт-Петербурге. Его разряд — 5-й, вилка коэффициента — от 1,63 до 2,06. МРОТ в СПб (оклад для 1-го разряда) = 19 650 рублей. Умножим тарифную ставку 1-го разряда (МРОТ) на коэффициент и получим размер оклада водителя: от 32 029,5 руб. до 40 479 руб. (без учета надбавок и компенсаций).

Что входит в систему оплаты труда бюджетников

Для государственных и муниципальных учреждений система оплаты труда определяется межотраслевым положением. Простыми словами, представители вышестоящих министерств и ведомств спускают уже готовые нормативы и правила для подведомственных учреждений. И если раньше, до 2008 года, утверждали разрядные сетки воспитателя-бюджетника, педагога и другого работника бюджетной сферы, то сейчас сначала определяют базовый оклад. Это минимальная единица оплаты труда, к которой применяются повышающие коэффициенты, к примеру за стаж или квалификацию. Еще есть профессиональный коэффициент, который используют как надбавку за сложность работы в данной должности по справочнику (определяется отраслевыми положениями).

Вот пример системы оплаты труда по тарифной сетке для образовательного учреждения:

Далее к базовому окладу применяется наличие квалификации. Отраслевым положением устанавливают надбавочный коэффициент к базовому окладу в простой форме. Например, за наличие квалификации оклад увеличивается на определенный процент, и если работник не подтвердил уровень квалификации, то надбавки за категорию ему не положено.

Законодательством установлено, что средний заработок руководителя не превышает восьмикратный средний заработок работников. Это правило работает пока только для государственных и муниципальных учреждений.

Иногда применяют и более сложную формулу. Например, когда работники одной должности получают несколько уровней квалификации, ученых степеней, заслуг, наград и прочих отличительных знаков.

Дополнительно к базовому окладу применяют и иные виды надбавок — коэффициент за общий стаж, надбавка за стаж работы на данном предприятии, территориальные надбавки и прочие доплаты, которые зависят от рода деятельности работника.