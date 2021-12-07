Как вернуть переплату по НДФЛ: инструкция

Переплата НДФЛ может возникнуть по различным причинам. Например, бухгалтер излишне удержал налог с сотрудника или ошибочно перечислил деньги по реквизитам НДФЛ, в то время как они налогом не являлись. Как правильно вернуть и зачесть излишне уплаченные суммы по НДФЛ компании или предпринимателю, как вернуть переплату по налогу сотруднику, рассказываем в статье.

Порядок возврата переплаты по НДФЛ организации

Порядок возврата НДФЛ зависит от причины переплаты.

1. Организация (налоговый агент) ошибочно перечисляет по реквизитам НДФЛ собственные средства, которые не были удержаны при выплате доходов физлицам. Это может произойти, например, из-за ошибки бухгалтера или сбоя в программе.

2. Налоговый агент допустил ошибку именно при удержании НДФЛ из доходов сотрудника, то есть он неправомерно изъял у него больше, чем следовало, либо выплатил «лишний» доход, с которого удержал НДФЛ.

Порядок возврата налога в этих двух случаях будет различным.

В первом случае переплата налогом на доходы физлиц вообще не признается — действуют общие правила ст. 78 НК РФ. Для возврата или зачета денег компания должна подать заявление в ИФНС по месту учета по форме КНД 1150058, утвержденной Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ (приложение № 8). Необходимо подтвердить, что денежные средства, перечисленные по реквизитам НДФЛ, таковыми не являются.

К заявлению необходимо приложить:

выписку из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период;

платежное поручение, на основании которого была внесена лишняя сумма.

Во втором случае по общему правилу налоговый агент, излишне удержавший из дохода физлица НДФЛ, обязан произвести возврат самостоятельно (п. 14 ст. 78, п. 1 ст. 231 НК РФ, п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Налоговый орган может вернуть ошибочные платежи только в том случае, если компания перестала существовать (письмо ФНС РФ от 11.03.2021 № СД-3-11/1761@) О том, как компания или ИП должны вернуть переплату по НДФЛ сотруднику, мы расскажем ниже.

Как зачесть переплаты по НДФЛ

Если компания уплатила в бюджет налога больше, чем удержала с работников, зачесть переплату в счет будущих платежей по НДФЛ нельзя. Это объясняется тем, что уплата НДФЛ должна происходить за счет средств физлиц, а не за счет средств налоговых агентов (пп. 1, 14 ст. 78, п. 9 ст. 226 НК РФ, письма УФНС России по городу Москве от 27.10.2020 № 19-19/164537@, ФНС РФ от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@). Эту сумму можно зачесть в счет (ст. 78 НК РФ, письмо ФНС РФ от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@).

недоимки по любому другому налогу;

будущих платежей по другим налогам;

задолженности по пеням, а также налоговым штрафам.

Заявление о зачете переплаты по форме КНД 1150057 необходимо подать в ИФНС не позднее трех лет со дня уплаты НДФЛ.

Заявление на возврат переплаты НДФЛ

При ошибочном перечислении денежных средств по реквизитам НДФЛ компания должна заполнить заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога по форме КНД 1150058 следующим образом.

1. В поле «ИНН» прописать номер, присвоенный компании.

2. В поле «КПП» — код, присвоенный той налоговой инспекции, в которую подается заявление.

3. В поле «Номер заявления» — порядковый номер заявления текущего года.

4. В поле «Статус плательщика» — проставить цифру:

4 — налоговый агент.

5. В поле «На основании статьи» — статью НК РФ, на основании которой осуществляется возврат:

78 — возврат излишне уплаченного налога (пеней, штрафа).

Далее указать причину переплаты:

1 — излишняя уплата.

Отразить вид платежа, по которому возникла переплата:

1 — налог.

6. В поле «В размере» показать цифрами сумму возврата в рублях и копейках.

7. В поле «Код по ОКТМО» — код муниципального образования по месту постановки компании на учет.

8. В поле «Код бюджетной классификации» — код бюджетной классификации платежа (182 1 01 02010 01 1000 110).

9. В разделе «Сведения о счете» — реквизиты счета, на который налоговый орган будет возвращать платеж.

10. В поле «Вид счета (код)» выбрать значение:

01 — расчетный счет.

11. Поля «КБК получателя» и «Номер лицевого счета получателя» заполняют только участники бюджетного процесса.

12. Сведения о физическом лице, не являющемся ИП, организации не заполняют.

13. В поле «Заявление составлено на __ страницах» указать количество страниц, на которых составлено заявление.

14. В поле «С приложением подтверждающих документов или их копий на __ листах» при наличии соответствующих проставить суммарное количество листов.

15. В разделе «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» указать значение «1», если заявление подает руководитель компании или ИП, либо «2», если заявление подает представитель.

16. В следующем поле прописать Ф.И.О. представителя — физического лица или руководителя организации-представителя, а в поле за ним — номер контактного телефона.

17. При подаче заявления представителем в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя» указать доверенность и ее реквизиты.

Возврат переплаты по НДФЛ ИП

Индивидуальный предприниматель, от которого физические лица получают доход, должен удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ в обычном порядке (пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ). При возникновении переплаты ИП может вернуть или зачесть налог в общем порядке, описанном в нашей статье.

Предприниматели, работающие на ОСНО, уплачивают НДФЛ с доходов, полученных от своей деятельности. Они:

представляют налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1, 5 ст. 227, п. 1 ст. 229 НК РФ);

по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев исчисляют сумму авансовых платежей исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей (п. 7 ст. 227 НК РФ).

Если по итогам года у ИП образовалась переплата по НДФЛ, то ее можно зачесть или вернуть, заполнив соответствующее заявление (приложение к разделу 1 декларации 3-НДФЛ). В заявлении о возврате налога необходимо указать:

в строке 095 — порядковый номер заявления в текущем году. Если ИП подает одно (первое) заявление в текущем году, следует проставить цифру 1. Каждое последующее заявление в этом же году имеет соответственное порядковый номер — 2, 3 и так далее;

в строке 100 — сумму НДФЛ, подлежащую возврату по декларации;

в строке 110 — КБК, с которого должен быть произведен возврат, — 182 1 01 02010 01 1000 110;

в строке 120 — код по ОКТМО;

в строке 130 — код налогового периода. При представлении декларации за 2021 год нужно указать ГД.00.2021;

в разделе «Сведения о банковском счете» следует прописать реквизиты банковского счета: наименование банка, БИК, код вида счета — 02 (текущий счет) или 07 (счет по вкладам (депозитам), номер счета, фамилию, имя, отчество без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

ИП также может подать заявление о возврате НДФЛ отдельно от налоговой декларации. В этом случае необходимо использовать форму КНД 1150058, о правилах заполнения которой мы рассказали выше.

Как вернуть переплату по НДФЛ сотруднику

Порядок возврата НДФЛ, излишне взысканного с работника, установлен ст. 231 НК РФ (письмо Минфина РФ от 21.07.2020 № 03-04-06/63250). О каждом факте переплаты компания должна сообщить сотруднику в течение 10 дней.

Работник должен подать письменное заявление о возврате суммы излишне удержанного НДФЛ в произвольной форме. В нем следует указать (п. 1 ст. 231 НК РФ):

Ф.И.О. лица, которое обращается за возвратом;

наименование налогового агента, которому подается заявление;

размер излишне удержанного НДФЛ;

номер счета и другие банковские реквизиты для перечисления налога (возврат переплаты производится только в безналичной форме).

На документе следует проставить подпись заявителя.

Работодатель обязан вернуть денежные средства в течение трех месяцев со дня получения такого заявления (письмо Минфина РФ от 06.07.2016 № 03-04-10/39533). В случае нарушения срока за каждый календарный день просрочки необходимо начислить проценты исходя из ключевой ставки, установленной Банком России на эти дни (абз. 3, 5 п. 1 ст. 231 НК РФ).

Вернуть НДФЛ сотруднику нужно за счет предстоящих платежей по этому налогу, удержанному и подлежащему перечислению в бюджет из доходов:

работника, у которого излишне удержали налог;

других налогоплательщиков, по отношению к которым организация выступает налоговым агентом.

То есть вместо перечисления НДФЛ в бюджет компания должна перечислить сумму излишне удержанного налога конкретному работнику.

Пример 1. Бухгалтер ошибочно удержал НДФЛ 1 500 рублей с выплат дворнику Иванову за октябрь 2021 года. В ноябре 2021 года он обнаружил ошибку. Из зарплаты всех работников в ноябре 2021 года был удержан НДФЛ 150 тыс. рублей. Из этой суммы 1 500 рублей перечислены на банковский счет дворника Иванова, указанный им в заявлении на возврат излишне удержанного налога. 148 500 рублей уплачены в бюджет.

Может случиться так, что сумма возврата работнику НДФЛ составит больше трехмесячной суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физлица по всей организации. То есть в ближайшие три месяца просто не хватит суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, для возврата налога сотрудник. В таком случае компания должна обратиться в налоговую с заявлением о возврате переплаты по форме КНД 1150058. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления от работника (абз. 6, 8 п. 1 ст. 231 НК РФ). К заявлению необходимо приложить выписку из регистра налогового учета по НДФЛ за соответствующий налоговый период и документы, подтверждающие переплату.

В течение месяца ИФНС должна перечислить деньги на расчетный счет организации (п. 6 ст. 78, п. 1 ст. 231 НК РФ). Работодатель вправе перечислить деньги работнику в счет возврата НДФЛ за счет собственных средств, не дожидаясь возврата НДФЛ из бюджета (абз. 9 п. 1 ст. 231 НК РФ), а затем уже обратиться в налоговую.

Пример 2. Бухгалтер ошибочно удержал НДФЛ 150 тыс. рублей с выплат генеральному директору Петрову за октябрь 2021 года. Из зарплаты всех работников в ноябре—декабре 2021-го был удержан НДФЛ 120 тыс. рублей. Эта сумма была возвращена Петрову. Оставшиеся 30 тыс. рублей компания перечислила генеральному директору за счет собственных средств и обратилась в налоговую с заявлением о возврате переплаты по форме КНД 1150058.

Если работник, у которого выявлена излишне удержанная сумма налога, уже не работает в организации, ему тем не менее нужно вернуть налог (письма Минфина РФ от 29.12.2012 № 03-04-05/6-1460, от 24.12.2012 № 03-04-05/6-1430).

В отдельных случаях за возвратом излишне удержанного НДФЛ сотрудник должен обращаться напрямую в налоговую (п. 1.1 ст. 231, ст. 231.1 НК РФ).

Примером может служить ситуация, когда работник изменил налоговый статус и получил резидентство России. В этом случае переплату НДФЛ будет возвращать не организация — налоговый агент, а налоговая инспекция.

Пересчет налога будет произведен при подаче работником налоговой декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода. Кроме декларации, сотрудник должен представить в инспекцию документы, подтверждающие статус налогового резидента РФ. В частности, форму КНД 1120008, утвержденную Приказом ФНС РФ от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.