Учет излишков при инвентаризации: важные моменты для бухгалтера

При проведении инвентаризации компания может выявить излишки основных средств, материалов, наличных денег. Расскажем далее, как их учесть в налоговом и бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет излишков, выявленных при инвентаризации

Обнаружение в ходе инвентаризации активов, не учтенных в бухгалтерском учете, может быть результатом ошибки, заключающейся в неотражении или некорректном отражении фактов хозяйственной жизни компании. Поэтому в первую очередь необходимо проверить, не были ли допущены ошибки в бухучете. Может случиться так, что бухгалтер дважды отразил в учете списание актива или своевременно не учел поступление ценностей.

Найденную ошибку необходимо исправить в обычном порядке — в зависимости от того, это ошибка текущего года или прошлых лет.

Если ошибки не выявлены, то излишки объектов основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств и иных активов следует принять к учету. Оформление излишков осуществляют на основании сличительной ведомости. Компания может использовать собственный бланк или воспользоваться унифицированной формой:

№ ИНВ-18 — для отражения излишков основных средств;

№ ИНВ-19 — для оформления излишков товаров, материалов и других запасов.

Сличительные ведомости можно совместить с инвентаризационными актами, как это сделано в формах:

№ ИНВ-15 — для оформления результатов инвентаризации денежных средств и денежных документов;

№ ИНВ-16 — для отражения результатов ревизии ценных бумаг и бланков строгой отчетности.

Итоговые сведения о результатах проведенной инвентаризации переносят в общую ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией. Ее можно составить в произвольном виде или по форме № ИНВ-26. Кроме того, на рассмотрение руководителя передают протокол заседания инвентаризационной комиссии, в котором предложены варианты учета результатов проверки, в том числе отражение в учете излишков.

На основании представленных документов руководитель принимает итоговое решение и закрепляет его приказом. Все документы передают в бухгалтерию.

Проводки при выявлении излишков при инвентаризации

Учет выявленных объектов основных средств и ТМЦ

Для начала необходимо оценить состояние выявленного актива. Если его можно использовать без каких-либо дополнительных вложений или компания уже использует его в своей деятельности, то актив следует учесть на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Если объект еще не готов к использованию в текущем состоянии и его первоначальная стоимость окончательно не сформирована, то его следует принять к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Выявленные излишки материалов, товаров и других ценностей приходуют и отражают на соответствующих счетах 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и так далее.

Активы, отличные от денежных средств, принимаются к учету по текущей рыночной стоимости (пп. «а» п. 28 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). Рыночную стоимость актива нужно определить с учетом его технического состояния (п. 3.3 методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49). Для этого компания может воспользоваться услугами независимого оценщика.

В той же сумме в бухгалтерском учете признают прочий доход, который отражают по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы» (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», инструкция по применению плана счетов).

В отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проведена инвентаризация, нужно сделать записи (ч. 4 ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 7 ПБУ 9/99).

Операция Дебет Кредит Приняты к учету основные средства, выявленные при инвентаризации 01 (03) 91-1 Приняты к учету капитальные вложения, выявленные при инвентаризации 08 91-1 Приняты к учету материальные ценности, выявленные при инвентаризации 10 (41, 43) 91-1

Учет излишков денежных средств

Оприходование излишков денежных средств отражают бухгалтерской записью по дебету счета 50 «Касса» в корреспонденции с кредитом счета 91, субсчет 91-1.

Операция Дебет Кредит Оприходованы денежные средства (денежные документы), выявленные в результате инвентаризации 50 91-1

Налоговый учет излишков при инвентаризации

Если появление излишков стало следствием ошибки, то ее необходимо исправить в налоговом учете, при необходимости подав уточненную налоговую декларацию (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ).

При отсутствии ошибок излишки материалов, товаров, других материальных ценностей и нематериальных активов включают в состав внереализационных доходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль и УСН (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Думаем, что и при методе начисления, и при кассовом методе излишки нужно учитывать на дату оформления результатов инвентаризации, так как в НК РФ такая дата точно не определена (п. 1 ст. 271, п. 2 ст. 273 НК РФ).

Стоимость излишков определяют по рыночным ценам такого имущества без НДС (пп. 5, 6 ст. 274 НК РФ).

При передаче излишков в производство ранее учтенные доходы по ним можно будет списать в расходы:

через амортизацию — если это основное средство. При этом амортизационную премию применить нельзя (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 2 ст. 259 НК РФ, письмо Минфина РФ от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829);

в составе материальных расходов — если это материально-производственные запасы и прочее имущество (п. 2 ст. 254 НК РФ).

Компании, работающие на УСН, могут учесть излишки товаров в расходах на дату их продажи (письмо Минфина РФ от 24.08.2017 № 03-11-06/2/54380).

При передаче в производство излишков, обнаруженных при инвентаризации, организация не должна начислять НДС (письмо Минфина РФ от 01.09.2005 № 03-04-11/218).