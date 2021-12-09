Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Клерк.ру
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

Учет излишков при инвентаризации: важные моменты для бухгалтера

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

При проведении инвентаризации компания может выявить излишки основных средств, материалов, наличных денег. Расскажем далее, как их учесть в налоговом и бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет излишков, выявленных при инвентаризации

Обнаружение в ходе инвентаризации активов, не учтенных в бухгалтерском учете, может быть результатом ошибки, заключающейся в неотражении или некорректном отражении фактов хозяйственной жизни компании. Поэтому в первую очередь необходимо проверить, не были ли допущены ошибки в бухучете. Может случиться так, что бухгалтер дважды отразил в учете списание актива или своевременно не учел поступление ценностей.

Найденную ошибку необходимо исправить в обычном порядке — в зависимости от того, это ошибка текущего года или прошлых лет.

Если ошибки не выявлены, то излишки объектов основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств и иных активов следует принять к учету. Оформление излишков осуществляют на основании сличительной ведомости. Компания может использовать собственный бланк или воспользоваться унифицированной формой:

  • № ИНВ-18 — для отражения излишков основных средств;
  • № ИНВ-19 — для оформления излишков товаров, материалов и других запасов.

Сличительные ведомости можно совместить с инвентаризационными актами, как это сделано в формах:

  • № ИНВ-15 — для оформления результатов инвентаризации денежных средств и денежных документов;
  • № ИНВ-16 — для отражения результатов ревизии ценных бумаг и бланков строгой отчетности.

Итоговые сведения о результатах проведенной инвентаризации переносят в общую ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией. Ее можно составить в произвольном виде или по форме № ИНВ-26. Кроме того, на рассмотрение руководителя передают протокол заседания инвентаризационной комиссии, в котором предложены варианты учета результатов проверки, в том числе отражение в учете излишков.

На основании представленных документов руководитель принимает итоговое решение и закрепляет его приказом. Все документы передают в бухгалтерию.

Проводки при выявлении излишков при инвентаризации

Учет выявленных объектов основных средств и ТМЦ

Для начала необходимо оценить состояние выявленного актива. Если его можно использовать без каких-либо дополнительных вложений или компания уже использует его в своей деятельности, то актив следует учесть на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Если объект еще не готов к использованию в текущем состоянии и его первоначальная стоимость окончательно не сформирована, то его следует принять к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Выявленные излишки материалов, товаров и других ценностей приходуют и отражают на соответствующих счетах 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и так далее.

Активы, отличные от денежных средств, принимаются к учету по текущей рыночной стоимости (пп. «а» п. 28 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). Рыночную стоимость актива нужно определить с учетом его технического состояния (п. 3.3 методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49). Для этого компания может воспользоваться услугами независимого оценщика.

В той же сумме в бухгалтерском учете признают прочий доход, который отражают по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы» (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», инструкция по применению плана счетов).

В отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проведена инвентаризация, нужно сделать записи (ч. 4 ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 7 ПБУ 9/99).

ОперацияДебетКредит
Приняты к учету основные средства, выявленные при инвентаризации 01 (03) 91-1
Приняты к учету капитальные вложения, выявленные при инвентаризации 08 91-1
Приняты к учету материальные ценности, выявленные при инвентаризации 10 (41, 43) 91-1

Учет излишков денежных средств

Оприходование излишков денежных средств отражают бухгалтерской записью по дебету счета 50 «Касса» в корреспонденции с кредитом счета 91, субсчет 91-1.

ОперацияДебетКредит
Оприходованы денежные средства (денежные документы), выявленные в результате инвентаризации 50

91-1

Налоговый учет излишков при инвентаризации

Если появление излишков стало следствием ошибки, то ее необходимо исправить в налоговом учете, при необходимости подав уточненную налоговую декларацию (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ).

При отсутствии ошибок излишки материалов, товаров, других материальных ценностей и нематериальных активов включают в состав внереализационных доходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль и УСН (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Думаем, что и при методе начисления, и при кассовом методе излишки нужно учитывать на дату оформления результатов инвентаризации, так как в НК РФ такая дата точно не определена (п. 1 ст. 271, п. 2 ст. 273 НК РФ).

Стоимость излишков определяют по рыночным ценам такого имущества без НДС (пп. 5, 6 ст. 274 НК РФ).

При передаче излишков в производство ранее учтенные доходы по ним можно будет списать в расходы:

  • через амортизацию — если это основное средство. При этом амортизационную премию применить нельзя (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 2 ст. 259 НК РФ, письмо Минфина РФ от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829);
  • в составе материальных расходов — если это материально-производственные запасы и прочее имущество (п. 2 ст. 254 НК РФ).

Компании, работающие на УСН, могут учесть излишки товаров в расходах на дату их продажи (письмо Минфина РФ от 24.08.2017 № 03-11-06/2/54380).

При передаче в производство излишков, обнаруженных при инвентаризации, организация не должна начислять НДС (письмо Минфина РФ от 01.09.2005 № 03-04-11/218).

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»