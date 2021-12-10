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Как получить ЭЦП в налоговой в 2022 году

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Рубрика ЭДО
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Собрали инструкцию, что важно знать. 

Закон и сроки

С 1 января 2022 года ФНС будет выпускать квалифицированные ЭЦП для юрлиц, ИП и нотариусов.

Подробнее сказано в Федеральном законе «Об электронной подписи» № 63-ФЗ. На «Клерке» об этом писали.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года коммерческие УЦ должны были пройти переаккредитацию по новым требованиям Закона (п. 3.1. ст. 16 63-ФЗ).

Кому выдадут подпись

Бесплатную подпись ФНС выдает не всем. Существуют ограничения.

Во-первых, удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, который действует без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Во-вторых, квалифицированный сертификат физлица, а также лица, планирующего действовать от имени компании по доверенности, можно получить только в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах.

Т.е. ЭЦП на бухгалтера можно будет получить в коммерческом УЦ.

Сертификаты для юрлиц, ИП и нотариусов выпускаются по предварительной записи в территориальных налоговых и только при личном присутствии, так как необходима идентификация.

С собой нужно взять заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС.

Далее, для записи подписи принимаются только носители, сертифицированные ФСТЭК или ФСБ.

ФНС поддерживает носители формата USB тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.

Про платно и бесплатно

Так как налоговики не выдают носители для записи сертификатов, действительно бесплатной подпись будет только в одном случае. Если ранее через коммерческий УЦ была выпущена подпись на носителе, отвечающем требованиям, о которых мы говорили выше, то можно будет использовать этот носитель для записи подписи.

Один носитель может использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так и государственными УЦ.

Если же носителя нет, для получения подписи в ФНС его необходимо будет приобрести за дополнительную плату.

Как подать заявление

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а также приобретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документооборота.

Также заявление на выпуск КЭП можно подать через личный кабинет.

А коммерческие УЦ?

У коммерческих УЦ останется возможность выдавать ключи на юрлиц, ИП и нотариусов. Для этого им нужно будет пройти переаккредитацию и быть партнерами ФНС,

Выпускаемая удостоверяющим центром ФНС электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих услуг, а также подписания любых электронных документов.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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