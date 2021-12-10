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Техническое задание на проведение СОУТ: как правильно составить и что учесть

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Рубрика Охрана труда
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Техническое задание на СОУТ — это документ, в котором описывают порядок организации спецоценки в организации, стоимость и сроки оказания такой услуги, количество мест, подлежащих контролю. Работодатели вправе заполнять предложенный чиновниками шаблон либо разработать собственный.

Кто готовит ТЗ на СОУТ

Закон требует от любого работодателя (исключения см. пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ), независимо от его формы собственности и организационно-правовой структуры, проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах (сокращенно — СОУТ).

Если компания большая, то обязанность подготовить техзадание на проведение специальной оценки условий труда возложат на отдел или специалиста, который занимается охраной труда (ОТ).

При необходимости и возможности ТЗ согласовывается с юристом.

Если проводить контроль собирается индивидуальный предприниматель, у которого в штате нет работника, уполномоченного следить за ОТ, то составить ТЗ на проведение СОУТ придется самому бизнесмену или его бухгалтеру — в зависимости от того, кто отвечает за эту сферу.

Структура документа

Несколько лет назад Минтруд выпустил Приказ от 24 декабря 2018 г. № 834н, где представил всю необходимую документацию по СОУТ, в том числе техническое задание на услуги по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест (см. Приложение № 1 к приказу ведомства). Пользоваться им вправе все без исключения работодатели, внося необходимые изменения и дополнения.

Но если организация государственная или муниципальная, и она закупает оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда по 44-ФЗ, то предложенное Минтрудом техзадание станет для нее обязательным для использования бланком. Менять в нем ничего не следует, чтобы потом у контролеров не возникало претензий к объекту закупки и его описанию.

Если воспользоваться тем документом, который разработали чиновники, то в техническое задание на аттестацию рабочих мест в школе, на заводе или в магазине следует включить следующие разделы:

  • наименование услуги, сроки и место ее оказания;
  • количество мест, где проведут оценку;
  • этапы спецоценки;
  • требования к используемым методам и методикам оценки;
  • требования к организации, которая проводит измерения;
  • подписи сторон — заказчика и исполнителя.

Еще раз обращаем внимание, что это лишь приблизительная структура технического задания по проведению СОУТ в гипермаркетах, больницах и офисах, и ее разрешено менять и дополнять по собственному усмотрению, если работодатель — коммерческая компания. Если организация финансируется из бюджета любого уровня, то ей придется пользоваться утвержденным шаблоном.

Покажем два варианта ТЗ: один для частного сектора, другой — для бюджетных учреждений.

Этот пример — образец технического задания на проведение специальной оценки условий труда, который подойдет для ООО, АО или индивидуального предпринимателя:

А это пример, как оформляют техзадание по аттестации рабочих мест в школе, детсаде или ином бюджетном учреждении:

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