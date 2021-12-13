Инвентаризация денежных средств в кассе: детали для бухгалтера

Касса нужна компании для приема, хранения и выдачи денежных средств, бланков строгой отчетности, финансовых документов. Когда и в каком порядке нужно проводить ее инвентаризацию, как правильно учесть результаты проверки кассы, расскажем далее в нашей статье.

Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе

Порядок и сроки проведения инвентаризации денежных средств в кассе ООО, другая компания или индивидуальный предприниматель определяет самостоятельно (п. 7 Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У).

Ревизию проводят по решению руководителя. Это могут быть плановые и внеплановые (внезапные) проверки. Существуют случаи, когда инвентаризация кассы обязательна, в частности: (п. 27 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н):

перед составлением годовой бухотчетности;

при смене кассира;

при обнаружении фактов хищения денежных средств, злоупотребления или порчи ценностей, хранящихся в кассе;

если произошла авария, пожар или другая чрезвычайная ситуация;

если компания реорганизуется или ликвидируется.

Перед началом проверки инвентаризационная комиссия должна получить от кассира (п. 2.4 указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, далее – указания):

приходные и расходные кассовые ордера, которые еще не были переданы в бухгалтерию;

расписку о том, что к началу проверки все расходные и приходные документы на деньги и ценности, фактическое наличие которых проверяется, сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии, все денежные средства и ценности, поступившие в кассу, оприходованы, а выбывшие — списаны.

В процессе инвентаризации, проводимой в случае реорганизации или ликвидации компании, годовой инвентаризации комиссия проверяет все ценности, хранящиеся в кассе (п. 3.40 указаний):

наличные денежные средства;

денежные документы (почтовые марки, карты оплаты услуг связи, топливные карты, железнодорожные и авиабилеты, оплаченные путевки в дома отдыха и санатории);

документарные ценные бумаги (акции, закладные, векселя и так далее);

бланки документов строгой отчетности.

В других случаях проверяют те виды ценностей, которые указаны в приказе руководителя компании.

В ходе инвентаризации наличных денег члены комиссии поштучно пересчитывают все денежные знаки, находящиеся в кассе. После полного полистного пересчета денежной наличности результат сверяют с данными учета по кассовой книге. В условиях автоматизированного ведения кассовой книги также осуществляют проверку правильности работы программных средств обработки кассовых документов.

Ревизии подлежат все денежные средства организации. К примеру, денежные средства, числящиеся в пути, учитываемые на счете 57 «Переводы в пути», сверяются с данными ведомостей сдачи наличной выручки инкассаторам банка, квитанций и иных документов (п. 3.42 указаний).

Денежные средства компании, находящиеся на банковских счетах, проверяют путем сопоставления остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерского учета организации, с данными выписок банков (пункт 3.43 указаний).

Порядок проведения проверки денежных документов, хранящихся в кассе, не отличается от общего порядка инвентаризации. Проверяют фактическое наличие денежных документов по их видам. Количество денежных документов, их реквизиты и стоимость сверяют с учетными данными, внесенными в акты инвентаризации (п. 3.40 указаний).

При ревизии бланков строгой отчетности, хранящихся в кассе, проверяют их фактическое наличие по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров. Фактическое количество сверяют с данными аналитического учета по забалансовому счету 006 «Бланки строгой отчетности», отраженными в описи. Стоимость бланков определять не нужно, так как их учитывают в условной оценке (п. 3.41 указаний).

При проверке наличия ценных бумаг устанавливают:

правильность их оформления;

реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг;

их сохранность (путем сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета);

своевременность и полноту отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным бумагам.

Состав комиссии по инвентаризации денежных средств в кассе

Обычно инвентаризацию денежных средств в кассе проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия (п. 2.2 указаний). При небольшом объеме работ провести опись можно силами ревизионной комиссии, если она создана в организации.

Персональный состав комиссии определяет руководитель компании. В него обычно включают:

работников службы внутреннего аудита;

бухгалтеров;

экономистов;

юристов и так далее.

Как правило, в инвентаризационную комиссию входит не менее трех человек.

Председателем может быть любой сотрудник компании, за исключением материально ответственного лица. Обычно председателем комиссии назначают заместителя генерального директора или руководителя одного из подразделений компании.

Материально ответственные лица в состав комиссии не входят, однако они обязаны присутствовать при проведении инвентаризации (п. п. 2.8, 2.10 указаний).

Члены инвентаризационной комиссии должны непосредственно присутствовать при проведении инвентаризации (п. 2.3 указаний). Отсутствие хотя бы одного члена может послужить основанием для признания результатов проведенной проверки недействительными.

Документы при инвентаризации денежных средств в кассе

При проведении инвентаризации в кассе компании следует оформить немало документов. Для начала руководитель издает приказ о сроках проведения проверки, о составе комиссии и ценностей, подлежащих пересчету.

В ходе ревизии сведения о фактическом наличии ценностей заносят в самостоятельно разработанные формы или унифицированные, например, можно использовать:

форму № ИНВ-15 — для оформления результатов инвентаризации денежных средств и денежных документов;

форму № ИНВ-16 — для отражения результатов ревизии ценных бумаг и бланков строгой отчетности.

Применяемые формы документов нужно утвердить в учетной политике компании (п. 4 ПБУ 1/2008).

Приказ о проведении инвентаризации денежных средств в кассе

Перед проведением инвентаризации кассы руководитель компании издает приказ, в котором прописывает:

дату начала и окончания проверки;

виды имущества, подлежащие инвентаризации (например, наличные денежные средства, финансовые документы и так далее);

причины проведения проверки (например, смена материально ответственного лица);

персональный состав инвентаризационной комиссии;

дату, не позднее которой материалы по инвентаризации необходимо представить в бухгалтерию.

Такой распорядительный документ можно составить в произвольном виде, либо использовать бланк формы № ИНВ-22.

Приказ необходимо внести в журнал учета контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации, который можно составить по форме № ИНВ-23 (п. 2.3 указаний).

Учет результатов инвентаризации денежных средств в кассе

Если в результате инвентаризации выявлены отклонения, необходимо:

составить сличительные ведомости по таким ценностям. При использовании унифицированных форм № ИНВ-15 и ИНВ-16 внести в них данные об излишках и недостачах;

запросить у кассира объяснение причин излишков или недостач.

По итогам проверки необходимо провести заседание инвентаризационной комиссии. В протоколе заседания следует зафиксировать, в частности:

предложения по урегулированию выявленной недостачи или излишков на основании объяснений материально ответственного лица;

причины, по которым недостача не была отнесена на виновных сотрудников.

На основании этих документов руководитель издает приказ об утверждении результатов инвентаризации. В нем обязательно должно быть прописано решение по урегулированию выявленной недостачи денежных средств, других ценностей, хранящихся в кассе, или их излишка.

Бухгалтерские проводки при инвентаризации денежных средств в кассе

Недостача, выявленная в ходе проведения инвентаризации денежной наличности, отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции с кредитом счета 50 «Касса» (инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

Сумма недостачи денежных средств, взыскиваемая с виновного работника, отражается по кредиту счета 94 в корреспонденции с дебетом счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» (пп. «б» п. 28 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

На суммы удержаний из заработной платы виновного работника производится запись по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с кредитом счета 73, субсчет 73-2.

Если компания приняла решение отказаться от взыскания денежных средств с виновного работника, то эта сумма признается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов и отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» в корреспонденции с кредитом счета 94 (п. 11 положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н).

Бухгалтерские записи будут следующими.

Операция Дебет Кредит Отражена недостача денежных средств, выявленная при инвентаризации 94 50 Отражена сумма недостачи денежных средств, подлежащая взысканию с виновного работника организации 73-2 94 Отражено удержание суммы материального ущерба из заработной платы виновного работника 70 73-2 Сумма недостачи денежных средств, от взыскания которой с виновного работника принято решение отказаться, признана в составе прочих расходов 91-2 94

Сумму выявленного излишка денежных средств учитывают в составе прочих доходов предприятия (пп. «а» п. 28 положения № 34н) следующей проводкой.

Операция Дебет Кредит Признан прочий доход в виде излишка наличных денежных средств в кассе 50 91-1

Акт инвентаризации денежных средств в кассе

По результатам инвентаризации наличности в кассе составляют акт по форме № ИНВ-15 и по образцу, разработанному компанией. Разберем порядок заполнения документа на примере формы № ИНВ-15. В верхней части документа кассир или иное материально ответственное лицо дает расписку в том, что к началу ревизии все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию, поступившие деньги оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Далее указывают сумму наличных денег по учетным данным и сумму выявленной недостачи (излишков). Затем материально ответственное лицо пишет объяснения, излагая причины недостачи (излишков).

За недостачу денежных средств в кассе кассир несет материальную ответственность, размер которой зависит от того, заключен с ним договор о полной материальной ответственности или нет. Если заключен, то кассир обязан возместить недостачу в полном размере, а если не заключен, то ответственность ограничена размером его среднего месячного заработка (ст. 241, п. 2 ст. 243, ст. 244 ТК РФ, перечень, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85).

В конце акта руководитель организации выносит свое решение: удержать сумму недостачи из заработной платы кассира, а если вина материально ответственного лица не доказана – отнести на финансовый результат.

Акт подписывают председатель и члены комиссии, а также материально ответственное лицо. Директор компании ставит подпись под своим вердиктом. Акт оформляют в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, а второй остается у кассира. Если инвентаризацию проводят в связи со сменой кассира, акт составляют в трех экземплярах – для прежнего и нового кассиров и для бухгалтерии.

На практике материально ответственное лицо нередко отказывается объяснять недостачу в кассе. В этом случае необходимо составить акт об отказе работника представить объяснения.

Для отражения результатов инвентаризации фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности и выявления количественных расхождений их с учетными данными используют акт по форме № ИНВ-16 (или документ, разработанный компанией).

До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица также берут расписку о том, что все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Она включена в заголовочную часть инвентаризационной описи.

На последней странице формы перед подписью председателя комиссии даны две свободные строки для записи последних номеров документов в случае движения ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности во время инвентаризации.

Акт составляют в двух экземплярах, которые подписывают члены инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. Один экземпляр описи передают в бухгалтерию, второй — остается у материально ответственного лица.

При смене материально ответственных лиц опись составляют в трех экземплярах.