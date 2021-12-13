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Руководитель Центра правопорядка: «Задача на 2022 год – решать системные проблемы в сфере общественного питания»

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Рубрика Экономика России
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По данным официального сайта Мэра Москвы инфраструктура столицы включает в себя более 11 тыс. предприятий общественного питания. Вполне понятное на первый взгляд желание их владельцев извлечь максимальную прибыль зачастую приводит к совершению правонарушений, несущих реальные угрозы жизни и здоровью посетителей. Участник проекта-победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы «Общепит Москвы под контролем институтов гражданского общества» Александр Хаминский рассказал «Клерку» о том, какие меры принимаются органами государственной власти при содействии институтов гражданского общества для решения проблем в ресторанной отрасли.

Большинство правонарушений в сфере общественного питания носит, к сожалению, системный характер и проистекает из стремления заработать любой ценой, причём за короткое время. Эта отрасль исключительно высококонкурентна, в связи с чем рестораны, бары и клубы, в основном, существуют в течение весьма непродолжительного времени. Вот их владельцы и хотят «сорвать куш» как можно быстрее, понимая, что рано или поздно на двери будет навсегда вывешена табличка «Закрыто». В центре города буквально по пальцам двух рук можно пересчитать заведения, работающие не то что более десяти, на протяжении хотя бы нескольких лет.

При этом деяния, совершаемые в поздневечернее и ночное время, по понятным причинам затрудняют их фиксирование представителями органов государственной власти, и, если бы не помощь общественников, оставались бы невыявленными. Более того, фиксируя факты нарушения закона и собрав соответствующие подтверждения – фото-, видео-материалы, скриншоты, чеки и т.п., нам дополнительно приходится иметь дело с такой проблемой, как очевидное попустительство в отношении отдельных хозяйствующих субъектов со стороны лиц, обязанных осуществлять контроль и надзор в установленной сфере в рамках своих должностных полномочий. Проще говоря, выявлять и доказывать наличие коррупционных схем. В конечном итоге, всё вышеперечисленное делает посещение многих московских ресторанов и небезопасным для посетителей, и негативно сказывается на пополнении бюджета.

Думается, что наш проект был поддержан конкурсной комиссией Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы не в последнюю очередь потому, что в настоящее время не существует ни одного общественного объединения, которое специализировалось бы на борьбе с настолько широким спектром правонарушений в сфере общественного питания, как мы. «Общепит Москвы под контролем…» вырос из ежегодного мониторинга, проводящегося с 2017 года. Государственные функции в его рамках не дублируются, а получают логичное и разумное дополнение, помогая выявлять нескольких десятков правонарушений в год и передавать информацию в органы ФНС, МВД, ФСБ, другие профильные федеральные службы и департаменты Правительства Москвы.

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За эти годы нам удалось добиться того, что «мягкие чеки», не подкреплённые использованием контрольно-кассовой техники, как это предусмотрено в установленных федеральными законами случаях, практически перестали существовать. Правила размещения сезонных (летних) кафе и стационарных предприятий общественного питания согласно постановлению Правительства Москвы № 102-ПП от 06.03.2015 г. нарушаются в разы реже, чем это было всего 3-4 года назад. И это при том, что в подавляющем большинстве случаев мы работаем в Центральном административном округе города Москвы, как наиболее важном с точки зрения и выявления правонарушений, и их профилактирования. Центр города, куда стремятся и жители, и туристы, является своеобразным бизнес-ориентиром для предприятий общественного питания в других районах столицы и регионах России.

Направив свои усилия в 2021 году в рамках проекта на рестораны, находящиеся здесь, мы фактически охватили ключевую долю столичного рынка общественного питания, перешагнувшего, несмотря ни на какие ограничения в связи с пандемией, отметку в 170 млрд руб. При этом на ЦАО приходится более 50% оборота, следовательно, и правонарушений, направленных на «нездоровую экономию», тут совершается больше, чем во всех остальных частях города.

И пусть всего через несколько недель мы выходим из грантового проекта в связи с его завершением, в рамках деятельности Центра правопорядка в г. Москве и Московской области работа продолжится и в 2022 году. И в первую очередь мы сконцентрируемся на профилактике таких правонарушений, которые несут в себе прямые риски жизни и здоровью граждан. Устранение ключевых отраслевых проблем при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, связанных с несоблюдением законодательства в сфере обеспечения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также с нарушением правил застройки и способствующих проявлению коррупции продолжится уже в рамках проекта «Москва – территория закона». Он объединяет ресурсы правоохранительных, контрольных и надзорных органов, институтов гражданского общества, коммерческих экспертных организаций и просто активных граждан – компетентных в различных областях знаний специалистов.

С учётом практически полного завершения реализации запланированных мероприятий мы видим устойчиво высокую результативность и перспективы масштабирования проекта на всю территорию города: накоплены опыт, партнёрские связи с другими общественными объединениями, в т.ч. отраслевыми, общее одобрение и поддержку со стороны СМИ и самих органов государственной власти. Ведь, в конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы посещение столичных ресторанов было максимально безопасным для посетителей. А если кому-то – не важно, рестораторам или отдельным чиновникам – не слишком нравятся мероприятия, направленные на снижение числа правонарушений в городе и улучшение облика Москвы в целом, нам и в 2022 будет явно не по пути.

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