Риск-ориентированный надзор в проверках ГИТ: как понять, что ваша компания в категории риска?

С некоторых пор инспекция по труду проверяет работодателей по так называемому риск-ориентированному подходу (РОП). Это способ организации надзора, когда суровость проверки зависит от категории риска, присвоенной компании.
Пристальное внимание контролеры уделяют потенциально неблагополучным предприятиям, а число проверок в отношении добросовестных работодателей — уменьшается. Прочитав статью, вы узнаете, к какой точно категории «трудового» риска относится ваша организация.
Спойлер: придется вспомнить азы математики и немного посчитать.
Как трудовая инспекция решает, к какой категории риска отнести конкретную организацию
Проверить, входит ли ваша компания в перечень работодателей с категорией риска «Высокая» и «Значительная», можно на сайте Роструда.
Если вашей организации в таком перечне нет, значит, категория риска не выше средней. Для точного подсчета критерия выполняем пару математических действий.
Первое — вычисляем так называемый показатель «А»: перемножаем соответствующие вашей организации показатели из таблиц 1 и 2 (столбец А и Б соответственно).
Таблица 1
Среднесписочная численность работников
Коэффициент (А)
Менее 200 человек
0,5
От 200 до 499 человек
0,7
От 500 до 999 человек
1
Свыше 1000 человек
1,5
Таблица 2
Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД
Показатель потенциального вреда (Б)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
0,49
Добыча полезных ископаемых
1,49
Обрабатывающие производства
0,96
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
0,99
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
0,97
Строительство
0,87
Транспортировка и хранение
0,85
Деятельность в области информации и связи
0,58
Образование
0,44
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
0,57
Прочие виды экономической деятельности
0,2
Второе действие — определяем показатель «Б» на основании анализа деятельности организации. Для этого отвечаем на вопросы из нашей таблицы 3 и суммируем все полученные показатели между собой.
Таблица 3
Вопрос
Да
Нет
Наличие факта задолженности по заработной плате за предшествующий год
0,3
0
Наличие тяжелых несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год
0,4
0
Наличие легких несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год
0,1
0
Наличие факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за 3 предшествующих года
0,1
0
Суммируем показатель «А» и «Б». Результат — это ваш показатель потенциального риска. Теперь можете определить по нему категорию риска, воспользовавшись таблицей 4.
Таблица 4
Наименование риска
Показатель потенциального риска
Регулярность проведения плановых проверок
Высокий риск
От 1 и более
1 раз в 2 года
Значительный риск
От 0,99 до 0,75
1 раз в 3 года
Средний риск
От 0,74 до 0,5
1 раза в 4 — 5 лет
Умеренный риск
От 0,49 до 0,25
1 раз в 6 — 8 лет
Низкий риск
Менее 0,24
Не проводятся
Пример. Организация занимается строительством. Численность работников — 150 чел. Однажды в прошлом году выплатили зарплату с опозданием. Несчастных случаев в организации не было, административные предписания не получали.
Итого получаем: 0,5*0,87 (0,3 0 0 0)=0,735, что соответствует уровню риска «средний». Это значит, проверка может прийти к организации раз в 4-5 лет.
Новые механизмы контроля за работодателями в 2021 году
Арсенал контрольных мероприятий у инспекторов ГИТ пополнился. Среди новинок: инспекционный визит и рейдовый осмотр, которые проводятся без предварительного уведомления работодателя.
Кроме того, всегда остается риск внеплановой проверки в случае жалобы сотрудника. И ладно бы — проверили, со штрафом или нет. В будущем это грозит повышением категории риска работодателя.
Как обезопасить бизнес и сократить количество проверок
Чиновники обещали: работодателей, у которых нарушений нет, проверять перестанут. Чтобы соответствовать такому критерию, ведите кадровый учет должным образом. В помощь, для полной уверенности в правильности учета, — кадровый аудит. Можете проводить его как собственными силами, так и с привлечением сторонней организации.
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