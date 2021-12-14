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40 часов повышения квалификации по теме «Налоговые проверки»

Риск-ориентированный надзор в проверках ГИТ: как понять, что ваша компания в категории риска?

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Рубрика Проверки
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С некоторых пор инспекция по труду проверяет работодателей по так называемому риск-ориентированному подходу (РОП). Это способ организации надзора, когда суровость проверки зависит от категории риска, присвоенной компании.

Пристальное внимание контролеры уделяют потенциально неблагополучным предприятиям, а число проверок в отношении добросовестных работодателей — уменьшается. Прочитав статью, вы узнаете, к какой точно категории «трудового» риска относится ваша организация.

Спойлер: придется вспомнить азы математики и немного посчитать.

Как трудовая инспекция решает, к какой категории риска отнести конкретную организацию

Проверить, входит ли ваша компания в перечень работодателей с категорией риска «Высокая» и «Значительная», можно на сайте Роструда.

Если вашей организации в таком перечне нет, значит, категория риска не выше средней. Для точного подсчета критерия выполняем пару математических действий.

Первое — вычисляем так называемый показатель «А»: перемножаем соответствующие вашей организации показатели из таблиц 1 и 2 (столбец А и Б соответственно).

Таблица 1

Среднесписочная численность работников

Коэффициент (А)

Менее 200 человек

0,5

От 200 до 499 человек

0,7

От 500 до 999 человек

1

Свыше 1000 человек

1,5

Таблица 2

Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД

Показатель потенциального вреда (Б)

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

0,49

Добыча полезных ископаемых

1,49

Обрабатывающие производства

0,96

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха

0,99

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

0,97

Строительство

0,87

Транспортировка и хранение

0,85

Деятельность в области информации и связи

0,58

Образование

0,44

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

0,57

Прочие виды экономической деятельности

0,2

Второе действие — определяем показатель «Б» на основании анализа деятельности организации. Для этого отвечаем на вопросы из нашей таблицы 3 и суммируем все полученные показатели между собой.

Таблица 3

Вопрос

Да

Нет

Наличие факта задолженности по заработной плате за предшествующий год

0,3

0

Наличие тяжелых несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год

0,4

0

Наличие легких несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год

0,1

0

Наличие факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за 3 предшествующих года

0,1

0

Суммируем показатель «А» и «Б». Результат — это ваш показатель потенциального риска. Теперь можете определить по нему категорию риска, воспользовавшись таблицей 4.

Таблица 4

Наименование риска

Показатель потенциального риска

Регулярность проведения плановых проверок

Высокий риск

От 1 и более

1 раз в 2 года

Значительный риск

От 0,99 до 0,75

1 раз в 3 года

Средний риск

От 0,74 до 0,5

1 раза в 4 — 5 лет

Умеренный риск

От 0,49 до 0,25

1 раз в 6 — 8 лет

Низкий риск

Менее 0,24

Не проводятся

Пример. Организация занимается строительством. Численность работников — 150 чел. Однажды в прошлом году выплатили зарплату с опозданием. Несчастных случаев в организации не было, административные предписания не получали.

Итого получаем: 0,5*0,87 (0,3 0 0 0)=0,735, что соответствует уровню риска «средний». Это значит, проверка может прийти к организации раз в 4-5 лет.

Новые механизмы контроля за работодателями в 2021 году

Арсенал контрольных мероприятий у инспекторов ГИТ пополнился. Среди новинок: инспекционный визит и рейдовый осмотр, которые проводятся без предварительного уведомления работодателя.

Кроме того, всегда остается риск внеплановой проверки в случае жалобы сотрудника. И ладно бы — проверили, со штрафом или нет. В будущем это грозит повышением категории риска работодателя.

Как обезопасить бизнес и сократить количество проверок

Чиновники обещали: работодателей, у которых нарушений нет, проверять перестанут. Чтобы соответствовать такому критерию, ведите кадровый учет должным образом. В помощь, для полной уверенности в правильности учета, — кадровый аудит. Можете проводить его как собственными силами, так и с привлечением сторонней организации.

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40 часов повышения квалификации по теме «Налоговые проверки»