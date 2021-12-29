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Земельный налог за 2021 год: ставки, расчет, уплата

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Рубрика Земельный налог
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Кто платит, сколько, какие изменения произошли за этот год по земельному налогу, читайте в нашем дайджесте.

Кто платит земельный налог

Земельный налог уплачивают собственники участков и те, у кого земля находится в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследовании.

В следующих случаях налог платить не нужно:

  • пользование землей оформлено безвозмездно, на определенный срок;
  • участок арендуется по договору;
  • участок освобожден от налогообложения (в соответствии с п. 2 ст. 389 НК РФ).

Для налогоплательщиков предусмотрены льготы:

  • федеральные. Перечень организаций, освобожденных от налога, приводится в ст. 395 НК РФ. Также налог не платят коренные малочисленные народы. А для граждан, перечисленных в ст. 391 НК РФ, предусмотрено снижение налоговой базы;
  • местные. Устанавливаются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и законами городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

От налога могут быть освобождены как физические, так и юридические лица. Кроме того, может быть снижена налогооблагаемая база, от которой считается налог.

В Москве для санаторно-курортных организаций и учреждений здравоохранения предусмотрена льгота 30% — согласно закону города Москвы «О земельном налоге» от 24.11.2004 № 74 (в ред. от 01.01.2019). В Екатеринбурге местные власти предоставляют Героям Советского Союза льготу в размере 100 тыс. руб. (решение Екатеринбургской городской думы от 22.11.2005 № 14/3).

Срок уплаты земельного налога

За 2021 год компаниям представлять декларацию по земельному налогу не нужно, такие правила действуют уже с отчетности за 2020 год.

Срок уплаты налога стал единым для организаций во всех регионах: он перенесен на 1 марта следующего за отчетным года (федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). То есть уплатить налог за 2021 год нужно не позднее 01.03.2022 года.

Физические лица (в том числе ИП) обязаны уплатить налог за 2021 год не позднее 01.12.2022 (п. 1 ст. 397 НК РФ).

Также в течение налогового периода — года — организации должны уплачивать авансовые платежи по итогам первого, второго и третьего квартала как ¼ часть от годовой суммы налога (п. 6 ст. 396 НК РФ). Но это зависит от местных законодателей, они могут и не устанавливать своими решениями авансы (пп. 2 и 3 ст. 397 НК РФ).

Ознакомиться детально со сроками можно с помощью сервиса ФНС. Там надо выбрать вид налога и субъект РФ.

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Ставки по налогу на землю

Ставки налога в 2021 году не изменились:

  • 0,3% для сельскохозяйственных земель, участков личного подсобного хозяйства, дачных участков; земель для нужд государства, жилищного фонда и инфраструктуры; участков, используемых для обороны страны, безопасности и таможни;
  • 1,5% для остальных земель.

Субъекты вправе устанавливать свои ставки, но не выше принятых на федеральном уровне.

Расчет земельного налога

Для расчета земельного налога применяется формула:

Земельный налог = Налоговая база × Ставка налога

Налоговой базой является кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2020. Эта информация предоставляется Росреестром по запросу при личном обращении либо на официальном сайте ведомства. Подробнее о налогооблагаемой базе смотрите в ст. 391 НК РФ.

Когда у земельного участка несколько собственников и в отчетном году совершена покупка или продажа земли, формула будет выглядеть следующим образом:

Земельный налог = Кст × Ст × Д × Кв,

где:

  • Кст — кадастровая стоимость;
  • Ст — ставка налога;
  • Д — доля в собственности на землю;
  • Кв — коэффициент владения участком в месяцах.

Рассмотрим пример расчета земельного налога:

Иванов И. А. приобрел земельный участок для садоводства в Московской области 09.04.2021. Собственность оформили на Иванова И. А., его жену и двоих детей в равных долях. Кадастровая стоимость участка — 2 354 500 руб.

Налоговая ставка составляет 0,3%.

Земельный налог на Иванова И. А. равен:

2 354 500 × 0,3% × 0,25 × 0,75=1 324,41 руб.,

где 0,25 — ¼ доля в собственности, 0,75 — коэффициент владения (9 месяцев / 12 месяцев).

При расчете числа месяцев владения учитывается такая особенность:

  • если участок приобретен до 15-го числа текущего месяца включительно, то этот месяц включается в расчет. Если собственность оформлена после 15-го числа, месяц не учитывается;
  • если земля продана собственником до 15-го числа, то месяц продажи не учитывается для налога. Если же после 15-го числа — учитывается (п. 7 ст. 396 НК РФ).

Порядок уплаты земельного налога

Организации самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог и авансы по нему. Напоминаем, что с 2021 года декларации по земельному налогу организации не представляют.

Что касается физических лиц, налоговая инспекция рассчитывает для них налог и отправляет уведомление об уплате на почтовый адрес налогоплательщика или в его личный кабинет на сайте налоговой службы или портале «Госуслуги». Налоговое уведомление содержит сумму исчисленного налога, информацию об объекте налогообложения, налогооблагаемую базу, ставку и срок уплаты.

Уведомление направят налогоплательщику до 01.11.2022. Если оно не пришло в этот срок, необходимо обратиться в налоговый орган, узнать сумму налога и перечислить его в бюджет.

За несвоевременную уплату налога в бюджет либо перечисление неполной суммы по причине занижения налогооблагаемой базы или неверного расчета последуют санкции (согласно ст. 122 НК РФ):

  • штраф 20% от суммы налога, если правонарушение неумышленное;
  • штраф 40% от суммы налога, если умышленное.

Чтобы не ошибиться в платеже, проверьте КБК.

Изменения по земельному налогу

С исчисления земельного налога за 2022 год будут изменения. Если земельный участок фирмы не используется по целевому назначению, то налог за него будет по максимальной ставке — 1,5 %.

Такую норму прописали в НК. Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Речь идет о земельных участках, которые предназначены для:

  • индивидуального жилищного строительства;
  • ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

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