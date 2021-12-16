Как туристическая компания могла перестать работать из-за ошибки бухгалтера

Разберем пример из практики, когда нюансы по агентскому договору могут привести к большим проблемам. Все названия компаний вымышленные.

История событий

Небольшая московская турфирма Озеро на хороших условиях заключила договор на куплю-продажу туров с иностранной компанией — Верблюд. Вскоре главные бухгалтеры компаний сошлись на том, что им будет выгодно оформить отношения в виде агентского договора. Компания Озеро в таком случае платила бы НДС не со всей стоимости проданного тура, а только с размера агентского вознаграждения, так что было принято решение расторгнуть договор купли-продажи и заключить вместо него агентский.

Этот агентский договор является внешней экономической сделкой, поскольку Верблюд не является резидентом РФ, его деятельность регулируется валютным контролем.

Компании успешно сотрудничали, туры хорошо продавались. Пришло время Озеру полученные от туристов деньги, за вычетом агентского вознаграждения, выплатить Верблюду.

Бухгалтер, недавно трудоустроенный в Озеро, совершая платеж в размере 50 млн рублей, заполнил сведения о валютной операции и указал расторгнутый договор купли-продажи, вместо агентского, но в платежном поручении у него был указан агентский договор.

В такой ситуации банк должен был отказать в совершении платежа, т.к. имелись конкретные несоответствия в распоряжениях о списании денежных средств. Однако все сработало как часы и платеж прошел.

Поскольку платежОзера был больше 3 млн рублей, то агентский договор нужно было поставить на учет, то есть представить скан договора в банк и заполнить необходимую форму. Но по иронии судьбы бухгалтер ставит на учет не агентский договор, а купли-продажи. При этом подтверждающие документы об оказанных услугах, счета на оплату между Озером и Верблюдом были заключены по агентскому договору.

По закону, компания Озеро обязана была направить подтверждающие документы в банк на следующий месяц после их оформления в течении 15 рабочих дней. Но подвело незнания инструкций Банка России — компания этого не сделала.

В этом случае предусмотрена ответственность в виде штрафа от 40 до 50 тыс. рублей (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП РФ).

В связи с тем, что подтверждающие документы не были представлены, банк снял договор купли-продажи с учета и отметил отрицательное сальдо в размере 50 млн рублей.

Вскоре ИФНС увидела, что по исполнению договора купли-продажи, который был поставлен на учет, денежные средства ушли за рубеж, но подтверждающих документов нет. В ходе проверки инспекция пришла к выводу, что Верблюд обязанности не исполнил, поэтому Озеро обязано вернуть уплаченные денежные средства в РФ. Директора Озера вызвали в ИФНС для получения объяснений и составления протокола.

Взяв с собой акты оказанных услуг, счета на оплату и договор оказания услуг, директор не смог доказать свою правоту, так как эти документы не относились к договору купли-продажи, который стоял на валютном контроле. Вникать в тонкости бухгалтерского учета Озера уполномоченный орган был не обязан.

По этой причине, Озеру было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 1 500 000 руб.

Что дальше

Защищая интересы Озера, нам предстояло решить три задачи:

Доказать, что договор купли-продажи был расторгнут и на учет поставлен ошибочно. Заменить штраф на предупреждение, поскольку формально налоговая была права при вынесении постановления. Не допустить привлечения Озера к административной ответственности за нарушение сроков представления подтверждающих документов.

Основанием привлечения к ответственности в этой ситуации являлось отрицательное сальдо в 50 млн руб. в договоре купли-продажи, который стоял на валютном контроле. Внести изменения в ведомость банковского контроля и заменить договор купли-продажи на агентский по закону тоже было нельзя.

Требовалось поставить агентский договор на валютный контроль и перенести в ведомость банковского контроля платежи из договора купли-продажи. Сложность ситуации заключалась в том, что договор купли-продажи был расторгнут и снят банком с учета в одностороннем порядке.

А можно ли возобновить расторгнутый договор? Несмотря на то, что судебная практика по этому вопросу была неоднозначна, нам удалось убедить банк принять соглашение о возобновлении обязательств и о перераспределении денежных средств.

Таким образом, задача перенести платеж в 50 млн руб. в агентский договор была решена, после чего договор купли-продажи был снова снят с учета, как ошибочный.

А что в суде?

В судебном заседании мы смогли обратить внимание суда на то, что компания Озеро предприняла действия по устранению обстоятельств, которые послужили основанием для привлечения ее к административной ответственности. Суд учел и финансовое состояние компании в пандемию — активы Озера сократились в 10 раз, поэтому штраф в 1,5 млн рублей был заменен на предупреждение.

Нам предстояло решить последний юридический вопрос: как туристической компании избежать ответственности и нового штрафа за несвоевременную подачу подтверждающих документов. Агентский договор продолжал состоять на учете в банке с отрицательным сальдо без подтверждающих документов.

На выручку нам пришло российское законодательство: к тому моменту истек 2-летний срок давности привлечения к административной ответственности, поскольку подтверждающие документы были оформлены в 2019 году, а поданы они в банк были в 2021 году, т.е. за пределами установленного законом срока.

Туристическая компания в сложившейся ситуации могла легко прекратить свою деятельность из-за невнимательности бухгалтера при совершении платежа, однако признание своих ошибок и реальные действия по их устранению стали лучшим средством защиты.