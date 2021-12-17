Чек-лист по графику отпусков на 2022 год

Скорее всего, вы уже начали, а может быть, и закончили готовить такой документ. Рассказываем, в чем вы могли ошибиться и на какие детали надо обратить внимание.

Важно: сегодня, 17 декабря - последний день, когда нужно утвердить график отпусков.

По какой форме составлен график?

Заполнить график можно по форме № Т-7 или же разработать ее самим.

В этой форме 10 столбцов:

столбец 1 — наименование структурного подразделения;

столбец 2 — должность согласно штатному расписанию (директор, секретарь, слесарь и др.);

столбец 3 — фамилия, имя, отчество;

столбец 4 — табельный номер сотрудника;

столбец 5 — количество календарных дней отпуска;

столбцы 6–7 —даты начала отпуска: запланированная и фактическая;

столбцы 8-9 — основание (документ) для переноса отпуска и дата предполагаемого отпуска;

столбец 10 — примечание.

Так как с графиком должны быть ознакомлены все работники, то в форму можно добавить столбец 11 для этого. Либо сделать отдельный лист ознакомления.

Кто указывается в графике?

В графике отпусков обязательно:

указывать конкретные даты отпуска, а не планируемый месяц;

указать всех работников, с которыми у вас есть трудовые договоры, причем это касается и тех, кто планирует увольняться в будущем году.

Ко всем работникам относятся и дистанционщики (об этом есть письмо Роструда от 14.05.2021 г. № ПГ/12255-6-1).

Чьи пожелания важно учесть?

Пожелания работников, когда им удобнее взять отпуск, можно запросить в любой форме — письменно, устно или по электронке.

Но есть нюанс: работодатель не обязан учитывать мнение каждого работника (письмо Минтруда от 08.12.2020 г. № 14-2/ООГ-17786).

Раньше в отпуск в желаемые даты могли уйти родители, у которых есть дети до 12 лет. Теперь, согласно обновленной редакции статьи 262.2 ТК РФ, отпуск в удобное для себя время, могут взять многодетные родители, у которых 3 и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых еще не исполнилось 14.

Остальные категории льготников не изменились. Напомним, что среди них:

женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, либо после окончания отпуска по уходу за ребенком;

несовершеннолетние;

родители, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет;

совместители в период отпуска, предоставленного по основному месту работы;

доноры;

супруги военнослужащих, если военнослужащим предоставляется отпуск в летний период;

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

Что еще?

Работодатель может как указывать периоды неиспользованного отпуска сотрудника в графике, так и просто предоставить их по договоренности.

Но все же лучше сделать пометку.

Для этого в форме №Т-7 можно использовать столбец «Примечание».

Трудовое законодательство не запрещает сотрудникам брать один или пять дней отдыха, но одна из частей отпуска не должна быть меньше 14 дней.

Если работник отгулял свой отпуск авансом, в график отпусков нужно внести остаток отпуска. Роструд разрешает указывать в графике ежегодный отпуск с общим периодом меньше 28 дней.

Скачать образец заполнения графика отпусков можно во вложениях к этой статье.

Что будет, если график не составить?

Если работодатель обязан составлять график отпусков, но не сделает этого, его оштрафует Роструд по ч. 1, 2 ст. 5.27. КоАП.

Штрафы за нарушение:

для директора организации и ИП - от 1 000 до 5 000 рублей;

для организации - от 30 000 до 50 000 рублей.

Штраф за повторное нарушение - от 50 до 70 тысяч рублей.