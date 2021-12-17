Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что надо знать кадровику про обязанности специалиста по закупкам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Обязанности специалиста по закупкам в зависимости от уровня квалификации и структуры организации включают в себя:

  • документационное и информационное обеспечение;
  • проведение процедуры;
  • прием результатов и экспертизу;
  • контроль стадий.

Какие НПА регламентируют деятельность контрактного специалиста

Один из важных аспектов законодательного регулирования деятельности по ведению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд — исполнение принципа профессионализма заказчика (ст. 9 ФЗ-44). Квалификационные требования к специалистам профильных служб установлены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 6 ст. 38, ч. 5 ст. 39, ч. 23 ст. 112).

Профессиональные стандарты (ПС) в закупочной сфере используются для описания должностных обязанностей специалиста по закупкам по 223-ФЗ и 44-ФЗ и разработаны для обеспечения принципа профессионализма.

Использование ПС отдельными категориями работодателей зафиксировано в ТК — статья 195.1.

Сборник ПС содержит два документа, регулирующих профессионально-квалификационные требования к специалистам обсуждаемой сферы занятости.

Стандарт 08.024 описывает обязанности экспертов по 44-ФЗ о закупках и используется заказчиками, которые в силу статьи 94 № 44-ФЗ обязаны провести экспертизу предоставленных поставщиком результатов работы в части их соответствия условиям контракта.

«Закупочные» профстандарты распространяются на коммерческие организации, если речь идет о выплате компенсаций и льгот за конкретную профессию, специальность (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). В иных случаях это рекомендательные документы. ПС специалиста в сфере закупок обязателен для заказчиков, работающих по ФЗ-44.

В случае неисполнения требования по обязательному применению ПС, ответственность наступает как за неисполнение норм ТК — ст. 5.27 КоАП РФ.

ФЗ-223 не содержит обязательных указаний на уровень квалификации исполнителей. Государственные (муниципальные) заказчики, как правило, применяют требования самостоятельно. Специалисты (контрактные работники) ведут закупочную деятельность в составе контрактных служб и в качестве отдельной штатной единицы. Контрактная служба создается при годовом объеме закупок свыше 100 млн рублей и действует на основе утвержденного регламента (Приказ Минфина от 31.07.2020 № 158н). Кроме законодательства, регулирующего сферу закупок, специалисты руководствуются внутренними документами, утверждаемыми в организации:

  • положением о контрактной службе, разработанным на основании типового положения;
  • решением о создании комиссии по осуществлению закупок;
  • положением о приемочной комиссии, если заказчиком принято решение о ее создании (ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ);
  • регламентом взаимодействия структурных подразделений при проведении закупок.

Требования к специалисту

Функциональная карта вида профессиональной деятельности «специалист в сфере закупок» содержит трудовые функции, входящие в ПС (раздел I стандарта). Для наглядности на схеме приведены предлагаемые работодателю варианты названий должностей, соответствующие каждому уровню квалификации.

Специалист по закупкам — стартовая должностная позиция и профессионально-квалификационный уровень. Для подготовки документов и выполнения обязанностей специалиста по госзакупкам высшего образования и опыта не требуется: достаточно среднего профессионального.

При создании закупочной комиссии преимущество у лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, — ч. 5 ст. 39 ФЗ-44.

Знания и умения, необходимые для специалиста начального уровня, приведены в подразделах 3.1.1–3.1.3 отдельно для каждой функции.

Начиная с обобщенной функции 3.2 «Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» растут требования к образованию и опыту работы. Контрольные действия (п. 3.4) выполняют специалисты с магистратурой, профильным дополнительным образованием и опытом не менее 5 лет в закупках.

Квалификационный стандарт обязателен к использованию, как и точное соответствие названия должности профстандарту, если работник получает льготы, выплаты и компенсации (Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253).

Обязанности и должностная инструкция специалиста по закупкам

Перечень обязанностей специалиста работодатель формирует, исходя из структуры контрактного подразделения, количества штатных единиц и подчиненности. Для специалиста начального уровня рекомендованный перечень трудовых действий — в подразделах 3.1.1–3.1.3. Общий перечень делегируемых действий и составит должностные обязанности.

Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги (пп. 3.1.1) в стандарте состоит из следующих действий:

В должностной инструкции появляется раздел 2 с перечислением функций, информация об обязанностях выглядит следующим образом:

Необходимые знания и умения в тексте ЛНА размещают либо пофукционально, либо переносят в общую часть документа. На практике используется ДИ в двух структурных вариантах:

Права и ответственность

Профессиональный стандарт обязывает специалиста придерживаться этических норм. Нормы в «других характеристиках» разделов, содержащих профессионально-квалификационные требования, одинаковы для должностей всех уровней.

Права и ответственность находятся в заключительных частях ДИ. Текст сформирован на основе действующего законодательства. В конце сведения об утверждении ЛНА, использованных документах и реквизиты профстандарта.

ВНИМАНИЕ!

Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить