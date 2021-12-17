Что надо знать кадровику про обязанности специалиста по закупкам

Обязанности специалиста по закупкам в зависимости от уровня квалификации и структуры организации включают в себя:

документационное и информационное обеспечение;

проведение процедуры;

прием результатов и экспертизу;

контроль стадий.

Какие НПА регламентируют деятельность контрактного специалиста

Один из важных аспектов законодательного регулирования деятельности по ведению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд — исполнение принципа профессионализма заказчика (ст. 9 ФЗ-44). Квалификационные требования к специалистам профильных служб установлены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 6 ст. 38, ч. 5 ст. 39, ч. 23 ст. 112).

Профессиональные стандарты (ПС) в закупочной сфере используются для описания должностных обязанностей специалиста по закупкам по 223-ФЗ и 44-ФЗ и разработаны для обеспечения принципа профессионализма.

Использование ПС отдельными категориями работодателей зафиксировано в ТК — статья 195.1.

Сборник ПС содержит два документа, регулирующих профессионально-квалификационные требования к специалистам обсуждаемой сферы занятости.

Стандарт 08.024 описывает обязанности экспертов по 44-ФЗ о закупках и используется заказчиками, которые в силу статьи 94 № 44-ФЗ обязаны провести экспертизу предоставленных поставщиком результатов работы в части их соответствия условиям контракта.

«Закупочные» профстандарты распространяются на коммерческие организации, если речь идет о выплате компенсаций и льгот за конкретную профессию, специальность (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). В иных случаях это рекомендательные документы. ПС специалиста в сфере закупок обязателен для заказчиков, работающих по ФЗ-44.

В случае неисполнения требования по обязательному применению ПС, ответственность наступает как за неисполнение норм ТК — ст. 5.27 КоАП РФ.

ФЗ-223 не содержит обязательных указаний на уровень квалификации исполнителей. Государственные (муниципальные) заказчики, как правило, применяют требования самостоятельно. Специалисты (контрактные работники) ведут закупочную деятельность в составе контрактных служб и в качестве отдельной штатной единицы. Контрактная служба создается при годовом объеме закупок свыше 100 млн рублей и действует на основе утвержденного регламента (Приказ Минфина от 31.07.2020 № 158н). Кроме законодательства, регулирующего сферу закупок, специалисты руководствуются внутренними документами, утверждаемыми в организации:

положением о контрактной службе, разработанным на основании типового положения;

решением о создании комиссии по осуществлению закупок;

положением о приемочной комиссии, если заказчиком принято решение о ее создании (ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ);

регламентом взаимодействия структурных подразделений при проведении закупок.

Требования к специалисту

Функциональная карта вида профессиональной деятельности «специалист в сфере закупок» содержит трудовые функции, входящие в ПС (раздел I стандарта). Для наглядности на схеме приведены предлагаемые работодателю варианты названий должностей, соответствующие каждому уровню квалификации.

Специалист по закупкам — стартовая должностная позиция и профессионально-квалификационный уровень. Для подготовки документов и выполнения обязанностей специалиста по госзакупкам высшего образования и опыта не требуется: достаточно среднего профессионального.

При создании закупочной комиссии преимущество у лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, — ч. 5 ст. 39 ФЗ-44.

Знания и умения, необходимые для специалиста начального уровня, приведены в подразделах 3.1.1–3.1.3 отдельно для каждой функции.

Начиная с обобщенной функции 3.2 «Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» растут требования к образованию и опыту работы. Контрольные действия (п. 3.4) выполняют специалисты с магистратурой, профильным дополнительным образованием и опытом не менее 5 лет в закупках.

Квалификационный стандарт обязателен к использованию, как и точное соответствие названия должности профстандарту, если работник получает льготы, выплаты и компенсации (Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253).

Обязанности и должностная инструкция специалиста по закупкам

Перечень обязанностей специалиста работодатель формирует, исходя из структуры контрактного подразделения, количества штатных единиц и подчиненности. Для специалиста начального уровня рекомендованный перечень трудовых действий — в подразделах 3.1.1–3.1.3. Общий перечень делегируемых действий и составит должностные обязанности.

Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги (пп. 3.1.1) в стандарте состоит из следующих действий:

В должностной инструкции появляется раздел 2 с перечислением функций, информация об обязанностях выглядит следующим образом:

Необходимые знания и умения в тексте ЛНА размещают либо пофукционально, либо переносят в общую часть документа. На практике используется ДИ в двух структурных вариантах:

Права и ответственность

Профессиональный стандарт обязывает специалиста придерживаться этических норм. Нормы в «других характеристиках» разделов, содержащих профессионально-квалификационные требования, одинаковы для должностей всех уровней.

Права и ответственность находятся в заключительных частях ДИ. Текст сформирован на основе действующего законодательства. В конце сведения об утверждении ЛНА, использованных документах и реквизиты профстандарта.