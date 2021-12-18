ФСБУ 5/2019: тихая революция

Прошел год с тех, пор как компании начали применять ФСБУ 5/2019, но до сих пор мало, кто в нем разобрался. А зря. В стандарте есть революционные изменения.
Стандарт впервые дал определение понятию «затраты». До этого момента считалось, что расходы и затраты это одно и тоже.
Теперь же понятия разделены.
Затраты – это выбытие (уменьшение) активов или возникновение (увеличение) обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Предоплата до выполнения услуг - не затраты (ФСБУ 5/2019).
Расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации (ПБУ 10/99).
Например, отражаем в учете расходы по штрафам в пользу контрагентов:
ДЕБЕТ 91-2 (99) КРЕДИТ 60 (76, 68, 69)
То есть при начислении штрафа (до его перечисления) у нас сразу же уменьшился финансовый результат либо, допустим, прибыль остающаяся в распоряжении.
Или возьмем расходы по начислению дивидендов:
ДЕБЕТ 84 КРЕДИТ 75
Сразу же при их начислении уменьшилась прибыль, остающаяся в распоряжении организации.
А вот когда организация понесла затраты, то неизвестно, когда они станут расходами, то есть уменьшат финансовый результат, прибыль и т.д.
Допустим, мы приобретаем материалы (запасы):
ДЕБЕТ 10 (41, 21) КРЕДИТ 60
При оплате задолженности поставщику валюта баланса уменьшится:
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
Но на финансовый результат это не влияет.
Поэтому говорить о расходах на приобретение материалов (запасов) не корректно. Это не расходы, а затраты.
Для целей налогообложения аналогично. Налоговый кодекс не дает определений затратам или расходам. Но п. 1 ст. 11 НК РФ предоставляет возможность пользоваться определениями из бухгалтерского законодательства.
В идеале суммы затрат должны совпадать с суммами расходов. Но в реальности такая ситуация бывает крайне редко. Проанализируйте ситуацию.
Если затраты за отчетный период больше, чем расходы - это означает, что мы приобрели (изготовили) больше, чем продали. Нужно пришпорить маркетинг.
Если затрат меньше, чем расходов - возможно, раздут управленческий штат или перерасход на рекламу, который не отбивается.
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