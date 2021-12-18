ФСБУ 5/2019: тихая революция



Прошел год с тех, пор как компании начали применять ФСБУ 5/2019, но до сих пор мало, кто в нем разобрался. А зря. В стандарте есть революционные изменения.

Стандарт впервые дал определение понятию «затраты». До этого момента считалось, что расходы и затраты это одно и тоже.

Теперь же понятия разделены.

Затраты – это выбытие (уменьшение) активов или возникновение (увеличение) обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Предоплата до выполнения услуг - не затраты (ФСБУ 5/2019). Расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации (ПБУ 10/99).

Например, отражаем в учете расходы по штрафам в пользу контрагентов:

ДЕБЕТ 91-2 (99) КРЕДИТ 60 (76, 68, 69)

То есть при начислении штрафа (до его перечисления) у нас сразу же уменьшился финансовый результат либо, допустим, прибыль остающаяся в распоряжении.

Или возьмем расходы по начислению дивидендов:

ДЕБЕТ 84 КРЕДИТ 75

Сразу же при их начислении уменьшилась прибыль, остающаяся в распоряжении организации.

А вот когда организация понесла затраты, то неизвестно, когда они станут расходами, то есть уменьшат финансовый результат, прибыль и т.д.

Допустим, мы приобретаем материалы (запасы):

ДЕБЕТ 10 (41, 21) КРЕДИТ 60

При оплате задолженности поставщику валюта баланса уменьшится:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

Но на финансовый результат это не влияет.

Поэтому говорить о расходах на приобретение материалов (запасов) не корректно. Это не расходы, а затраты.

Для целей налогообложения аналогично. Налоговый кодекс не дает определений затратам или расходам. Но п. 1 ст. 11 НК РФ предоставляет возможность пользоваться определениями из бухгалтерского законодательства.

В идеале суммы затрат должны совпадать с суммами расходов. Но в реальности такая ситуация бывает крайне редко. Проанализируйте ситуацию.

Если затраты за отчетный период больше, чем расходы - это означает, что мы приобрели (изготовили) больше, чем продали. Нужно пришпорить маркетинг.

Если затрат меньше, чем расходов - возможно, раздут управленческий штат или перерасход на рекламу, который не отбивается.

Все особенности применения ФСБУ 5/2019 гуру бухгалтерского учета Сергей Верещагин разобрал в курсе повышения квалификации на 25 академических часов . Это самый простой и эффективный способ освоить новый стандарт.