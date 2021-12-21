Ответственность главбуха: что про нее нужно знать

Главный бухгалтер в наше время отвечает не только за бухгалтерский и налоговый учет, но и за финансовые операции организации. Многие считают, что главбух несет ответственность за все ошибки и недочеты в финансовой деятельности. Так ли это? Разберемся в нашей статье.

Материальная ответственность главного бухгалтера

ТК РФ содержит общие нормы привлечения любого работника организации к матответственности. Указанные положения распространяются и на главного бухгалтера.

Как правило, финансовая ответственность возлагается в пределах среднего месячного заработка. Но может быть и полная матответственность, например, установленная в трудовом договоре.

На работника она возлагается в следующих случаях:

недостача ценностей, которые вверены ему специальным договором;

ущерб, причиненный с умыслом;

ущерб, причиненный в состоянии опьянения;

ущерб, причиненный в результате преступлений по судебным решениям;

ущерб, причиненный в результате административных правонарушений;

разглашения сведений, если они отнесены законом к одному из видов охраняемых тайн;

причинение ущерба не при исполнении трудовых обязанностей.

Обязательным условием для заключения договора о полной материальной ответственности является достижение работником 18-летнего возраста и использование им денежных, товарных ценностей или иного имущества.

Также Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» установлены перечни работников, с которыми могут быть заключены такие договоры, и непосредственно виды работ, при выполнении которых может вменяться полная матответственность.

Указанными документами предусмотрены и типовые формы договоров привлечения к матответственности как одного человека, так и целого коллектива (бригады).

Чтобы привлечь главбуха к матответственности, необходимо установить размер причиненного ущерба. Для этого руководитель организации должен провести проверку и создать комиссию для ее проведения. Также главбуху необходимо написать на имя руководителя объяснительную с указанием причин возникновения ущерба (можно отказаться от такого объяснения — тогда составляется акт, фиксирующий факт отказа).

Если все-таки принято решение о привлечении к матответственности, издается соответствующее распоряжение руководителя. При отказе бухгалтера добровольно возмещать ущерб (если сумма убытка превышает его месячную зарплату) взыскание происходит в судебном порядке.

Обращаем ваше внимание, что с работодателем можно прийти к соглашению о рассрочке платежей, необходимых для возмещения ущерба. А также в счет возмещения возможно передать равное имущество либо починить поврежденное.

Указанный порядок возмещения причиненного ущерба установлен статьей 248 ТК РФ.

Уголовная ответственность главного бухгалтера

Помимо материальной ответственности, главбух при совершении тех или иных действий, а также при принятии управленческих решений, должен помнить об уголовной ответственности.

УК РФ установлена ответственность за следующие преступления в сфере налогов.

1. Уклонение от уплаты обязательных платежей (налогов, сборов или страховых взносов). Это преступление можно совершить путем непредставления налоговой декларации или включения в нее заведомо ложных сведений. Если указанное преступление совершено в крупном размере, то оно наказывается штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет, принудительными работами (до 2 лет), лишением свободы (до двух лет) или арестом (до 6 месяцев).

Если такое же преступление совершается группой лиц или в особо крупном размере, то оно повлечет за собой большее наказание, установленное ч. 2 ст. 199 УК РФ.

2. Неисполнение обязанностей налогового агента (наказание установлено ст. 199.1 УК РФ в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработка или иного дохода за период от 1 до 2 лет, принудительными работами до 2 лет, арестом до 6 месяцев либо лишением свободы до 2 лет. Для преступлений, совершенных в особо крупном размере, наказание установлено ч. 2 вышеуказанной статьи).

3. Сокрытие денег или имущества, за счет которых должны уплачиваться обязательные платежи (наказание установлено ст. 199.2 УК РФ в виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс. тысяч рублей или в размере ЗП или иного дохода за период от 18 месяцев до 3 лет, принудительными работами до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет. За аналогичное преступление, совершенное в особо крупном размере, наказание установлено ч. 2 той же статьи).

4. Уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (наказание установлено ст. 199.4 УК РФ в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей или в размере ЗП или иного дохода за период от 1 до 2 лет, принудительными работами до 1 года либо лишением свободы на срок до 1 года. За такое же преступление, совершенное в особо крупном размере или группой лиц, предусмотрено наказание ч. 2 той же статьи).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» главный бухгалтер напрямую не назван в качестве субъекта преступления. Однако в нем указано, что субъектом преступления может быть как руководитель организации, так и уполномоченный представитель организации.

Обратите внимание на существенные условия указанных преступлений:

при совершении преступлений, предусмотренных ст. 199–199.2 УК РФ, необходимо наличие прямого умысла;

при квалификации преступления по ст. 199 необходимо его умышленное совершение;

при совершении преступления по ст. 199.1 УК РФ в качестве мотива преступления будет учитываться личный интерес преступника. Помимо этого, если действия налогового агента совершались из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денег или имущества, то это преступление необходимо дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества.

Также следует помнить, что согласно ст. 33 УК РФ исполнителем преступления считается лицо, которое непосредственно совершило преступление или участвовало в его совершении с другими, а также если использовало других лиц для его совершения, которые не подлежат ответственности.

Более того, если главбух совершит указанные преступления по приказу или распоряжению руководителя организации, это не освобождает его от ответственности. Он будет нести уголовную ответственность на общих основаниях, об этом гласит ст. 42 УК РФ.

Поэтому при осуществлении деятельности главбуху следует помнить, что только отказ от исполнения незаконного приказа или распоряжения освобождает его от уголовной ответственности.

Административная ответственность главного бухгалтера

Рассмотрим, за какие правонарушения привлекают главбуха к административной ответственности:

грубое нарушение требований к бухучету или бухотчетности (ст. 15.11 КоАП РФ);

нарушение требований к бюджетному бухучету, в том числе к составлению бюджетной бухотчетности (ст. 15.15.6 КоАП РФ);

нарушение сроков предоставления налоговой декларации и РСВ (ст. 15.5 КоАП РФ);

непредставление документов для налогового контроля (ст. 15.6 КоАП РФ);

за невыплату ЗП и других выплат по ТК РФ (ст. 5.27 КоАП РФ);

нарушение сроков представления документов и иных сведений в ФСС (ст. 15.33 КоАП РФ);

за выявленные нарушения при представлении первичных статистических данных (ст. 13.19 КоАП РФ).

К административной ответственности главбуха можно будет привлечь, только если будет доказана его вина и не истек срок давности, который зависит от вида правонарушения.

Дела о правонарушениях главбуха рассматриваются судами (чаще всего мировыми судьями) и должностными лицами разных органов в зависимости от вида совершенного правонарушения. Производство по делу осуществляется в общем порядке. Отдельные особенности могут зависеть от вида правонарушения.

По итогам рассмотрения дела будет вынесено постановление о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу.

К ответственности за правонарушения главбуха можно привлечь как должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности руководителем организации.

При этом за такие правонарушения можно привлечь и руководителя, в случае если он лично осуществляет функции по ведению бухучета.

Если же бухучет ведет лицо, привлеченное организацией по гражданскому договору, то такое лицо нельзя считать должностным лицом организации и привлечь его к ответственности (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ).

Ответственность бывшего главного бухгалтера

Одним из главных вопросов, которыми задаются как руководители организаций, так и главные бухгалтера, является ответственность главбуха после увольнения.

Что касается материальной ответственности главбуха, то на этот счет ТК РФ содержит четкие положения.

Так, у работодателя есть год с момента, как он обнаружит ущерб, чтобы обратиться в суд за его возмещением (ст. 392 ТК РФ).

При этом если трудовой договор с главбухом будет расторгнут, это не является основанием для освобождения его от ответственности (ст. 232 ТК РФ).

Если же мы говорим об административной или уголовной ответственности главбуха, то после увольнения согласно нормам УК РФ и КоАП РФ привлечение его к таким видам ответственности допустимо в пределах сроков давности (если установлена его вина).