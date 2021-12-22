​Увольнение по Zoom: что может пойти не так

Удаленная работа стала привычным явлением. Может возникнуть ситуация, когда работодателю по каким-то причинам нужно расстаться с сотрудником. Выясним, как происходит в этом случае увольнение, какие проблемы могут возникнуть, и как сотруднику защитить свои права.

Увольнение сотрудников на удаленке с точки зрения закона

Увольнение «дистанционных» работников в целом происходит по обычной схеме. Основания для расторжения трудового договора могут ничем не отличаться от тех, что распространяются на работников, выполняющих трудовые функции на территории работодателя.

Однако есть два особых основания для увольнения удаленных работников (ст. 312.8 ТК РФ).

Первое — это невыход на связь с работодателем без уважительной причины (к уважительным причинам, например, относится болезнь ребенка, обрыв электросети и т.п.). Второе — это переезд сотрудника в другую местность, если это помешает трудиться на прежних условиях: например, если человек переехал из Центральной России во Владивосток и теперь находится в другом часовом поясе.

Оформление документов может происходить дистанционно. 22 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность вести электронный документооборот в сфере трудовых отношений.

Сотрудники могут подписывать все документы без посещения офиса, оформление и увольнение в дистанционном формате ничем не будет отличаться от обычного. Однако при оформлении должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись со стороны работодателя (сотрудникам достаточно неквалифицированной). Эти нормы теперь прописаны в Трудовом кодексе.

Но перевести в «цифру» нельзя приказ об увольнении. Этот документ нужно передать сотруднику в течение трех дней в бумажном виде (например, по почте). Но и сотрудникам, и работодателям лучше подстраховаться, и иметь на руках все необходимые документы или использовать электронные подписи: в мессенджерах, например, можно удалить сообщение, и потом сложно будет сложно что-то доказать.

Передача копии приказа обезопасит работодателя в случае трудовых споров, так как надлежащее информирование работника об увольнении — важнейший юридический факт.

Если человек работает удаленно, например, из Екатеринбурга, а его вызывают в Москву, он может потребовать от работодателя компенсировать расходы на дорогу. В этом случае поездка оформляется как командировка. Но рассчитывать на это сотрудник может только в том случае, если он работал удаленно официально/

Если есть нормативно-правовой акт, который определяет способы взаимодействия с дистанционным работником, в том числе через мессенджеры, Zoom и другие аналогичные программы, то такой вариант возможен.

Какие проблемы могут возникнуть при увольнении «удаленщиков»

Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон обычно не вызывает проблем, а вот расторгнуть отношения с «удаленщиком» по инициативе работодателя может быть сложнее.

Сотрудников, которые перешли на удаленку, важно оформить официально. Если с работником не заключили дополнительного соглашения и не прописали четко все требования, будет трудно, например, доказать, что он некачественно выполняет свою работу.

Бывает такое, что из-за недостаточной дисциплинированности люди засыпали во время обеденного перерыва и не просыпались еще пару часов.

Бывают и более «экзотичные» случаи: например, если сотрудник злоупотребляет алкоголем. Поскольку он не находится в офисе, доказать этот факт очень трудно. Можно попробовать выехать с комиссией, но это может оказаться дорого и сложно, особенно если сотрудник находится в другом городе. Открывать дверь человек также не обязан.

В данном случае можно привлекать к дисциплинарной ответственности (если, например, сотрудник по телефону с клиентами использовал нецензурную лексику, не выходит на связь) и при злостных нарушениях уже увольнять.