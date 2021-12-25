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Заполняем расчет по страховым взносам за 2021 год

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Рубрика РСВ
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Расскажем об общих правилах заполнения расчета по страховым взносам за 2021 год.

РСВ

За 2021 год Расчет по страховым взносам сдается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ в ред. от 15.10.2020 г. Срок сдачи расчета — 31 января 2022 года (т.к. 30 января выходной день). Расскажем об общих правилах заполнения расчета.

Начиная с отчета за 1 квартал 2022 года, будет новая форма РСВ

Основные принципы заполнения расчета

  1. В расчете отражаются начисленные выплаты физлицам, в т.ч. сверх предельных сумм.
  2. В расчете отражаются выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с перечнем из ст. 422 НК.
  3. В расчете не отражаются выплаты, не признаваемые объектом обложения взносами в соответствии с п. 4-8 ст.420 НК (выплаты по договорам дарения, аренды, займа).
  4. В случае ошибки в персональных данных в разделе 3 Расчета надо заполнить два новых раздела: с признаком аннулирования и исправленный.
  5. В расчете не может быть отрицательных значений.
  6. Расчет больше чем на 10 человек сдается в электронном виде, на меньшее количество работников расчет можно сдать на бумаге.

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Разделы и приложения расчета

Обязательным является титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1, приложение 2 и раздел 3. Остальные листы — только для отдельных плательщиков, например, для тех, кто платит взносы по дополнительным тарифам.

Приложение 3 не заполняется, потому что зачетного механизма по взносам с 2021 года нет.

На титульном листе указывается код расчетного периода — 34.

На каждого сотрудника, работавшего в 4 квартале, заполняется раздел 3. Далее заполняем коды:

  • Код страны берется из ОКСМ (Россия — 643).
  • Код вида документа — из Приложения 6 (паспорт россиянина — 21).
  • Код категории застрахованного лица для граждан РФ — НР. Коды для иностранцев: временно пребывающие — ВПНР, временно проживающие — ВЖНР

В графе 140 указываются все выплаты работнику, в том числе необлагаемые и выплаты сверх предельной базы.

Дивиденды и другие выплаты, которые не признаются объектом обложения по ст. 420 НК РФ, в расчете не показываются.

В приложениях 1 и 2 и в разд. 1 указываются выплаты и взносы по всей организации — за каждый из последних 3 месяцев и нарастающим итогом с начала года.

Количество застрахованных лиц в подразделах 1.1 и 1.2 — это все работники вашей организации, в том числе по ГПД. А в Приложении 2 — только работники по трудовым договорам.

Пособие по больничным за первые 3 дня покажите и в сумме выплат и иных вознаграждений, и в составе необлагаемых выплат: в подразделах 1.1 и 1.2 это строки 030 и 040, а в Приложении 2 — 020 и 030.

Раздел 2 заполняют только КФХ!

Что включается в нулевой расчет

В нулевой расчет включается титульный лист, раздел 1 с кодом 2, а также раздел 3 на каждого работника, числившегося в организации в отчетном квартале.

Все организации обязаны сдать РСВ, даже если у них не было начислений зарплаты и иного дохода. ИП без работников отчет не сдают.

Особенности заполнения расчета для малого и среднего бизнеса

Организации и ИП, включенные в реестр МСП, применяют пониженные ставки взносов с выплат свыше 1 МРОТ в месяц — 15%.

В этом случае заполняются два приложения 1 и два первых листа приложения 2 — для выплат, облагаемых по обычным и пониженным тарифам. В разделе 3 такие выплаты надо показать в отдельных подразделах 3.2.1.

Выплаты, облагаемые по общему тарифу, отражаются в приложениях 1 и 2 с кодом тарифа 01. Код категории застрахованного лица в подразделе 3.2.1 — НР, у иностранцев — ВЖНР или ВПНР.

Для выплат, облагаемых по тарифу 15%, заполняется приложение 1 и первый лист приложения 2 с кодом тарифа 20. Сумма начисленных взносов по взносам ВНиМ при этом тарифе будет равна нулю, поскольку тариф 0.

В разделе 3 такие выплаты показываются в подразделе 3.2.1 с кодом категории застрахованного лица МС, а для иностранцев — ВЖМС или ВПМС.

Образец РСВ с пониженными тарифами для МСП

Что надо учесть при заполнении расчета

Предельная величина базы по страховым взносам на 2021 год

Вид обязательного страхования

Предельная величина

Пенсионное

1 465 000 руб.

Социальное

966 000 руб.

Медицинское

нет

 

Юрлица отчитываются в общем случае по месту своего нахождения. Если же у юрлица есть обособленное подразделение со своим счетом в банке и выплачивающая зарплату работникам — по месту нахождения такой обособки надо подать отдельную РСВ.

Индивидуальные предприниматели сдают РСВ по месту своей регистрации, даже если фактически их работники трудятся в других регионах.

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