Заполняем расчет по страховым взносам за 2021 год

Расскажем об общих правилах заполнения расчета по страховым взносам за 2021 год.

РСВ

За 2021 год Расчет по страховым взносам сдается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ в ред. от 15.10.2020 г. Срок сдачи расчета — 31 января 2022 года (т.к. 30 января выходной день). Расскажем об общих правилах заполнения расчета.

Начиная с отчета за 1 квартал 2022 года, будет новая форма РСВ

Основные принципы заполнения расчета

В расчете отражаются начисленные выплаты физлицам, в т.ч. сверх предельных сумм. В расчете отражаются выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с перечнем из ст. 422 НК. В расчете не отражаются выплаты, не признаваемые объектом обложения взносами в соответствии с п. 4-8 ст.420 НК (выплаты по договорам дарения, аренды, займа). В случае ошибки в персональных данных в разделе 3 Расчета надо заполнить два новых раздела: с признаком аннулирования и исправленный. В расчете не может быть отрицательных значений. Расчет больше чем на 10 человек сдается в электронном виде, на меньшее количество работников расчет можно сдать на бумаге.

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Разделы и приложения расчета

Обязательным является титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1, приложение 2 и раздел 3. Остальные листы — только для отдельных плательщиков, например, для тех, кто платит взносы по дополнительным тарифам.

Приложение 3 не заполняется, потому что зачетного механизма по взносам с 2021 года нет.

На титульном листе указывается код расчетного периода — 34.

На каждого сотрудника, работавшего в 4 квартале, заполняется раздел 3. Далее заполняем коды:

Код страны берется из ОКСМ (Россия — 643).

Код вида документа — из Приложения 6 (паспорт россиянина — 21).

Код категории застрахованного лица для граждан РФ — НР. Коды для иностранцев: временно пребывающие — ВПНР, временно проживающие — ВЖНР

В графе 140 указываются все выплаты работнику, в том числе необлагаемые и выплаты сверх предельной базы.

Дивиденды и другие выплаты, которые не признаются объектом обложения по ст. 420 НК РФ, в расчете не показываются.

В приложениях 1 и 2 и в разд. 1 указываются выплаты и взносы по всей организации — за каждый из последних 3 месяцев и нарастающим итогом с начала года.

Количество застрахованных лиц в подразделах 1.1 и 1.2 — это все работники вашей организации, в том числе по ГПД. А в Приложении 2 — только работники по трудовым договорам.

Пособие по больничным за первые 3 дня покажите и в сумме выплат и иных вознаграждений, и в составе необлагаемых выплат: в подразделах 1.1 и 1.2 это строки 030 и 040, а в Приложении 2 — 020 и 030.

Раздел 2 заполняют только КФХ!

Что включается в нулевой расчет

В нулевой расчет включается титульный лист, раздел 1 с кодом 2, а также раздел 3 на каждого работника, числившегося в организации в отчетном квартале.

Все организации обязаны сдать РСВ, даже если у них не было начислений зарплаты и иного дохода. ИП без работников отчет не сдают.

Особенности заполнения расчета для малого и среднего бизнеса

Организации и ИП, включенные в реестр МСП, применяют пониженные ставки взносов с выплат свыше 1 МРОТ в месяц — 15%.

В этом случае заполняются два приложения 1 и два первых листа приложения 2 — для выплат, облагаемых по обычным и пониженным тарифам. В разделе 3 такие выплаты надо показать в отдельных подразделах 3.2.1.

Выплаты, облагаемые по общему тарифу, отражаются в приложениях 1 и 2 с кодом тарифа 01. Код категории застрахованного лица в подразделе 3.2.1 — НР, у иностранцев — ВЖНР или ВПНР.

Для выплат, облагаемых по тарифу 15%, заполняется приложение 1 и первый лист приложения 2 с кодом тарифа 20. Сумма начисленных взносов по взносам ВНиМ при этом тарифе будет равна нулю, поскольку тариф 0.

В разделе 3 такие выплаты показываются в подразделе 3.2.1 с кодом категории застрахованного лица МС, а для иностранцев — ВЖМС или ВПМС.

Что надо учесть при заполнении расчета

Предельная величина базы по страховым взносам на 2021 год

Вид обязательного страхования Предельная величина Пенсионное 1 465 000 руб. Социальное 966 000 руб. Медицинское нет

Юрлица отчитываются в общем случае по месту своего нахождения. Если же у юрлица есть обособленное подразделение со своим счетом в банке и выплачивающая зарплату работникам — по месту нахождения такой обособки надо подать отдельную РСВ.

Индивидуальные предприниматели сдают РСВ по месту своей регистрации, даже если фактически их работники трудятся в других регионах.