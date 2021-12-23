Как менялись зарплаты бухгалтеров в течение 2021 года

2021 год был более стабильным для рынка труда по сравнению с 2020, в частности, для представителей сферы бухгалтерского учета. Если за прошлый год зарплаты в отрасли снизились на 6% (с 41 630 руб. до 34 948 руб.), то в нынешнем зарплаты, во всяком случае, не показали отрицательной динамики: с января по ноябрь рост составил 1%.

Разбираем подробности с экспертами портала trud.com.

Помесячная динамика зарплат в нынешнем году выглядит так:

Примечательно, что средний уровень зарплат по всем профессиям в России за год несущественно, но снизился: на 4%, с 39 830 руб. в январе до 38 411 руб. в ноябре.

Крайние значения диапазона, в котором менялись зарплаты бухгалтеров в 2021-м — от 46% до −44%. То есть в некоторых профессиях отрасли зарплаты в полтора раза выросли, в других — снизились.

Топ-5 профессий, в которых зарплаты увеличились:

специалист по МСФО 46%;

энергоаудитор 34%;

налоговый консультант 30%;

специалист по расчетам 29%;

технический эксперт 25%.

В топ-5 профессий, в которых зарплаты снизились, вошли:

специалист по налогообложению −44%;

специалист казначейства −23%;

инспектор −21%;

аудитор −15%;

специалист отдела планирования −11%.

Зарплаты руководителей показали отрицательную динамику:

начальник финансово-экономического отдела −27%;

главный бухгалтер −21%;

заведующий кассой −9%;

начальник планово-экономического отдела −9%;

заместитель начальника отдела −5%.

Доли профессий, в которых зарплаты показали положительную и отрицательную динамику, примерно равные: 51% на 49%.

В разрезе регионов изменения зарплат незначительные в сторону повышения и более выраженные — в сторону снижения. Больше, чем на 10% зарплаты специалистов по бухучету выросли только в двух регионах: Саратовской области ( 17%) и Краснодарском крае ( 16%).

В 10 регионах зарплаты снизились больше, чем на 10%, среди них самая ощутимая отрицательная динамика — в следующих:

Республика Ингушетия −34%;

Карачаево-Черкесская Республика −33%;

Чеченская Республика −30%;

Республика Калмыкия −28%;

Республика Северная Осетия −26%.

За 2021-й год зарплаты в столице выросли на 5%: с 46 559 руб. по 49 033 руб. В ноябре текущего года самыми высокооплачиваемыми были специалисты по МСФО (121 000 руб.), специалисты казначейства (65 242 руб.), начальники планово-экономического отдела (56 997 руб.), главные бухгалтера (54 055 руб.), технические эксперты (51 897 руб.).

На фоне общих экономических тенденций, которые непосредственно отражаются на рынке труда, сфера бухгалтерии сохраняет стабильность. В нынешних условиях положительной динамикой можно считать отсутствие динамики отрицательной, и с этой точки зрения бухгалтера принадлежат к той категории профессионалов, чье положение внушает скорее оптимизм.