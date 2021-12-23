Как менялись зарплаты бухгалтеров в течение 2021 года

2021 год был более стабильным для рынка труда по сравнению с 2020, в частности, для представителей сферы бухгалтерского учета. Если за прошлый год зарплаты в отрасли снизились на 6% (с 41 630 руб. до 34 948 руб.), то в нынешнем зарплаты, во всяком случае, не показали отрицательной динамики: с января по ноябрь рост составил 1%.
Разбираем подробности с экспертами портала trud.com.
Помесячная динамика зарплат в нынешнем году выглядит так:
Примечательно, что средний уровень зарплат по всем профессиям в России за год несущественно, но снизился: на 4%, с 39 830 руб. в январе до 38 411 руб. в ноябре.
Крайние значения диапазона, в котором менялись зарплаты бухгалтеров в 2021-м — от 46% до −44%. То есть в некоторых профессиях отрасли зарплаты в полтора раза выросли, в других — снизились.
Топ-5 профессий, в которых зарплаты увеличились:
- специалист по МСФО 46%;
- энергоаудитор 34%;
- налоговый консультант 30%;
- специалист по расчетам 29%;
- технический эксперт 25%.
В топ-5 профессий, в которых зарплаты снизились, вошли:
- специалист по налогообложению −44%;
- специалист казначейства −23%;
- инспектор −21%;
- аудитор −15%;
- специалист отдела планирования −11%.
Зарплаты руководителей показали отрицательную динамику:
- начальник финансово-экономического отдела −27%;
- главный бухгалтер −21%;
- заведующий кассой −9%;
- начальник планово-экономического отдела −9%;
- заместитель начальника отдела −5%.
Доли профессий, в которых зарплаты показали положительную и отрицательную динамику, примерно равные: 51% на 49%.
В разрезе регионов изменения зарплат незначительные в сторону повышения и более выраженные — в сторону снижения. Больше, чем на 10% зарплаты специалистов по бухучету выросли только в двух регионах: Саратовской области ( 17%) и Краснодарском крае ( 16%).
В 10 регионах зарплаты снизились больше, чем на 10%, среди них самая ощутимая отрицательная динамика — в следующих:
- Республика Ингушетия −34%;
- Карачаево-Черкесская Республика −33%;
- Чеченская Республика −30%;
- Республика Калмыкия −28%;
- Республика Северная Осетия −26%.
За 2021-й год зарплаты в столице выросли на 5%: с 46 559 руб. по 49 033 руб. В ноябре текущего года самыми высокооплачиваемыми были специалисты по МСФО (121 000 руб.), специалисты казначейства (65 242 руб.), начальники планово-экономического отдела (56 997 руб.), главные бухгалтера (54 055 руб.), технические эксперты (51 897 руб.).
На фоне общих экономических тенденций, которые непосредственно отражаются на рынке труда, сфера бухгалтерии сохраняет стабильность. В нынешних условиях положительной динамикой можно считать отсутствие динамики отрицательной, и с этой точки зрения бухгалтера принадлежат к той категории профессионалов, чье положение внушает скорее оптимизм.
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