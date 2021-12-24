Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении — нельзя.
Новые статьи ТК
Федеральным законом № 377-ФЗ от 22.11.2021 в Трудовой кодекс внесены новые статьи:
- 22.1 — ЭДО в сфере трудовых отношений;
- 22.2 — Порядок введения ЭДО;
- 22.3 — Взаимодействие работодателя и работника по ЭДО.
Кадровые документы можно оформлять в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
Кто переходит на ЭДО
Переход на кадровый ЭДО — добровольный как для работодателей, так и для сотрудников (но не для всех).
Если работодатель решил ввести КЭДО, действующие сотрудники могут работать с документами по-старинке. Если они не согласятся на электронное оформление, кадровые документы для них надо будет по-прежнему оформлять на бумаге.
А вот у новых сотрудников, которые впервые начнут работать в следующем году, возможности игнорировать КЭДО не будет. Они будут обязаны принять это, как данность.
Как переходят на ЭДО
Если работодатель решил внедрить в компании КЭДО, он должен издать об этом нормативный акт, например, специальное положение.
В этом документе должны быть такие сведения:
- сведения об информационной системе, в которой будет идти КЭДО;
- порядок доступа к информационной системе работодателя;
- перечень электронных документов и категорий работников для КЭДО;
- срок уведомления работников о переходе ЭДО;
- дата введения ЭДО;
- сроки подписания работником электронных документов и ознакомления с ними;
- порядок проведения инструктажа работников по вопросам ЭДО;
- исключительные случаи, когда документы будут на бумаге;
- процедуры взаимодействия с профсоюзом.
Как идет обмен документами
ЭДО можно настроить через информационные системы:
- платформу «Работа в России» с доступом к ней через Госуслуги;
- информационную систему работодателя.
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Электронные документы
Не все кадровые документы можно оформлять электронно.
В ТК есть перечень документов, которые не могут быть составлены в электронном виде. Это такие документы:
- трудовая книжка;
- сведения о трудовой деятельности работников (СТД-Р);
- акт о несчастном случае на производстве № Н1;
- приказ увольнении работника;
- журнал инструктажей по охране труда.
Вот примерный список документов, которые можно составлять в электронном виде:
- трудовой договор;
- договор о материальной ответственности;
- ученический договор;
- договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
- приказ о применении дисциплинарного взыскания;
- уведомлении об изменении условий трудового договора.
Единые требования к формату электронных кадровых документов введут с 1 марта 2023 года.
Электронная подпись
Требования к подписи сотрудников и работодателей разные.
Может использоваться усиленная квалифицированная и неквалифицированная электронные подпись (УКЭП и УНЭП).
Мы собрали все данные в одну таблицу.
Документы
ЭП работодателя
ЭП сотрудника
трудовой договор;
договор о материальной ответственности;
ученический договор;
договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;
уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора
УКЭП
УКЭП
-
УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора
-
УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства
Иные документы
УКЭП
УКЭП
УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора
УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора
УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства
УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства
-
простая электронная подпись
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