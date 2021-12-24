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Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

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Рубрика Кадровый учет
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У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении — нельзя.

Новые статьи ТК

Федеральным законом № 377-ФЗ от 22.11.2021 в Трудовой кодекс внесены новые статьи:

  • 22.1 — ЭДО в сфере трудовых отношений;
  • 22.2 — Порядок введения ЭДО;
  • 22.3 — Взаимодействие работодателя и работника по ЭДО.

Кадровые документы можно оформлять в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Кто переходит на ЭДО

Переход на кадровый ЭДО — добровольный как для работодателей, так и для сотрудников (но не для всех).

Если работодатель решил ввести КЭДО, действующие сотрудники могут работать с документами по-старинке. Если они не согласятся на электронное оформление, кадровые документы для них надо будет по-прежнему оформлять на бумаге.

А вот у новых сотрудников, которые впервые начнут работать в следующем году, возможности игнорировать КЭДО не будет. Они будут обязаны принять это, как данность.

Как переходят на ЭДО

Если работодатель решил внедрить в компании КЭДО, он должен издать об этом нормативный акт, например, специальное положение.

В этом документе должны быть такие сведения:

  • сведения об информационной системе, в которой будет идти КЭДО;
  • порядок доступа к информационной системе работодателя;
  • перечень электронных документов и категорий работников для КЭДО;
  • срок уведомления работников о переходе ЭДО;
  • дата введения ЭДО;
  • сроки подписания работником электронных документов и ознакомления с ними;
  • порядок проведения инструктажа работников по вопросам ЭДО;
  • исключительные случаи, когда документы будут на бумаге;
  • процедуры взаимодействия с профсоюзом.

Как идет обмен документами

ЭДО можно настроить через информационные системы:

  • платформу «Работа в России» с доступом к ней через Госуслуги;
  • информационную систему работодателя.

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Электронные документы

Не все кадровые документы можно оформлять электронно.

В ТК есть перечень документов, которые не могут быть составлены в электронном виде. Это такие документы:

  • трудовая книжка;
  • сведения о трудовой деятельности работников (СТД-Р);
  • акт о несчастном случае на производстве № Н1;
  • приказ увольнении работника;
  • журнал инструктажей по охране труда.

Вот примерный список документов, которые можно составлять в электронном виде:

  • трудовой договор;
  • договор о материальной ответственности;
  • ученический договор;
  • договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
  • приказ о применении дисциплинарного взыскания;
  • уведомлении об изменении условий трудового договора.

Единые требования к формату электронных кадровых документов введут с 1 марта 2023 года.

Электронная подпись

Требования к подписи сотрудников и работодателей разные.

Может использоваться усиленная квалифицированная и неквалифицированная электронные подпись (УКЭП и УНЭП).

Мы собрали все данные в одну таблицу.

Документы

ЭП работодателя

ЭП сотрудника

трудовой договор;

договор о материальной ответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;

уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора

УКЭП

УКЭП

-

УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора

-

УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства

Иные документы

УКЭП

УКЭП

УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора

УНЭП, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора

УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства

УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства

-

простая электронная подпись

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