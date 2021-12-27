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Кто может выйти на пенсию в 2022 году

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Рубрика Пенсии
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Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям:

  • достичь нужного возраста;
  • иметь стаж не меньше минимального;
  • иметь хотя бы минимальное количество пенсионных баллов.

По возрасту, стажу и баллам каждый год новые условия. Потому что идет переходный период. Рассказываем, как все будет в 2022 году.

Возраст

Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но до 2028 года — переходный период. Возраст увеличивается постепенно.

В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960, — в 61,5 года.

В 2022 году на пенсию пойдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960, — в 61,5 года.

Год выхода на пенсию

Женщины

Мужчины

Год рождения

возраст

Год рождения

возраст

II полугодие 2021

1965

56,5

1960

61,5

I полугодие 2022

1965

56,5

1960

61,5

Для некоторых профессий предусмотрен досрочный выход на пенсию.

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Стаж

Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года, когда произошла пенсионная реформа.

В 2022 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 13 лет стажа.

Год

Минимальный страховой стаж

2015

6

2016

7

2017

8

2018

9

2019

10

2020

11

2021

12

2022

13

2023

14

2024 и далее

15

Баллы

В 2022 году для права на пенсию надо иметь минимум 23,4 пенсионных балла.

Год

Минимальная сумма ИПК

2015

6,6

2016

9

2017

11,4

2018

13,8

2019

16,2

2020

18,6

2021

21

2022

23,4

2023

25,8

2024

28,2

2025 и позднее

30

При выходе на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.

Затем их ежегодно индексируют, но только если пенсионер не работает. У работающих пенсионеров они так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. После увольнения сделают индексацию.

А если баллов и стажа не хватило?

Если в 2022 году человеку уже исполнилось 56,5/61,5, но его стаж менее 13 лет или баллов меньше, чем 23,4, то страховую пенсию ему не дадут.

Что же делать? Вариантов несколько.

Во-первых, можно ничего не делать, а просто ждать 5 лет. Через 5 лет ПФР оформит человеку социальную пенсию. Но эти 5 лет надо будет на что-то жить.

Во-вторых, несостоявшийся пенсионер может продолжать работать и за год-два заработать недостающие баллы и стаж. Тут все зависит от того, сколько человеку не хватает для права на пенсию и какая у него зарплата. Например, если не хватает 5 баллов, то чтобы их заработать в 2022 году, нужно проработать все 12 месяцев с окладом минимум 65,3 тысячи руб.

Расчет такой: (65 300×12×16 %) / (1 565 000×16 %) х 10) = 5,007.

В-третьих, если работать человек не может по состоянию здоровья, то можно оформить инвалидность. Страховую пенсия по инвалидности назначается, даже если баллов и стажа совсем мало.

В-четвертых, недостающие стаж и баллы можно купить. Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с ПФР.

В 2022 году минимальный добровольный взнос составит 36 669,60 руб.

Расчет такой: (13 890×12×22 %) = 36 669,60.

Заплатив в ПФР эту сумму, можно получить 1,065 балла.

Расчет такой: (36 669,60 / 22×16 / (1 565 000×16 %) х 10 = 1,065.

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