Кто может выйти на пенсию в 2022 году

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям:
- достичь нужного возраста;
- иметь стаж не меньше минимального;
- иметь хотя бы минимальное количество пенсионных баллов.
По возрасту, стажу и баллам каждый год новые условия. Потому что идет переходный период. Рассказываем, как все будет в 2022 году.
Возраст
Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но до 2028 года — переходный период. Возраст увеличивается постепенно.
В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960, — в 61,5 года.
В 2022 году на пенсию пойдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960, — в 61,5 года.
Год выхода на пенсию
Женщины
Мужчины
Год рождения
возраст
Год рождения
возраст
II полугодие 2021
1965
56,5
1960
61,5
I полугодие 2022
1965
56,5
1960
61,5
Для некоторых профессий предусмотрен досрочный выход на пенсию.
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Стаж
Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года, когда произошла пенсионная реформа.
В 2022 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 13 лет стажа.
Год
Минимальный страховой стаж
2015
6
2016
7
2017
8
2018
9
2019
10
2020
11
2021
12
2022
13
2023
14
2024 и далее
15
Баллы
В 2022 году для права на пенсию надо иметь минимум 23,4 пенсионных балла.
Год
Минимальная сумма ИПК
2015
6,6
2016
9
2017
11,4
2018
13,8
2019
16,2
2020
18,6
2021
21
2022
23,4
2023
25,8
2024
28,2
2025 и позднее
30
При выходе на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.
Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.
Затем их ежегодно индексируют, но только если пенсионер не работает. У работающих пенсионеров они так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. После увольнения сделают индексацию.
А если баллов и стажа не хватило?
Если в 2022 году человеку уже исполнилось 56,5/61,5, но его стаж менее 13 лет или баллов меньше, чем 23,4, то страховую пенсию ему не дадут.
Что же делать? Вариантов несколько.
Во-первых, можно ничего не делать, а просто ждать 5 лет. Через 5 лет ПФР оформит человеку социальную пенсию. Но эти 5 лет надо будет на что-то жить.
Во-вторых, несостоявшийся пенсионер может продолжать работать и за год-два заработать недостающие баллы и стаж. Тут все зависит от того, сколько человеку не хватает для права на пенсию и какая у него зарплата. Например, если не хватает 5 баллов, то чтобы их заработать в 2022 году, нужно проработать все 12 месяцев с окладом минимум 65,3 тысячи руб.
Расчет такой: (65 300×12×16 %) / (1 565 000×16 %) х 10) = 5,007.
В-третьих, если работать человек не может по состоянию здоровья, то можно оформить инвалидность. Страховую пенсия по инвалидности назначается, даже если баллов и стажа совсем мало.
В-четвертых, недостающие стаж и баллы можно купить. Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с ПФР.
В 2022 году минимальный добровольный взнос составит 36 669,60 руб.
Расчет такой: (13 890×12×22 %) = 36 669,60.
Заплатив в ПФР эту сумму, можно получить 1,065 балла.
Расчет такой: (36 669,60 / 22×16 / (1 565 000×16 %) х 10 = 1,065.
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