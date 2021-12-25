Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год

Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.
Зачем нужна инвентаризация перед годовой отчетностью
Инвентаризация перед годовой отчетностью нужна, чтобы проверить, нет ли расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета.
Кроме того, проводить инвентаризацию предписывает закон (п. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н).
Что подлежит инвентаризации
Проводят инвентаризацию:
- основных средств;
- нематериальных активов;
- запасов;
- денежных средств;
- расчетов и т.д.
Исключение — имущество, инвентаризация которого проводилась начиная с 1 октября отчетного года.
Организация самостоятельно определяет случаи, сроки, порядок проведения инвентаризации и объекты, подлежащие инвентаризации за исключением обязательного проведения инвентаризации (п. 3 ст. 11 Закона о бухучете).
Сроки проведения
Вообще, организация самостоятельно определяет сроки проведения инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Но важно опираться на те сроки, которые есть в законе:
- инвентаризацию активов надо провести в IV квартале текущего года — с 1 октября по 31 декабря;
- инвентаризацию обязательств организации — по состоянию на 31 декабря года, за который готовится отчетность.
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Этапы проведения
Подробности о порядке и проведении инвентаризации можно узнать в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.
Коротко опишем основные этапы процесса.
1. Издание приказа об инвентаризации руководителем организации. Для приказа нужна форма № ИНВ-22.
Важно указать:
- должности и Ф.И.О. председателя и членов инвентаризационной комиссии;
- что именно подлежит инвентаризации;
- сроки и причина проведения инвентаризации;
- срок сдачи материалов по инвентаризации в бухгалтерию.
2. Непосредственно проверка. Проверяют:
- наименование и количество имущества, имеющегося в наличии, в том числе арендованного (ОС, МПЗ, деньги в кассе) (п. 2.7, 3.7 Методических указаний № 49);
- активы, не имеющие материально-вещественной формы (НМА, финансовые вложения, денежные средства на расчетном счете) (п. п. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний № 49);
- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
- иные объекты учета (незавершенное производство, расходы будущих периодов и т.д.).
Все показатели заносятся в соответствующие документы. Причем важно, чтобы было по два экземпляра таких документов.
3. Сверка данных с данными регистров бухучета. Если есть несовпадения, данные заносятся в сличительные ведомости.
4. Составление итоговой ведомости.
По результатам инвентаризации составляется итоговая ведомость (форма № ИНВ-26), в которой отражаются все выявленные излишки и недостачи, а также указывается способ их отражения в учете (п. 5.6 Методических указаний № 49). Издается приказ руководителя об утверждении результатов инвентаризации и о привлечении к ответственности виновных должностных лиц (если выявлены недостачи). После чего результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете.
Документы по отражению результатов инвентаризации организация вправе разработать самостоятельно и утвердить в учетной политике (п. 4 ст. 9 Закона о бухучете № 402-ФЗ). Но могут использоваться разработанные и утвержденные Госкомстатом РФ унифицированные формы (постановления Госкомстата России от 18.08.1998 № 88).
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