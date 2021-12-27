Подарок или взятка: как не сесть за новогодний презент в 2022 году?

Среди всей предпраздничной суеты в декабре и горящих дедлайнов мало кто задумывается, что желание порадовать коллег, партнеров, клиентов безвозмездными новогодними подарками может обернуться статьей за дачу или получение взятки. И вот вы уже не корпоративный Санта, раздающий приятные презенты, а нарушитель закона, оказывающий «медвежью услугу» и себе, и своей компании, и третьим лицам.

Так как же не омрачить дух Нового года и чем подарок отличается от взятки? Читайте дальше в нашем материале.

Что такое подарок?

Если обратиться к толковому словарю Д.Н. Ушакова, то подарок — это «предмет, вещь, которую по собственному желанию безвозмездно дают, преподносят, дарят кому-нибудь с целью доставить удовольствие, пользу». То есть основной признак, отличающий подарок от взятки, — безвозмездность. Вы преподносите что-то контрагенту не для того, чтобы в новом году вашу организацию чаще выбирали для заключения договоров, а потому, что просто цените ее и рады сотрудничеству с этой компанией.

Все подарки можно разделить на три группы:

материальные: канцелярские предметы, бытовая техника, цветы, кондитерские изделия, автомобили, недвижимость и т.д.;

нематериальные: услуги, билеты на общественные мероприятия, оплата транспортных расходов, отдыха и др.;

деньги и ценности: дисконтные карты, подарочные сертификаты, ювелирные изделия, ценные бумаги, деньги (кэш или безнал) и т.п.

Уже из этого списка можно предположить, что действительно будет считаться подарком, а что — взяткой. Но на этот случай в Уголовном кодексе РФ есть точное определение взятки и ответственность за ее получение. Из него следует, что подарок — не равно взятка, если он: не является наличными деньгами или их эквивалентом (например, подарочная карта, ценные бумаги);

не предлагается в обмен и в качестве вознаграждения за любое действие или бездействие;

разрешен к дарению в соответствии с местным законодательством и требованиями получателя;

соответствует местным традициям;

дарится совершенно открыто и регистрируется в бухгалтерских документах.

Как правильно оформить подарок?

Если стоимость подарка превышает 3 000 руб. и дарителем выступает юридическое лицо, то обязательно нужно заключить договор дарения в письменной форме (п. 2 ст. 574 ГК РФ). Если подарок вручается физическому лицу и его стоимость превышает 4 000 руб., то при его передаче организация становится налоговым агентом по НДФЛ (НДФЛ не исчисляется, если подарок вручается не конкретному физлицу, а организации в целом).

При этом есть особые категории клиентов, в отношении которых в принципе недопустима скидка или подарок дороже 3 000 руб. По ст. 575 ГК РФ к ним относятся:

работники образовательных, медицинских учреждений;

сотрудники организаций, оказывающих социальные услуги;

государственные служащие и лица, замещающие государственные, муниципальные должности, государственные должности субъектов РФ;

служащие Банка России.

Исключением из этого запрета являются ситуации дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными событиями. Разъяснения по отдельным вопросам, связанным с получением должностными лицами подарков и их учету, изложены на сайте Минтруда России.

Какие последствия грозят за нарушения правил дарения подарков?

Один из самых громких последних случаев с чиновниками произошел в 2020 году. Тогда бывшую главу комитета по управлению имуществом Саратова Елену Салееву и начальника отдела муниципального земельного контроля Андрея Краснова осудили за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновники получили от бизнесменов-застройщиков «подарки» на общую сумму 17 млн руб. наличными и «Лексусом».

Так вот. Если все-таки вы понадеялись на русский авось и решили пренебречь закрепленными законодательно принципами, то автоматически на вас и на вашу компанию ложатся следующие риски:

создаются условия для возникновения конфликта интересов;

ставится под сомнение объективность принимаемых решений получателя подарка;

накладывается ответственность, предусмотренная законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовная ответственность;

возникает административная ответственность для организации.

Важно! Подарок дороже 3 000 руб. выглядит как коммерческий подкуп или взятка, а за это предусмотрено наказание: коммерческий подкуп — штраф до 400 000 руб. или лишение свободы до 2 лет (ст. 204 УК РФ);

дача взятки — штраф до 500 000 руб. или лишение свободы до 3 лет (ст. 291 УК РФ).

Поэтому, прежде чем дарить или принимать подарок, спросите себя:

Может ли этот презент или повод для его принятия повлиять на объективность решений с обеих сторон? Хотел бы я, чтобы об этом подарке узнал мой непосредственный руководитель и мои коллеги?

Если возникают сомнения — следует отказаться от подарка. Иначе новогодняя традиция может сыграть с вами же злую шутку.

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Как защитить бизнес от ответственности за преступления сотрудников?

Подарки не должны оказывать влияния на процесс принятия деловых решений, не должны создавать видимость такого влияния и не должны приводить к фактическим или предполагаемым конфликтам интересов — это очевидно. Но не все сотрудники могут отдавать себе отчет в необходимости строгого соответствия этому постулату.

Поэтому компании следует внедрить в свою деятельность систему комплаенс в целом и политику дарения подарков в частности. Политика представляет собой документ, который может содержать следующие разделы:

Введение (для чего нужна политика?) Цель (изложить принципы компании). Область применения (на кого распространяется действие). Ответственность/несоблюдение (описание видов ответственности от дисциплинарной до уголовной на персону, и до административной — на фирму). Элементы политики: Принципы принятия подарков и приглашений на развлекательные мероприятия (критерии допустимого и недопустимого); Принципы принятия поездок, оплаты жилья и т.п.; Условия дарения подарков государственным служащим; Представительские мероприятия/проявления гостеприимства; Условия предоставления поездок государственным служащим; Процедура уведомления о подарках и развлекательных мероприятиях и т.д.

Важно не просто разработать такой документ, но и обучить персонал по всем положениям политики, а после — регулярно осуществлять мониторинг за действиями работников. Превентивная комплаенс-защита поможет обезопасить бизнес и его ключевых персон от рисков, связанных с дачей или получением взятки. Даже если взятка в сознании сотрудника ею и не была, а являлась просто новогодним подарком в виде бутылки шампанского за 10 тыс. руб.