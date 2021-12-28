НДФЛ с новогодних подарков: в каких случаях и сколько надо платить

Приближаются новогодние праздники. Запах елки и мандаринов уже кружит голову, все в ожидании чуда и, конечно же, подарков.

В соответствии с Гражданским кодексом подарок – это безвозмездно переданная в собственность физического лица вещь, либо имущественное право (п. 2 ст. 572 ГК РФ). А вот в соответствии с п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ подарок — это доход в натуральной форме, с которого нужно заплатить налог.

А вот когда именно надо? Это в значительной степени зависит от того, кто, кому и что дарит.

НДФЛ с новогодних подарков сотрудникам

Если в роли дедушки Мороза выступает ваш работодатель, то он автоматически становится налоговым агентом при стоимости подарков свыше 4000 рублей за календарный год. «Новогодний» НДФЛ при превышении указанного лимита работодатель должен удержать из вашего дохода, например, с заработной платы.

Если подарок – это имущество, а денежных выплат вам в налоговом периоде не производилось, то работодатель обязан письменно сообщить вам и в налоговую о невозможности со своей стороны удержания налога, а также указать стоимость подарка и сумму налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).

С момента получения уведомления обязанность по уплате налога возложена на вас, о чем сказано в подп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. Но подавать декларацию вам не потребуется, налог вы уплатите на основании уведомления, полученного от налогового органа. Срок уплаты - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом (п. 7 ст. 6.1, ст. 216, пп. 4 п. 1, п. п. 6, 7 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Чтобы избежать претензии со стороны налоговиков, работодатель должен оформлять дарение правильно.

Во-первых, по сотрудникам, получившим подарки, должен вестись персонифицированный учет. Следует зафиксировать выдачу подарка в ведомости за подписью сотрудника.

Во-вторых, если сумма подарка превышает 3000 рублей, то следует заключить договор дарения в письменной форме (п. 2 ст. 574 ГК РФ). Договор дарения, совершенный устно, увы, будет признан ничтожным.

Очень важно, что формулировки в локальных актах организации, регулирующих выдачу подарков сотрудникам, должны быть однозначными, не допускающими иного толкования: передаваемое имущество или деньги — это подарок, а не заработная плата или премия.

Изменение цели выплат влечет изменение порядка налогообложения.

Новогодние подарки сотрудникам включаются в налоговую базу по НДФЛ только при возможности исчисления к конкретному лицу, то есть когда точно известно кто и что получил в подарок.

Ставка налога — 13 % для одаряемых-резидентов и 30 % — для нерезидентов. Базой для начисления НДФЛ со стоимости подарка является его рыночная стоимость с НДС (п. 1 ст. 211 НК РФ).

НДФЛ с новогодних подарков для детей сотрудников

Хотите верьте, хотите – нет, но по мнению Минфина России (письмо от 10.07.2008 № 03-04-05-01/230), нормы гл. 23 НК РФ в равной мере применяются ко всем физлицам независимо от их возраста.

Статья 207 НК РФ не содержит каких-либо ограничений по возрасту, с которого гражданин становится плательщиком НДФЛ.

В зависимости от того, как документально оформлена передача новогоднего подарка, и кто конкретно указан как получатель дохода в натуральной форме, тот и становится плательщиком НДФЛ.

Если организация дарит новогодние подарки детям своих сотрудников, в том числе и малолетним, плательщиком НДФЛ становится ребенок, получивший подарок. В этом случае родители (как его законные представители) должны от имени ребенка представить декларацию и уплатить НДФЛ. Заполнить декларацию можно с помощью бесплатной программы на сайте ФНС.

Если новогодний детский подарок получает родитель (сотрудник организации) и переданные новогодние подарки в совокупности с другими подарками, полученными в течение календарного года, не превысили 4000 рублей, НДФЛ удерживать не нужно (п. 28 ст. 217 НК РФ).

НДФЛ с подарков членам профсоюзов

В некоторых организациях и сегодня действуют профессиональные союзы. И у них есть существенные преимущества при обложении подарков налогами.

Профессиональный союз (профсоюз) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д. Объединения создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого представительства наёмных работников.

Если новогодние подарки приобретаются для членов профсоюза за счет членских взносов (или представляют собой подарок в денежной форме), такие суммы подпадают под действие п. 31 ст. 217 НК РФ и не подлежат обложению НДФЛ.

НДФЛ с подарков от членов семьи или близких родственников

Любые подарки от членов семьи или близких родственников не облагаются НДФЛ, ничего и никому платить не надо.

Членами семьи и близкими родственниками признаются (п. 18.1 ст. 217 НК РФ; ст. 2, ст. 2 СК РФ):

супруги;

родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные);

дедушки, бабушки и внуки;

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

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НДФЛ с подарков от физлиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками

Подарки от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, облагаются НДФЛ, только если подарены (п. 18.1 ст. 217 НК РФ):

недвижимое имущество;

транспортное средство;

акции, доли, паи.

Иные подарки, как в денежной, так и в натуральной формах, налогом не облагаются. То есть, если друзья подарили вам на Новый год квартиру, машину или 5% акций Газпрома – в налоговую идти придется.

В этих случаях вам нужно подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения подарка. Декларация представляется в налоговую инспекцию по месту вашего жительства (п. п. 3, 4 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Уплатить налог нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом получения подарка.

В остальных случаях платить налог и отчитываться о подарках не нужно, вне зависимости от того, получены они в денежной или натуральной формах. Но если денежные средства, полученные в порядке дарения от физлиц, фактически представляют собой оплату стоимости товаров, работ или услуг, то перечисленные нормы не применяются.

Многие организации под новый год стараются сделать подарки бизнес-партнерам, поддерживая таким образом свой имидж.

Если получателем подарка является представитель контрагента — физическое лицо, то у него возникает доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ. При стоимости подарка менее 4000 рублей никаких обязанностей НДФЛ-агента у вас не возникнет (п. 28 ст. 217 НК РФ).

А если подарки вы дарите организациям — партнерам (не физическим лицам), то объекта обложения НДФЛ вообще не возникает.

В общем, делайте подарки, но делайте их правильно! С наступающим Новым годом!