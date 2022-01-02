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КБК на 2022 год по налогам и взносам. Что изменилось

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

С 1 января 2022 года в платежках указываются КБК по налогам, сборам и страховым взносам, утвержденные приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н (с изменениями к нему).

Но бухгалтерам не надо пугаться — приказ новый, а почти все КБК старые. Добавилось несколько новых кодов в связи с изменением Налогового кодекса. В частности, добавлен код для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб., который уплачивается по налоговому уведомлению.

В связи с появлением новых акцизов на сталь жидкую, добавлены КБК и для них. Кроме того, есть изменения в кодах для НДПИ. КБК для основных налогов и взносов не поменялись.

Вот полный список КБК на 2022 год по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами.

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