Налоги ИП на УСН без работников в 2022 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.
Какие налоги платит ИП без работников
- налог в соответствии выбранной системой налогообложения (в нашем случае «упрощенка»);
- страховые взносы за себя;
- НДС по отдельным операциям;
- НДФЛ с отдельных доходов;
- налог на имущество;
- транспортный, земельный, водный налоги – при наличии таких объектов.
За расчетный период 2022 года ИП должен уплатить взнос на обязательное медицинское страхование в размере 8 766 рублей вне зависимости от размера своего дохода. На обязательное пенсионное страхование – 34 445 рублей. Если доход ИП превысит 300 тыс. рублей, он дополнительно должен уплатить один процент от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей.
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- на УСН с объектом налогообложения «доходы» учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК РФ;
- на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» также учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК РФ. Минфин отрицает возможность уменьшения доходов на подтвержденные расходы (письма от 06.02.2019 № 03-15-05/6911, от 31.07.2020 № 03-15-05/67206). В то время как суды считают, что доходы нужно уменьшать на размер расходов по аналогии с НДФЛ (Определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 10-О, п. 52 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ» № 3 (2020), утвержденного ВС РФ 25.11.2020). К версии судов склоняется и ФНС, которая считает, что сумму доходов можно уменьшать на сумму понесенных расходов, однако ее нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых лет (письмо от 01.09.2020 № БС-4-11/14090).
- при ввозе товаров на территорию РФ;
- если выступает в качестве налогового агента (ст. 161 НК РФ);
- если выступает в роли концессионера, доверительного управляющего или является участником, ведущим дела в инвестиционном или простом товариществе (ст. 174.1 НК РФ).
- с дивидендов и других доходов, облагаемых по ставкам 9 и 35 процентов;
- с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности, например, при продаже квартиры или автомобиля.
- не использует для ведения предпринимательской деятельности;
- использует для ведения бизнеса, однако они входят в перечень объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ.
Налоги ИП на УСН 6 процентов без работников
По общему правилу предприниматели платят 6 процентов с полученного дохода, однако из этого правила существует ряд исключений.
Во-первых, регионам дано право устанавливать ставки в диапазоне от 1 до 6 процентов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Например, в Башкортостане действует ставка два процента для резидентов территории опережающего развития (ст. 1 Закона «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» от 31.10.2018 № 4-з).
Во-вторых, региональными законами может быть установлена нулевая ставка налога для ИП (п. 4 ст. 346.20 НК РФ):
- впервые зарегистрированных после вступления такого закона в силу;
- осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.
В-третьих, с 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 8 процентов (п. 1.1 ст. 346.20 НК РФ), если:
- по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не оказались больше 200 млн рублей;
- в течение квартала средняя численность превысила 100 работников, но не превзошла 130 человек.
Если превышение показателей произошло в I квартале, ставка 8 процентов действует для всего текущего налогового периода.ИП, работающие на УСН с объектом обложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи, а также налог по итогам налогового периода (календарный год).
Авансовый платеж рассчитывают по формуле: Доходы за отчетный период нарастающим итогом х Налоговую ставку – Налоговый вычет. Полученную сумму следует уменьшить на авансовые платежи к уплате за предыдущее периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за предыдущее периоды этого года.
В налоговый вычет входят:
- фиксированные страховые взносы за себя, в том числе начисленные в размере одного процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Следует учитывать, что именно уплаченные в данном периоде взносы, даже если они были начислены в прошлом периоде, например, когда была погашена в текущем периоде задолженность по уплате страховых взносов за прошлый год (письма Минфина РФ от 11.02.2020 № 03-11-11/9182, от 29.10.2019 № 03-11-11/82967). Уменьшить платеж можно вплоть до нуля;
- торговый сбор при соблюдении определенных условий (ст. 346.21 НК РФ).
Налоги ИП на УСН 15 процентов без работников
Не упомянутые там расходы не уменьшают полученные доходы.
С доходов, уменьшенных на расходы, ИП по общему правилу уплачивает 15 процентов.
Как и при ставке 6 процентов, из этого правила есть исключения.
1. Регионы могут устанавливать налоговые ставки в размере от 5 до 15 процентов. Например, в Тюменской области действует ставка 5 процентов (ст. 1 Закона «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» от 31.03.2015 № 21). 2. Регионы могут установить налоговые каникулы для предпринимателей, впервые зарегистрированных до вступления в силу закона, установившего нулевую ставку, и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). 3. С 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 20 процентов (п. 2.1 ст. 346.20 НК РФ), если:
- по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не стали больше 200 млн рублей;
- в течение квартала среднесписочная численность превысила 100, но не превзошла 130 сотрудников.
ИП на УСН с объектом обложения «доходы минус расходы» по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи.
Авансовый платеж можно рассчитать следующим образом (п. 4 ст. 346.21 НК РФ). Авансовый платеж = Сумма доходов за отчетный период нарастающим итогом – сумма расходов за отчетный период нарастающим итогом х на Налоговую ставку.
Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за прошлые периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за прошлые периоды этого года. Если расходы превысили доходы ИП, авансовый платеж за отчетный период будет равен нулю.
По итогам года необходимо исчислить и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 346.19 НК РФ, п. 2, 5, 7 ст. 346.18 НК РФ, п. 1, 5 ст. 346.21 НК РФ).
Исчисленный налог за год = Сумма доходов за год — Сумма расходов за год — Сумма убытка за предыдущие налоговые периоды х на Налоговую ставку. Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за этот год и авансовые платежи к уменьшению за этот год.
Если налоговая отчетность показывает, что ИП сработал в убыток, он обязан заплатить минимальный налог в размере одного процента от доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Разницу между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом можно включить в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК РФ (письмо Минфина РФ от 21.04.2020 № 03-11-11/32084).Если сдана нулевая отчетность, платить минимальный налог не нужно, так как отсутствуют доходы и его не с чего исчислять.
Сроки уплаты налогов ИП без работников
- за I квартал 2022 года нужно перечислить деньги не позднее 25.04.2022;
- за полугодие – не позднее 25.07.2022;
- за 9 месяцев – не позднее 25.10.2022;
- за год – не позднее 04.05.2023 (30.04.2023 – воскресенье, на 02.05.2023 переносится выходной с праздничного дня 1 мая, а на 03.05.2023 переносится выходной с праздничного дня 1 января).
Пример расчета налога ИП без работников
ИП применяет УСН с объектом «доходы» и ставкой 6 процентов. В течение года его доходы нарастающим итогом составили:
- за I квартал – 1 млн рублей;
- за полугодие – 2 500 тыс. рублей;
- за 9 месяцев – 4 000 млн рублей;
- за год – 7 000 млн рублей.
- 15 тыс. рублей – в I квартале;
- 30 тыс. рублей – в течение полугодия;
- 40 тыс. рублей – в течение 9 месяцев;
- 40 740 рублей – в течение года.
- начислен: 1 млн х 6 процентов = 60 тыс. рублей;
- вычет – 15 тыс. рублей;
- аванс к уплате: 60 тыс. – 15 тыс. = 45 тыс. рублей.
- начислен: 2 500 000 х 6 процентов = 150 тыс. рублей;
- вычет – 30 тыс. рублей;
- аванс к уплате: 150 тыс. — 30 тыс. – 45 тыс. = 75 тыс. рублей.
- начислен: 4 млн х 6 процентов = 240 тыс. рублей;
- вычет – 40 тыс. рублей;
- аванс к уплате: 240 тыс. – 45 тыс. – 75 тыс. – 40 тыс. = 80 тыс. рублей.
- начислен: 7 млн х 6 процентов = 420 тыс. рублей;
- вычет – 40 740 рублей;
- налог к уплате: 420 тыс. — 40 740 – 80 тыс. – 75 тыс. – 45 тыс. = 179 260 рублей.
ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы» и ставкой 15 процентов.
Его доходы нарастающим итогом за год составили:
- за I квартал – 2 млн рублей;
- за полугодие – 6 млн рублей;
- за 9 месяцев – 11 млн рублей;
- за год – 15 млн рублей.
- I квартал – 800 тыс. рублей;
- полугодие – 2 800 тыс. рублей;
- 9 месяцев – 4 млн рублей;
- год – 6 млн рублей.
Авансовый платеж по итогам I квартала: (2 млн — 800 тыс.) х 15 процентов = 180 тыс. рублей;
Авансовый платеж по итогам полугодия:
- начисленный: (6 млн — 2 800 тыс.) х 15 процентов = 480 тыс. рублей;
- к уплате: 480 тыс. — 180 тыс. = 300 тыс. рублей
- начисленный: 11 млн руб. — 4 млн х 15 процентов = 1 050 тыс. рублей;
- к уплате: 1 050 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. = 570 тыс. рублей
Минимальный налог: 15 млн х 1 процент = 150 тыс. рублей.
Налог, который начислен в общем порядке, больше минимального налога, поэтому ИП заплатит налог в общем порядке (1 350 тыс. рублей > 150 тыс. рублей).
Налог к уплате по итогам года: 1 350 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. – 570 тыс. = 300 тыс. рублей.
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