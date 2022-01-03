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Налоги и отчетность в январе 2022 года

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Календарь бухгалтера на январь 2022 года.

10 января

  • Уплатить НДФЛ с отпускных и больничных, выданных в декабре 2021 года.
  • Предоставить уведомление о переходе на УСН с 2022 года (Приказ ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

Важно: Минфин РФ в письме от 26.11.2021 № 03-11-06/2/95943 разъяснил, что к лимиту доходов за 9 месяцев текущего года нужно применить коэффициент-дефлятор 1,096, который установили на 2022 год. Получается, что предельный доход для перехода с этого года на УСН равен 123,3 млн рублей (112,5 млн руб. х 1,096).

Отметим, что ранее Минфин сообщал о другом лимите для указанного перехода: 116,1 млн рублей. Такая величина получается, если 112,5 млн рублей умножить на дефлятор 2021 года 1,032. Кроме того, ФНС сообщила о доработке программного комплекса АИС «Налог-3». Теперь любая инспекция, независимо от того, где организация или ИП зарегистрированы, должна принимать уведомления (письмо ФНС РФ от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@).

17 января

  • Уплатить страховые взносы за декабрь 2021 года.

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Важно: расходы страхователя на оплату услуг такси или каршеринга для сотрудников не входят в перечень не облагаемых взносами выплат. Поэтому такие суммы облагают взносами (письмо Минфина РФ от 03.11.2021 № 03-01-10/89249).

  • Представить СЗВ-М за декабрь 2021 года (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п).

Важно: суды отменяют штрафы, если страхователи самостоятельно дополняют СЗВ-М. Освобождение страхователей от штрафа в таком случае стимулирует их вовремя и самим устранять ошибки. Причем срока, в течение которого можно исправить ошибку, в законе нет. Сделать это нужно до того, как ее обнаружит фонд (постановления АС Волго-Вятского округа от 26.10.2021 № А28-1789/2021, от 26.10.2021 № А74-12967/2020, АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2021 № А27-6858/2021).

  • Представить СЗВ-ТД при переводе на другую постоянную работу и подаче сотрудником заявления о выборе формата трудовой книжки за декабрь 2021 года (Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).

Важно: ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД, если временный перевод работника признали постоянным (письмо ПФ РФ от 04.10.2021 № ЕК-08-24/22639).

20 января

  • Представить форму 4-ФСС за 2021 год на бумажном носителе (Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).

Важно: за нарушение срока представления расчета 4-ФСС установлен штраф. Его размер составляет 5 процентов суммы взносов на страхование от несчастных случаев, начисленных к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 000 рублей и не должен превышать 30 процентов указанной суммы взносов (п. 1 ст. 26.30 закона № 125-ФЗ).

25 января

  • Представить форму 4-ФСС за 2021 год в электронном виде (Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).
  • Представить декларацию по НДС за IV квартал 2021 года и уплатить налог (Приказ ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Важно: ФНС подготовила изменения к декларации по НДС, порядку ее заполнения и формату. Предполагается, что изменения станут применять начиная с декларации за I квартал 2022 года.

28 января

  • Уплатить авансы по налогу на прибыль.

31 января

  • Представить РСВ за 2021 год (Приказ ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@).

Важно: ФНС утвердила новую форму расчета по взносам, порядок ее заполнения и электронный формат. Учесть новшества нужно с отчетности за I квартал 2022 года (Приказ ФНС РФ от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Уплатить НДФЛ с отпускных и больничных, выданных в январе 2022 года.

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