Кому можно становиться самозанятым в 2022 году

Какими видами деятельности могут заниматься самозанятые? Кто вообще может быть СМЗ? Рассказываем, что учесть, если вы решили перейти на этот режим в 2022 году.

Чем можно заниматься?

Перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых очень широкий. Вот основные:

IT-сфера (программирование, разработка, верстка и дизайн, работа с данными, ремонт и обслуживание компьютерной техники);

автомобили (автосервис, водитель, перевозка грузов);

аренда (квартир, машин, предоставление лицензий, прокат, услуги по временному проживанию, услуги по хранению);

услуги на дому (уборка и клининг, няня, сиделка, социальная помощь);

животные (груминг, дрессировщик, кинология, передержка, уход за животными);

информационные услуги (исследования, маркетинг, реклама, опросы, сбор мнений);

красота (косметолог, маникюр, педикюр, модель, парикмахер, стилист, тату и пирсинг, эпиляция);

обучение (репетитор, тренер);

общественное питание (кондитер, повар);

одежда (модельер, дизайнер, пошив, ткани, кройка и шитье);

природа (благоустройство территории, животноводство, лес, охота, рыбалка, сельскохозяйственные услуги);

работа с текстами (писатель, копирайтер, переводчик);

развлечения (аниматор, артист, певец, музыкант, ведущий, шоумен, тамада, гид, экскурсовод);

ремонт (дизайн, отделка, бытовой ремонт, реставрация, сантехник, ремонт бытовой техники, электрик, техобслуживание, ремонт квартир);

спорт (консультирование, массажист, тренер, инструктор);

финансы (бухгалтер, консультирование, страховые услуги, бухгалтерия, риелтор, финансовые услуги);

фото, видео, печать (издательские услуги, оцифровка, полиграфия, оператор, фотограф, художник);

юристы (консультирование, юридические услуги, налоговый консультант).

Вы можете заниматься и торговлей — но продавать можно только продукцию собственного производства.

С чего платить НПД?

Под налог на профессиональный доход попадают все суммы выплат вам, которые получены от клиентов вас как самозанятого.

Не нужно платить НПД с доходов:

от трудовых отношений (то есть зарплаты с основной работы);

от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;

от передачи прав на недвижимое имущество (за исключением аренды жилых помещений);

от продажи имущества, которое вы использовали для личных, домашних и (или) других таких нужд;

от продажи долей в уставном капитале организаций, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом;

от оказания услуг по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчики — ваши нынешние работодатели или они были ими меньше двух лет назад;

от уступки (переуступки) прав требований;

от арбитражного управления, оценочной деятельности, деятельности медиатора, нотариуса или адвоката.

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Какие плюсы у НПД?

Прежде всего, вы не платите НДФЛ, так как НПД — его аналог. В сравнении с индивидуальным предпринимателем у самозанятого не будет НДС и страховых взносов.

И кстати: НПД по итогам налогового периода — для самозанятого это один месяц — нужно платить, только если вы получали доход. Если же заказов не было, вы взяли себе отпуск или работали только на основной работе, штрафов или других платежей не будет.

Наконец, вы работаете только на себя, платите минимальный налог и можете в любой момент взять выходной. Для режима НПД не нужен специальный расчетный счет, а в налоговую не надо предоставлять налоговую декларацию.

В каких регионах может работать самозанятый?

Регион, в котором ведёт деятельность самозанятый, может не совпадать с местом его проживания или регистрации. Так, можно жить в Москве и сдавать квартиру в Нижнем Новгороде. В этом случае при регистрации самозанятости указывается город Нижний Новгород.

Если вы фрилансер из Краснодара и сотрудничаете с заказчиками со всей страны — вы можете указать в качестве региона тот город, где находится большая часть ваших клиентов.