Кому нельзя быть самозанятым в 2022 году

Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье.
Нельзя иметь работников
Это, пожалуй, самый простой пункт в ограничениях, но многие все равно продолжают спрашивать: можно ли самозанятому иметь помощников?
Ситуация: повар-кондитер зарегистрировалась как самозанятая и продает торты собственного изготовления. Но со временем поняла, что объем работы увеличивается, и ей нужна помощь. Можно ли в такой ситуации сохранить статус плательщика НПД?
В законе четко сказано, что иметь работников самозанятому запрещено (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если вы хотите выстраивать отношения с помощником именно как своим сотрудником, придется регистрировать ИП. Если это для вас непринципиально, то с помощником можно сотрудничать на основе договора ГПХ.
Нельзя работать с бывшим работодателем
В последнее время налоговики уделяют пристальное внимание схемам с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и даже вызывают на допросы. Если вы не хотите стать участником таких историй:
- не работайте с бывшими работодателями;
- не ввязывайтесь в схемы с фактическим исполнением трудовых обязанностей под видом договора ГПХ.
Если при проверке окажется, что сотрудника компании заставили оформиться как самозанятого под угрозой увольнения, то заказчику грозит штраф в размере от 10 000 до 100 000 руб. по ст. 5.27 КоАП РФ.
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Стать самозанятым вам никто не запрещает: этот статус не зависит от того, кому именно вы будете оказывать услуги. Ваша задача в такой ситуации — внимательно вчитаться в договор с компанией: нет ли в нем признаков трудовых отношений?
Нельзя превышать лимит дохода
Лимит дохода для самозанятых в 2022 году остается прежним — 2,4 млн рублей в год. Повышать эту сумму не будут (письмо Минфина от 22.11.2021 № 03-11-11/94185).
Если вы заранее знаете, что можете его превысить, лучше сразу зарегистрировать ИП.
Нельзя быть самозанятым по некоторым видам деятельности
Как и у других режимов, у самозанятости есть ограничения. Вот кто не может на нее претендовать:
- продавцы товаров не своего производства, а еще тех, которые требуют обязательной маркировки;
- посредники и агенты;
- добытчики полезных ископаемых;
- госслужащие (за исключением лиц, предоставляющих в аренду собственное жилое помещение);
- адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики — но только по своей основной специальности (то есть нотариус, который в свободное время рисует и продает свои картины, может оформить эту деятельность как самозанятость);
- сдающие нежилую недвижимость, например, гараж.
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