Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кому нельзя быть самозанятым в 2022 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье.

Нельзя иметь работников

Это, пожалуй, самый простой пункт в ограничениях, но многие все равно продолжают спрашивать: можно ли самозанятому иметь помощников?

Ситуация: повар-кондитер зарегистрировалась как самозанятая и продает торты собственного изготовления. Но со временем поняла, что объем работы увеличивается, и ей нужна помощь. Можно ли в такой ситуации сохранить статус плательщика НПД?

В законе четко сказано, что иметь работников самозанятому запрещено (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если вы хотите выстраивать отношения с помощником именно как своим сотрудником, придется регистрировать ИП. Если это для вас непринципиально, то с помощником можно сотрудничать на основе договора ГПХ.

Нельзя работать с бывшим работодателем

В последнее время налоговики уделяют пристальное внимание схемам с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и даже вызывают на допросы. Если вы не хотите стать участником таких историй:

  • не работайте с бывшими работодателями;
  • не ввязывайтесь в схемы с фактическим исполнением трудовых обязанностей под видом договора ГПХ.

Если при проверке окажется, что сотрудника компании заставили оформиться как самозанятого под угрозой увольнения, то заказчику грозит штраф в размере от 10 000 до 100 000 руб. по ст. 5.27 КоАП РФ.

Прямо сейчас на «Клерке» заканчивается набор на курс повышения квалификации для бухгалтеров по работе с договорами. Успейте записаться — осталось 5 мест!

На курсе мы подробно разберем, на какие моменты обратить внимание, чтобы в случае проверок бухгалтер не остался виноват в проблемах компании.

Повышение квалификации на «Клерке» — это:

  • соответствие профстандарту «Бухгалтер»;
  • удостоверение в ФИС ФРДО;
  • поддержка на всех этапах и консультации от лекторов;
  • тематические тесты для проверки ваших знаний;
  • 20летний опыт «Клерка» внутри курса.

Записаться

Ситуация: компания ищет внештатного дизайнера и в качестве обязательного условия ставит регистрацию СМЗ. Это компания вашей мечты, вы давно хотели туда попасть. Можно ли соглашаться на эти условия?

Стать самозанятым вам никто не запрещает: этот статус не зависит от того, кому именно вы будете оказывать услуги. Ваша задача в такой ситуации — внимательно вчитаться в договор с компанией: нет ли в нем признаков трудовых отношений?

Нельзя превышать лимит дохода

Лимит дохода для самозанятых в 2022 году остается прежним — 2,4 млн рублей в год. Повышать эту сумму не будут (письмо Минфина от 22.11.2021 № 03-11-11/94185).

Если вы заранее знаете, что можете его превысить, лучше сразу зарегистрировать ИП.

Нельзя быть самозанятым по некоторым видам деятельности

Как и у других режимов, у самозанятости есть ограничения. Вот кто не может на нее претендовать:

  • продавцы товаров не своего производства, а еще тех, которые требуют обязательной маркировки;
  • посредники и агенты;
  • добытчики полезных ископаемых;
  • госслужащие (за исключением лиц, предоставляющих в аренду собственное жилое помещение);
  • адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики — но только по своей основной специальности (то есть нотариус, который в свободное время рисует и продает свои картины, может оформить эту деятельность как самозанятость);
  • сдающие нежилую недвижимость, например, гараж.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить