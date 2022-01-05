Кому нельзя быть самозанятым в 2022 году

Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье.

Нельзя иметь работников

Это, пожалуй, самый простой пункт в ограничениях, но многие все равно продолжают спрашивать: можно ли самозанятому иметь помощников?

Ситуация: повар-кондитер зарегистрировалась как самозанятая и продает торты собственного изготовления. Но со временем поняла, что объем работы увеличивается, и ей нужна помощь. Можно ли в такой ситуации сохранить статус плательщика НПД?

В законе четко сказано, что иметь работников самозанятому запрещено (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если вы хотите выстраивать отношения с помощником именно как своим сотрудником, придется регистрировать ИП. Если это для вас непринципиально, то с помощником можно сотрудничать на основе договора ГПХ.

Нельзя работать с бывшим работодателем

В последнее время налоговики уделяют пристальное внимание схемам с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и даже вызывают на допросы. Если вы не хотите стать участником таких историй:

не работайте с бывшими работодателями;

не ввязывайтесь в схемы с фактическим исполнением трудовых обязанностей под видом договора ГПХ.

Если при проверке окажется, что сотрудника компании заставили оформиться как самозанятого под угрозой увольнения, то заказчику грозит штраф в размере от 10 000 до 100 000 руб. по ст. 5.27 КоАП РФ.

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Ситуация: компания ищет внештатного дизайнера и в качестве обязательного условия ставит регистрацию СМЗ. Это компания вашей мечты, вы давно хотели туда попасть. Можно ли соглашаться на эти условия?

Стать самозанятым вам никто не запрещает: этот статус не зависит от того, кому именно вы будете оказывать услуги. Ваша задача в такой ситуации — внимательно вчитаться в договор с компанией: нет ли в нем признаков трудовых отношений?

Нельзя превышать лимит дохода

Лимит дохода для самозанятых в 2022 году остается прежним — 2,4 млн рублей в год. Повышать эту сумму не будут (письмо Минфина от 22.11.2021 № 03-11-11/94185).

Если вы заранее знаете, что можете его превысить, лучше сразу зарегистрировать ИП.

Нельзя быть самозанятым по некоторым видам деятельности

Как и у других режимов, у самозанятости есть ограничения. Вот кто не может на нее претендовать: