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Декларация по налогу на прибыль: что изменилось в 2022 году

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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В 2022 году будем сдавать декларацию по налогу на прибыль в новой форме. Приказ от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@ вступил в силу с 1 января 2022 года.

Разберемся, что же изменилось в форме.

Штрих-коды

Заменены все штрих-коды в декларации (40 штук). Так, на титульном листе вместо кода 00215015 будет штрих-код 00216012.

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Лист 02

В приложении № 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета» изменен Раздел Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета».

Таким образом, появилась возможность отражения остатков неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и инвестиционного вычета.

Лист 03

Добавлены строки 035,036 и 037 для дивидендов международных холдинговых компаний, а также строки 093-095, учитывающим разные ставки налога.

Приложение 2 к декларации

Приложение разделено на два раздела:

  • Раздел А — Сведения о доходах (расходах), налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций в целом по соглашению;
  • Раздел Б — Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций при исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений по организации или по обособленным подразделениям в субъекте Российской Федерации.

Изменения кодов

В приложениях к порядку заполнения изменены некоторые коды.

В таблице «Коды места представления декларации в налоговый орган» удален код 235 «По месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физическим лицам» и добавлен код 351 «По месту учета международной холдинговой компании».

В таблице «Коды имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования» изменены наименования средств у кодов 040 и 324, а также появился новый код 330:

040

средств дольщиков и (или) инвесторов, аккумулированных на счетах организации-застройщика; средств участников долевого строительства, размещенных на счетах эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2021, N 27, ст. 5180)

324

имущественные права в виде права безвозмездного пользования имуществом, полученные некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности (подпункт 16 пункта 2 статьи 251 Кодекса)

330

средства в виде взносов финансовых организаций, поступающих в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного, образованный в соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390; 2021, N 27, ст. 5171)

В таблице «Коды доходов, не учитываемых при определении налоговой базы; расходов, учитываемых для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков» переименовали коды 588 и 840 и добавили два кода 610 и 615:

588

дивиденды, полученные от иностранных организаций, фактическим источником выплаты которых являются российские организации, на которые налогоплательщик имеет фактическое право и к которым применялась налоговая ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Кодекса с учетом порядка, предусмотренного статьей 312 Кодекса (подпункт 50 пункта 1 статьи 251 Кодекса)

610

в виде средств, полученных общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от организаторов азартных игр в букмекерских конторах на основании соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2021, N 27, ст. 5183), либо от публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию норм законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в виде целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 493-ФЗ «О публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 32; 2021, N 27, ст. 5183)

615

в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от органов государственной власти, органов местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего предпринимательства и ее дочерних обществ, организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2021, N 27, ст. 5187) (далее — Федеральный закон N 209-ФЗ), в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ, а также от организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4850; 2020, N 52, ст. 8592) (далее — Федеральный закон N 164-ФЗ), в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом N 164-ФЗ в случае, если выполнение указанных работ (оказание услуг), передача имущественных прав осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления

840

расходы на оплату услуг:

по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;

по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации (пункт 24.2 статьи 255 Кодекса)

В таблице «Коды основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании» Приложения № 7 переименовали код 1009:

1009

Основание освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании, предусмотренное подпунктом 9 пункта 1 статьи 25.13-1 Кодекса, а также признание контролирующего лица контролируемой иностранной компании международной холдинговой компанией в соответствии со статьей 24.2 Кодекса на дату, определяемую в соответствии с пунктом 3 статьи 25.15 Кодекса (подпункт 58 пункта 1 статьи 251 Кодекса)

Что еще поменяли

Поскольку были изменены разделы и приложения, скорректирован порядок заполнения декларации и её электронный формат. Но есть и другие изменения. Так, в кодах типа особых (свободных) экономических зон появилсякод 8 для резидентов свободного порта Владивосток. Есть изменения для участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов.

Но для большинства организаций никаких изменений в декларации нет.

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