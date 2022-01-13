Перевод к новому работодателю: важные детали

Особенности увольнения переводом
В части 2 ст. 72.1 ТК РФ предусмотрена возможность перевода сотрудника по его просьбе или с его согласия на работу к другому нанимателю. При этом трудовые отношения с таким работником у текущего работодателя прекращаются на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Ограничений на подобный вид увольнения не установлено ни для одной категории работников. То есть расстаться подобным образом можно и с беременной сотрудницей, и с находящимся в отпуске или на больничном работником.
Инициатива проведения процедуры увольнения переводом может исходить как от сотрудника, так и от любого из нанимателей. При этом возможны варианты документооборота на стадии достижения договоренности о прекращении сотрудничества в порядке перевода.
Возможны следующие варианты:
1. Оформление без использования трехстороннего соглашения:
- сотрудник пишет заявление текущему работодателю с просьбой о переводе, одновременно договариваясь с новым нанимателем о предоставлении приглашения на работу;
- параллельно новый работодатель направляет оформленный образец предложения о переводе на другую работу текущему нанимателю. Также сам работник может сразу приложить готовое предложение к заявлению;
- текущий работодатель отправляет новому работодателю письменное согласие на увольнение через перевод.
2. Стороны устно обговаривают детали будущего перевода и оформляют подписываемое всеми участниками трехстороннее соглашение о переводе.
По завершении любого из этих вариантов происходит увольнение у старого нанимателя и прием у нового работодателя.
Порядок составления предложения о переводе
Официально образец приглашения на работу в порядке перевода не утвержден. Его составляют произвольно. Как правило, в нем указывают:
- Ф.И.О. и должность работника, приглашаемого на работу;
- название нового работодателя, к которому переходит сотрудник;
- непосредственно предложение перейти в новую компанию;
- просьбу к старому работодателю рассмотреть предложение и ответить на него в определенный срок;
- дату, с которой новый наниматель готов оформить у себя сотрудника;
- подпись руководителя компании или уполномоченного им лица.
Его направляют текущему работодателю сотрудника, а он, в свою очередь, рассматривает его и принимает решение об увольнении переводом.
Как составить соглашение об увольнении переводом
Участники увольнения переводом могут сразу договориться о его проведении и заключить трехстороннее соглашение. Его типовая форма не утверждена. Компании разрабатывают её самостоятельно. В нем обязательно приводят следующую информацию:
- данные обо всех участниках — Ф.И.О. и должность работника, Ф.И.О. и должности руководителей компаний, а также наименования обоих работодателей;
- договоренность об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ от старого нанимателя и обязательство осуществить прием от нового работодателя. В частности, указывают даты увольнения, приема и новую должность;
- иные необходимые условия — например, об оплате труда, предоставлении отпуска и т. д.
Соглашение составляют в 3-х экземплярах: старому, новому нанимателю и работнику.
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