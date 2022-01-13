Перевод к новому работодателю: важные детали

Один из вариантов прекращения сотрудничества с текущим работодателем — увольнение в порядке перевода к новому работодателю. При этом формат и образцы приглашения на работу в порядке перевода от нового нанимателя, трехстороннего соглашения, а также заявления сотрудника на перевод законом (ТК РФ) не определены. Организации составляют подобные документы самостоятельно с учетом положений трудового законодательства и интересов участников трудовых отношений. Рассказываем, что нужно знать.

Особенности увольнения переводом

В части 2 ст. 72.1 ТК РФ предусмотрена возможность перевода сотрудника по его просьбе или с его согласия на работу к другому нанимателю. При этом трудовые отношения с таким работником у текущего работодателя прекращаются на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Ограничений на подобный вид увольнения не установлено ни для одной категории работников. То есть расстаться подобным образом можно и с беременной сотрудницей, и с находящимся в отпуске или на больничном работником.

Инициатива проведения процедуры увольнения переводом может исходить как от сотрудника, так и от любого из нанимателей. При этом возможны варианты документооборота на стадии достижения договоренности о прекращении сотрудничества в порядке перевода.

Возможны следующие варианты:

1. Оформление без использования трехстороннего соглашения:

сотрудник пишет заявление текущему работодателю с просьбой о переводе, одновременно договариваясь с новым нанимателем о предоставлении приглашения на работу;

параллельно новый работодатель направляет оформленный образец предложения о переводе на другую работу текущему нанимателю. Также сам работник может сразу приложить готовое предложение к заявлению;

текущий работодатель отправляет новому работодателю письменное согласие на увольнение через перевод.

2. Стороны устно обговаривают детали будущего перевода и оформляют подписываемое всеми участниками трехстороннее соглашение о переводе.

По завершении любого из этих вариантов происходит увольнение у старого нанимателя и прием у нового работодателя.

Порядок составления предложения о переводе

Официально образец приглашения на работу в порядке перевода не утвержден. Его составляют произвольно. Как правило, в нем указывают:

Ф.И.О. и должность работника, приглашаемого на работу;

название нового работодателя, к которому переходит сотрудник;

непосредственно предложение перейти в новую компанию;

просьбу к старому работодателю рассмотреть предложение и ответить на него в определенный срок;

дату, с которой новый наниматель готов оформить у себя сотрудника;

подпись руководителя компании или уполномоченного им лица.

Его направляют текущему работодателю сотрудника, а он, в свою очередь, рассматривает его и принимает решение об увольнении переводом.

Как составить соглашение об увольнении переводом

Участники увольнения переводом могут сразу договориться о его проведении и заключить трехстороннее соглашение. Его типовая форма не утверждена. Компании разрабатывают её самостоятельно. В нем обязательно приводят следующую информацию:

данные обо всех участниках — Ф.И.О. и должность работника, Ф.И.О. и должности руководителей компаний, а также наименования обоих работодателей;

договоренность об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ от старого нанимателя и обязательство осуществить прием от нового работодателя. В частности, указывают даты увольнения, приема и новую должность;

иные необходимые условия — например, об оплате труда, предоставлении отпуска и т. д.

Соглашение составляют в 3-х экземплярах: старому, новому нанимателю и работнику.