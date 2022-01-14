Куда бухгалтерам сходить этой зимой? Обзор бухгалтерских событий января-февраля

Сказать, что первая рабочая неделя была сложной — ничего не сказать. Но мы пришли вас потормошить и рассказать, что новенького и интересного намечается для бухгалтеров в ближайший месяц.

Отлично, куда идти оффлайн?

Читатель «Клерка» лишь бы куда не пойдет, так что ловите только самое сочное :) Пока снова все не закрыли, самое время идти на оффлайн-мероприятия.

28 января

Что: семинар Эльвиры Митюковой «Налоговая проверка: изменения 2021 −2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие?»

Организатор: «Академия успешного бизнеса»

Во сколько: с 10 до 17.00 мск

Где: бизнес-центр «Я21»: Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».

Зачем идти: чтобы узнать, какие еще способы придумали налоговики, чтобы наполнять бюджет в этом году, как не привлечь к себе их внимание и что делать, если это всё-таки уже случилось. Получите полную инструкцию и настоящий иммунитет от проблем с ФНС.

10-12 февраля

Что: Winter Legal Week — 2022

Организатор: pravo.ru

Где: Сочи, Красная Поляна

Зачем идти: чтобы узнать, что нового появилось в законах в 2022 году, как получить минимум седых волос, защищаясь от проверок и претензий госорганов и прокачать максимум юридических знаний. А еще отдохнуть в горах в самый сезон :) Это конференция для юристов, но многие ее вопросы точно нужно понимать любому хорошему главбуху и финдиру.

17-18 февраля

Что: семинар-практикум Владимира Турова «Легализация: законное снижение налогов и защита от проверок в 2022 году»

Организатор: «Школа Бизнес Турова»

Где: Москва, отель Novotel-шереметьево, Шереметьевское шоссе, вл.3

Зачем идти: чтобы узнать, как законно экономить на налогах в 2022 году и не попасть под каток налоговиков. А еще разобрать по полочкам последние новости по налогам, пообщаться с коллегами и завести новые полезные знакомства.

Не хочу вылезать из дома. Можно онлайн?

Конечно, можно! Вот несколько полезностей, которые не стоит пропускать:

15 января

Что: онлайн-семинар «Ошибки по налогам 2021 и как не допустить их в будущем»

Организатор: Учебно-консалтинговый центр Светланы Беляевой

Во сколько: 10:00 мск

Зачем идти: чтобы знать обо всех подводных камнях налоговой отчетности, спокойно сдать все декларации и не переживать, что в ответ на вас выльют ушат требований уточниться.

19 января

Что: вебинар «Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022»

Ссылка: Центр обучения «Клерка»

Во сколько: 10:00 мск

Зачем идти: чтобы понять, как себя вести, если «запахло жареным» и вас могут вызвать (или уже вызвали) на беседу с инспектором. Топ полезных советов можно будет собрать и передать шефу, если на допрос (надеемся, что нет) вызовут и его.

20 января

Что: вебинар «Все изменения налогового законодательства на 2022 год: налог на прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы»

Организатор: «Основы Вашего Бизнеса»

Во сколько: 10:00 мск

Зачем идти: за 4 часа разобраться со всем валом налоговых поправок и задать вопросы по своим рабочим ситуациям спикеру.

27 января

Что: онлайн-конференция «Налоговая безопасность компании в 2022 году»

Организатор: журналы «Практическое налоговое планирование» и «Налоговые споры»

Во сколько: с 10 до 17.00 мск

Зачем идти: чтобы услышать обо всех налоговых переменах от самих налоговиков! А еще разобрать с ведущими юристами и адвокатами, что именно надо изменить в работе бизнеса в этом году.

Скучно, девочки, хочу в Европу!

Если захотелось чего-то грандиозного — например, поехать за границу — то уже сейчас можно записаться на международные конференции по бухучету. Вот парочка таких: