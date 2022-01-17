Может ли ИП на патенте иметь несколько торговых точек?

Индивидуальные предприниматели все чаще выбирают патентную систему налогообложения. Во многих ситуациях это оказывается материально выгодно, а кроме того, удобно, поскольку не требует сдачи налоговой отчетности. С покупкой патента приобретается право заниматься определенным бизнесом.

Заявление на получение патента ИП должен передать в налоговую инспекцию по месту жительства. Если же собираетесь вести деятельность в другом регионе, заявление можно подать в любую налоговую соответствующего субъекта РФ. Сделать это можно лично или через представителя, в виде почтового отправления с описью вложения или по интернету. Срок — не позднее 10 дней до начала применения ПСН.

Но что делать, если планируете открыть несколько торговых точек или использовать несколько помещений для оказания услуг? Рассмотрим этот вопрос в статье.

Условия получения патента на несколько торговых точек

Начнем с того, что согласно п. 1 ст. 346.43 Налогового кодекса, ПСН применяется в отношении конкретного вида предпринимательской деятельности. Поэтому рассматривать нужно не торговую точку или помещение, в котором оказываются услуги, а именно вид деятельности — к примеру, розничную торговлю.

Если бизнес ведется в нескольких торговых точках или услуги оказываются в нескольких помещениях, но при этом вид деятельности один и территория одна, то достаточно одного патента. Под территорией здесь подразумевается субъект Российской Федерации, за исключением случаев, когда законом региона определена территория действия патентов в соответствии с пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ. Это может быть муниципальное образование или их группа.

Чтобы оформить и использовать ПСН, должны быть соблюдены некоторые условия:

в данном регионе, на данной территории разрешено применять ПСН;

выбранный вид деятельности разрешен для применения патента;

средняя численность людей, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам в сфере, в которой применяется ПСН, за налоговый период не превышает 15 человек. Нужно учитывать предпринимателя и людей, занятых у него по всем видам патентной деятельности, не считая сотрудников, занятых в бизнесе на других режимах налогообложения. В расчет также не нужно брать самозанятых, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера;

доход на всех патентных точках по всем видам бизнеса за год не должен превышать 60 млн рублей.

Есть и дополнительные ограничения для использования ПСН, которые содержатся в ст. 346.43 НК РФ.

К примеру, нельзя получить патент, если вы ведете розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, если площадь торгового зала превышает 150 кв. метров. Если точек несколько, площадь торговых залов по всем объектам не суммируется.

Региональные власти могут устанавливать не только те виды деятельности, по которым разрешено использовать ПСН, но и определять условия применения патента. Это касается и ограничений в отношении некоторых видов деятельности.

Можно ли ИП иметь торговые точки с разными видами деятельности на одном патенте

Если у ИП несколько видов бизнеса и он планирует перейти по ним на ПСН, то ситуация кардинально меняется — ограничиться получением одного патента уже не получится. Количество используемых объектов тут значения не имеет. Приобретать несколько патентов придется и в ситуации, когда у предпринимателя один бизнес, но торговые точки или помещения, в которых оказываются услуги, находятся в разных регионах.

По общему правилу, патент нужно покупать на каждый вид деятельности, по которому индивидуальный предприниматель хочет применять ПСН, и в каждом регионе, а в некоторых случаях в каждом муниципальном образовании или их группе, где он эту деятельность ведет (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43, п. 1 ст. 346.45НК РФ).

Если предприниматель имеет две точки розничной торговли — одну во Владимирской области, а другую в Московской области и две автостоянки в Московской области, ему могут потребоваться три патента. Один патент он может получить на осуществление розничной торговли во Владимирской области, другой на осуществление розничной торговли в Московской области, а третий — на услуги по предоставлению во временное владение мест для стоянки транспортных средств в двух точках на территории Московской области.

Расчет стоимости патента ИП для нескольких торговых точек

Стоимость патента ИП может рассчитать самостоятельно, исходя из потенциально возможного к получению дохода за год. Такой доход по каждому виду деятельности определяется властями региона.

Расчет можно сделать на сайте ФНС РФ. Цена будет зависеть от того, на какие сроки приобретается патент.

Если действие патента будет длиться ровно 12 месяцев на протяжении календарного года, стоимость его приобретения рассчитывается по следующей формуле: СП на 12 месяцев = ПД × ставка налога 6 %, где:

СП на 12 месяцев — стоимость патента на 12 месяцев;

ПД — потенциально возможный к получению доход по данному виду деятельности.

Региональным законом ставка может быть снижена для некоторых категорий налогоплательщиков.

Цена патента на срок менее 12 месяцев рассчитывается по формуле: СП на неполный год = ПД / Кг × Кср × ставка налога 6 %, где:

СП на неполный год — стоимость патента на неполный год;

ПД — потенциально возможный к получению доход по данному виду деятельности;

Кг — количество дней в календарном году;

Кср— количество дней срока действия патента.

Субъекты Российской Федерации могут устанавливать потенциально возможный доход не только на один объект (торговый павильон или магазин, объект общепита), но и на единицу площади объекта (пп. 3 п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

Это касается ведения ИП таких видов деятельности, как розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и оказание услуг общественного питания организациями, не имеющими зал обслуживания посетителей.