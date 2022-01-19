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Топ-10 направлений налогового контроля в 2022 году

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Собрали для вас короткий дайджест по тому, что больше всего будут «копать» налоговики в новом году.

Проверка контрагентов

Любые операции с контрагентами, не имеющих ресурсов, и имеющих риски (массовый директор, учредитель, недостоверность сведений о директоре, учредителе, адресе, разрывы в НДС) будут все также привлекать внимание инспекторов.

Сделки с взаимозависимыми лицами

Любые сделки с взаимозависимыми лицами также будут под контролем (внутригрупповые займы, поставки, подряды, услуги и т.п.).

В том числе будет проверяться рыночность цен в сделках с этими лицами.

Дробление бизнеса

Этот риск относится к группам компаний, где все, либо часть участников группы применяют специальные налоговые режимы.

Привлечение самозанятых, ИП

Тут все понятно — переквалификация гражданско-правовых договоров с самозанятыми и ИП в трудовые договоры.

Конечно, с последующим начислением НДФЛ и взносов.

Выдача денежных средств подотчет

Будут искать скрытую выплату заработной платы в адрес «физиков» под видом выдачи средств на хозяйственные нужды.

Трансграничные операции

Проверять будут применение налоговых льгот при выплате за рубеж дивидендов, процентов, роялти.

Соблюдение валютного законодательства

Тут тоже все ясно — чтобы исключить риски, следите за правильностью расчетов между налоговыми резидентами РФ и нерезидентами.

Налог на имущество, земельный налог

Проверят обоснованность применения льготных ставок налогообложения по данным видам налогов.

В части налога на имущество тренд налогового контроля — переквалификация движимого в недвижимое имущество.

Проверка правомерности получения коронавирусных субсидий

Будут проводить анализ правомерности получения субсидий с точки зрения выполнения всех условий по численности сотрудников, по виду деятельности и т.д.

Выявление «серых» зарплат

Будут соотносить объем выручки налогоплательщика с числом работников, анализировать возможность осуществления хозяйственной деятельности и исполнения обязательств перед контрагентами при текущей численности сотрудников.

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