Как сообщить МВД о работе с иностранцем через Госуслуги

Минцифры запустило новый сервис на Госуслугах для подачи сведений о нанятых и уволенных иностранцах. Теперь отправить уведомления о приеме и увольнении гораздо удобнее. Для этого даже нет необходимости покидать офис, нужна лишь ЭЦП.
Новый сервис на Госуслугах
Сбылась мечта специалистов, работающих с иностранцами. Теперь, чтобы сообщить о найме или увольнении иностранного гражданина, нет необходимости мучать почтальонов и стоять в очередях: достаточно иметь ЭЦП и воспользоваться порталом Госуслуг. Минцифрой анонсирован новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», с помощью которого можно отчитаться:
- о приеме и увольнении мигрантов;
- о выплате зарплаты не меньше установленного размера ВКС.
Документы заполняются прямо на портале, подписываются ЭЦП и отправляются в МВД по электронным каналам связи. Опция доступна во всех регионах. Эксперты КонсультантПлюс составили подробное руководство по трудоустройству иностранцев.
Как отчитаться о приеме и увольнении иностранцев через Госуслуги
Для облегчения работы коллегам составили пошаговую инструкцию.
Для входа на портал Госуслуг и отправки уведомления понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись директора!
Шаг 1. Авторизуемся на портале Госуслуг «от имени» юрлица.
Шаг 2. Ищем нужную услугу. Для этого удобно воспользоваться поиском: или сразу перейти по ссылке на услугу.
Шаг 3. Жмем кнопку «Получить услугу».
Шаг 4. Заполняем открывшуюся форму уведомления.
Раздел 1. Сведения о работодателе. Часть данных подставится автоматически. Вносим недостающие:
Раздел 2. Сведения об иностранном гражданине. Вносим:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, с которым заключается договор, русским и латинским шрифтом;
- пол иностранца, дату и место рождения.
Раздел 3. Паспортные данные иностранца.
Раздел 4. Сведения о разрешительных документах. Вносим информацию о разрешении на работу или патенте.
Раздел не заполняется, если гражданин в силу закона работает без специальных документов, лишь проставляется галочка «отсутствует».
Раздел 5. Сведения о работе. Заполняем данные о:
- профессии;
- типе договора (трудовой или ГПХ);
- месте работы;
- дате заключения договора.
Для сотрудников, работающих без патента, в данном разделе указывают основание, по которому они работают (выбирают из выпадающего перечня), а сведения о работе — в разделе 6. Для остальных — переходят к выбору подразделения.
Раздел 6. Сведения о работе лиц, осуществляющих трудовую деятельность без патента.
Раздел 7. Подразделение МВД. Выбираем нужный отдел.
В соответствии с приказом МВД России от 30.07.2020 № 536 уведомление о приеме иностранца подается строго в отдел (управление) по вопросам миграции на региональном уровне.
Шаг 5. Переходим к подписи уведомления. Для проверки корректности заполнения уведомления реализована возможность просмотреть его до подписи.
Шаг 6. Подписанный ЭЦП документ отправляется в ведомство. По результатам оказания услуги заявитель получит ответ в электронном виде.
Уведомление об увольнении иностранного гражданина заполняется аналогично.
Штрафы за несвоевременную подачу уведомления
Здесь изменений нет. Срок подачи уведомления по-прежнему составляет 3 рабочих дня с даты заключения договора (п. 8 ст. 13 115-ФЗ). Если его нарушить или подать неверные сведения, то штрафа не избежать. С бюджетом придется «поделиться» суммой:
- 35–50 тыс. рублей, если «накосячили» должностные лица;
- 400–800 тыс. рублей — юрлицам.
В Москве и Санкт-Петербурге штраф доходит до 1 млн руб.
Кроме этого, «органы» вправе приостановить деятельность организации на срок до 3 мес. (90 суток).
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