Как сообщить МВД о работе с иностранцем через Госуслуги

Минцифры запустило новый сервис на Госуслугах для подачи сведений о нанятых и уволенных иностранцах. Теперь отправить уведомления о приеме и увольнении гораздо удобнее. Для этого даже нет необходимости покидать офис, нужна лишь ЭЦП.

Новый сервис на Госуслугах

Сбылась мечта специалистов, работающих с иностранцами. Теперь, чтобы сообщить о найме или увольнении иностранного гражданина, нет необходимости мучать почтальонов и стоять в очередях: достаточно иметь ЭЦП и воспользоваться порталом Госуслуг. Минцифрой анонсирован новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», с помощью которого можно отчитаться:

о приеме и увольнении мигрантов;

о выплате зарплаты не меньше установленного размера ВКС.

Документы заполняются прямо на портале, подписываются ЭЦП и отправляются в МВД по электронным каналам связи. Опция доступна во всех регионах. Эксперты КонсультантПлюс составили подробное руководство по трудоустройству иностранцев.

Как отчитаться о приеме и увольнении иностранцев через Госуслуги

Для облегчения работы коллегам составили пошаговую инструкцию.

Для входа на портал Госуслуг и отправки уведомления понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись директора!

Шаг 1. Авторизуемся на портале Госуслуг «от имени» юрлица.

Шаг 2. Ищем нужную услугу. Для этого удобно воспользоваться поиском: или сразу перейти по ссылке на услугу.

Шаг 3. Жмем кнопку «Получить услугу».

Шаг 4. Заполняем открывшуюся форму уведомления.

Раздел 1. Сведения о работодателе. Часть данных подставится автоматически. Вносим недостающие:

Раздел 2. Сведения об иностранном гражданине. Вносим:

фамилию, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, с которым заключается договор, русским и латинским шрифтом;

пол иностранца, дату и место рождения.

Раздел 3. Паспортные данные иностранца.

Раздел 4. Сведения о разрешительных документах. Вносим информацию о разрешении на работу или патенте.

Раздел не заполняется, если гражданин в силу закона работает без специальных документов, лишь проставляется галочка «отсутствует».

Раздел 5. Сведения о работе. Заполняем данные о:

профессии;

типе договора (трудовой или ГПХ);

месте работы;

дате заключения договора.

Для сотрудников, работающих без патента, в данном разделе указывают основание, по которому они работают (выбирают из выпадающего перечня), а сведения о работе — в разделе 6. Для остальных — переходят к выбору подразделения.

Раздел 6. Сведения о работе лиц, осуществляющих трудовую деятельность без патента.

Раздел 7. Подразделение МВД. Выбираем нужный отдел.

В соответствии с приказом МВД России от 30.07.2020 № 536 уведомление о приеме иностранца подается строго в отдел (управление) по вопросам миграции на региональном уровне.

Шаг 5. Переходим к подписи уведомления. Для проверки корректности заполнения уведомления реализована возможность просмотреть его до подписи.

Шаг 6. Подписанный ЭЦП документ отправляется в ведомство. По результатам оказания услуги заявитель получит ответ в электронном виде.

Уведомление об увольнении иностранного гражданина заполняется аналогично.

Штрафы за несвоевременную подачу уведомления

Здесь изменений нет. Срок подачи уведомления по-прежнему составляет 3 рабочих дня с даты заключения договора (п. 8 ст. 13 115-ФЗ). Если его нарушить или подать неверные сведения, то штрафа не избежать. С бюджетом придется «поделиться» суммой:

35–50 тыс. рублей, если «накосячили» должностные лица;

400–800 тыс. рублей — юрлицам.

В Москве и Санкт-Петербурге штраф доходит до 1 млн руб.

Кроме этого, «органы» вправе приостановить деятельность организации на срок до 3 мес. (90 суток).