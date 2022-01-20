Новые правила охраны труда 2022: что нужно знать специалисту

В 2022 году с 1 марта вступают в силу 38 статей Трудового кодекса в сфере охраны труда. Изменится подход к СОУТ, выдаче СИЗ, расследованию несчастных случаев, профессиональных заболеваний и микротравм, потребуется внести изменения во внутренние документы и вести самоинспектирование. Не обошла стороной охрану труда и цифровизация. Изменений очень много и разобраться в них непросто.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года перестали действовать более 12 000 нормативно-правовых актов, касающиеся правила охраны труда и принято около 400 новых документов. 1 сентября 2021 года начали действовать новые требования к руководителям и специалистам служб охраны труда.

Не все правила были глобально пересмотрены или удалены — некоторые просто «переехали» в другие документы. Но сейчас акцент сместился в сторону СОУТ и оценки профрисков. У работодателя появилась возможность организовывать электронный документооборот (ЭДО), дистанционно обучать сотрудников и даже предоставлять Трудинспекции доступ к удаленным базам и наблюдению.

Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда в 2022 году: к чему готовиться специалистам 1 марта» — участие бесплатное. 25 января в 11.00 по мск. Основной спикер — вице президент Ассоциации «Эталон» — Владимир Савинов. Оставьте заявку прямо сейчас В статью 213.1 ТК РФ «Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов государственным нормативным требованиям охраны труда» внесено большое количество изменений, поэтому стоит обратить внимание не только на внутреннюю нормативку, но и на технологическую документацию. В ноябре 2021 года, после окончания эксперимента по внедрению электронного кадрового документооборота, появились новые правила в ТК, касающиеся ЭДО (статьи 22.1, 22.2 и 22.3). Например, установлен запрет на электронное подписание ряда документов: трудовых книжек,

приказов об увольнении,

инструктажей по охране труда,

актов расследования несчастных случаев. О СОУТ многие уже успели забыть — спецоценка вызвала бум в 2019 году, когда стала обязательной для всех. И хотя в 2021 году декларация о проведенной СОУТ при определенных условиях стала бессрочной, но обязанность проводить ее сохранилась. К примеру, если в организации появляется новое рабочее место или меняются условия на существующих оценку придется проводить. С 1 марта 2022 года вступит в силу приказ Минтруда № 776н «Об утверждении Примерного положения о СУОТ». Работодателям необходимо заново проверить, привести в соответствие с законодательством и утвердить локальные нормативные акты. Кроме того, изменения коснутся: Труда женщин — приказ Минтруда от 13.05.2021 № 313н пересматривает виды работ, при которых труд женщин ограничен. К примеру, теперь можно их привлекать к переносу тяжестей.

Статистических форм (приказ Росстата от 30.07.2021 № 457)

Правил составления инструкций по охране труда (приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н) Необходимо будет предоставлять декларации соответствия условий труда, формировать проверочные листы, проводить мероприятия для снижения рисков несчастных случаев и улучшению условий труда и т.д. В соответствии со статьей 212 ТК РФ каждый работодатель обязан обеспечить создание системы управления охраной труда (СУОТ) в организации. Штраф за отсутствие данного документа — 80 000 рублей. оказывает весь спектр услуг по охране труда, включая разработку СУОТ, обучение специалистов и оценку профрисков. Компания «ТехноПрогресс» оказывает весь спектр услуг по охране труда, включая разработку СУОТ, обучение специалистов и оценку профрисков.

На что обратить внимание специалисту

Правительство отменило огромное количество нормативки, действовавшей до 01.01.2021 г., но при этом составило список документов, которые сохраняют силу, так называемый «белый список» (см. постановление Правительства РФ № 2467).

Именно на этот список следует ориентироваться специалистам по ОТ, чтобы составить для себя список — какие НПА продолжают действовать и какие из них относятся к конкретной организации.

Естественно, в этот внутренний перечень надо включить и новые документы. К примеру в ТК РФ включат список СИЗ, чего ранее не было, а работников придется еще и обучить их использованию, а не просто выдать средства защиты.

Большое количество споров вызвали новшества в фиксации микротравм на рабочем месте (статья 223 ТК РФ) — порезов, ссадин, ушибов. Даже если сотрудник может продолжать работу и никакого вреда его здоровью микротравма не нанесла, специалист обязан ее зафиксировать и провести расследование причин ее возникновения.

Итак, вам необходимо:

Определить перечень действующих, актуальных НПА,

Выделить те, которые относятся к организации и являются обязательными,

Подготовить локальные акты и обновить существующие,

Проверить соответствие специалистов установленным требованиям к квалификации,

Провести обучение специалистов и сотрудников, ознакомить их с новыми ЛНА.

На что обратить внимание:

«Белый список» и новые статьи ТК; Санитарные нормативы и методические рекомендации (изменилась их структура); НПА по промышленной, экологической, пожарной безопасности, техническому регулированию; НПА по федеральному госнадзору.

В 2021 году вступил в силу новый профстандарт «Специалист по охране труда». В марте 2022 года обновится стандарт специалиста по пожарной профилактике.

Поскольку не всегда есть возможность отправить специалистов на очное обучение рекомендуем использовать возможности сервисов для обучения онлайн.

Например, Цифровые сервисы «Охрана труда» и «Электробезопасность» от СДО Courson (Системы дистанционного обучения Курсон). С их помощью можно не только пройти обучение в соответствии с установленными стандартами, но и провести проверку знаний работников.