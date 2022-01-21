Подтверждение основного вида деятельности в ФСС: важные моменты

Юрлица обязаны подтверждать в ФСС РФ свой основной вид деятельности ежегодно. Это нужно, чтобы Фонд мог установить правильный тариф взносов на травматизм. В нашей статье расскажем, как правильно осуществить такое подтверждение, приведем образец заполнения заявления.

Кто должен подтверждать основной вид экономической деятельности

Компании-страхователи ежегодно должны подтверждать основной вид экономической деятельности (п. п. 7, 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713, п. п. 3, 6, 7, 8 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55):

по компании в целом;

по каждому обособленному подразделению, по месту нахождения которого страхователь зарегистрирован в территориальном органе ФСС РФ согласно пп. 2 п. 1 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ;

по каждому подразделению, которое соответствует требованиям п. 7 Порядка № 55.

Не должны подтверждать основной вид деятельности:

ИП (в качестве основной у них признается деятельность, указанная как основная в ЕГРИП);

вновь созданные компании, которые не осуществляли деятельность в предыдущем году, в первый год, когда они начали свою деятельность.

Например, предприятие, образованное в 2019 году, начавшее свою работу в 2021, в первый раз должно будет подтвердить основной вид экономической деятельности в 2022 году.

Зачем подтверждать основной вид экономической деятельности

Размер тарифа взносов на травматизм зависит от класса профессионального риска (ч. 1 ст. 21 закона № 125-ФЗ). Такой класс определяется на основании Классификации, утвержденной п. 1 приказа Минтруда России от 30.12.2016 № 851н. В ней перечислены виды экономической деятельности, которые сгруппированы в 32 класса профессионального риска.

Класс профриска определяют по основному виду экономической деятельности юрлица (п. 8 Правил № 713). В зависимости от классов устанавливаются страховые тарифы (ч. 1 ст. 21 закона № 125-ФЗ).

Таким образом, от основного вида экономической деятельности компании зависит тариф взносов на травматизм на текущий год.

Впервые класс профессионального риска присваивается при регистрации в качестве страхователя в органах ФСС РФ. В дальнейшем он может меняться в связи со сменой компанией основного вида деятельности. Чтобы такой вид определить, коммерческие компании на основе данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год считают:

сумму доходов по каждому виду экономической деятельности (без НДС);

общую сумму дохода по всем видам своей деятельности (без НДС);

долю доходов по каждому из видов осуществляемой деятельности в общей сумме доходов.

Основным видом деятельности организации будет являться тот, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес.

Для некоммерческой организации основным видом экономической деятельности признается тот, в котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников (п. 9 Правил № 713, п. 9 Приложения № 2 к Порядку № 55, п. 2 указанного Порядка, п. 3 ПБУ 9/99).

Если в течение года компания изменит основной вид деятельности, то это может повлиять на тариф страховых взносов только в следующем году. В текущем году ФСС РФ не будет (абз. 3 п. 6 Правил № 713):

менять уже установленный на текущий год тариф взносов;

доначислять страховые взносы.

Как подтвердить основной вид экономической деятельности

Для подтверждения основного вида экономической деятельности компания ежегодно представляет в территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации (п. 3 Порядка № 55, п.п. 13, 15 Административного регламента, утвержденного Приказом ФСС РФ от 25.04.2019 № 230):

заявление;

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (исключение — субъекты малого предпринимательства, которые этот документ не представляют). Нет необходимости прилагать копии отчета о финансовых результатах и баланса.

Документы можно представить несколькими способами.

1. На бумажном носителе:

лично в территориальный орган Фонда;

через МФЦ;

заказным почтовым отправлением с описью вложения (в этом случае необходимо направить копии документов, заверенные нотариально).

2. В электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

через портал госуслуг;

через сайт ФСС РФ.

По общему правилу, подтверждение ФСС РФ делает в двухнедельный срок с даты получения документов (п. 10 Административного регламента, п. 4 Порядка № 55).

В случае представления неполного комплекта документов Фонд информирует компанию о недостающих документах (п. 48 Административного регламента):

при личном обращении — в день приема;

в других случаях — в пятидневный срок с момента приема документов.

В этом случае он рассматривает заявление в течение 7 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов (п. 58 Административного регламента).

По результатам рассмотрения Фонд оформляет уведомление об установленном страхователю с начала текущего года размере страхового тарифа, соответствующего классу профриска основного вида экономической деятельности страхователя и (или) классу профриска по каждому подразделению компании (п. 60 Административного регламента, п. 4 Порядка № 55).

При представлении документов на бумаге компания может выбрать один из способов получения уведомления:

лично в территориальном подразделении ФСС РФ или МФЦ, в который представлялись документы;

путем почтового отправления.

При представлении документов в электронной форме уведомление будет направлено в личный кабинет на портале госуслуг или на сайт ФСС РФ (п. 83 Административного регламента).

Срок сдачи подтверждения основного вида деятельности

Документы необходимо подать не позднее 15 апреля. Если 15 апреля выпадает на нерабочий день, последним днем представления документов для подтверждения основного вида экономической деятельности является ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ, письмо ФСС России от 13.04.2020 № 02-09-11/06-06-8452).

В 2022 году 15 апреля выпадает на пятницу, поэтому именно этот день будет последним днем подачи документов.

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности необходимо заполнить по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку № 55. В документе следует указать:

дату составления;

название территориального органа ФСС РФ, в который подается заявление;

наименование компании-страхователя;

ее регистрационный номер и код подчиненности;

отметку о том, что заявление подает государственное или муниципальное учреждение (при необходимости);

название и код по ОКВЭД2 основного вида деятельности (необходимо его взять из справки-подтверждения);

приложения.

Документ подписывает руководитель компании.

Во вложениях к статье можно скачать образец заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности.

Заполнение справки подтверждения основного вида деятельности

В справке-подтверждении необходимо прописать:

дату составления;

название компании-страхователя;

ее регистрационные данные по ЕГРЮЛ;

дату начала ведения хоздеятельности;

юридический адрес;

ФИО генерального директора и главного бухгалтера фирмы;

среднесписочную численность сотрудников (эту графу заполняют как некоммерческие, так и коммерческие организации).

Затем в табличной форме необходимо отразить распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год на основании бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Это делают так.

1. В графах 1 и 2 нужно указать названия и коды по ОКВЭД2 видов деятельности компании, которые она фактически вела в прошлом 2021 году.

Если деятельность, указанная в ЕГРЮЛ в качестве основной не велась, ее не нужно отражать в справке. Если организация ведет только один вид экономической деятельности, ей все равно нужно составить и приложить к заявлению справку-подтверждение.

2. Графу 3 нужно заполнять по данным бухучета за предыдущий год. Это прямо сказано в пояснениях к бланку документа.

Никаких исключений, например, для фирм на УСН, нет. Им также нужно приводить здесь данные бухучета, а не книги учета доходов и расходов. Плательщики НДС сумму доходов по каждому виду экономической деятельности должны указывать без НДС.

3. В графе 4 указывают размер целевых поступлений и бюджетного финансирования.

4. В графе 5 прописывают рассчитанную долю доходов и поступлений по каждому виду деятельности. Удельный вес доходов от определенного вида деятельности определяется по формуле:

Выручка (без НДС) по определенному виду деятельности организации / Общая выручка (без НДС) по всем видам деятельности организации * 100 процентов.

5. В графе 6 численность работающих прописывают только некоммерческие организации.

6. В строке 10 нужно указать наименование деятельности, доход от которой в общем объеме доходов имеет наибольший удельный вес из указанных в графе 5. Причем эта деятельность может и не совпадать с той, что указана в ЕГРЮЛ как основная. Это не требует внесения изменений в ЕГРЮЛ. Если наибольший удельный вес имеют несколько видов деятельности, то основным будет тот, который относится к более высокому классу профессионального риска.

Справку подписывает генеральный директор и главный бухгалтер организации.

Если основной вид экономической деятельности не будет подтвержден

Если в установленный срок компания не представит документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности, территориальный орган ФСС РФ отнесет ее к тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными в отношении нее в ЕГРЮЛ (п. 13 Правил № 713, п. п. 3, 5 Порядка № 55, п. 60 Административного регламента).

Если компания пропустит срок, однако направит документы до того, как ей будет направлено уведомление о размере страховых взносов, то Фонд должен установить тариф исходя из основного вида деятельности, определенного на основании этих документов (определение Верховного Суда РФ от 11.09.2018 по делу № А76-21618/2017).

Если организация не подтвердит основной вид деятельности подразделения, выделенного в самостоятельную классификационную единицу, то орган ФСС РФ присвоит ему тот же класс профессионального риска, который имеет организация.