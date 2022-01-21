Как заполнять карточку воинского учета с 2022 года

С 8 января 2022 года вступил в силу приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700, который установил новый бланк Карточки гражданина, подлежащего воинскому учёту — форма 10.

Что изменилось по карточкам воинского учета

Основное новшество в том, что по Инструкции № 700 с 8 января 2022 года организациям нужно заводить на работников специальные отдельные карточки по воинскому учету.

Одновременно с указанной даты утратил силу прежний аналогичный приказ — от 18 июля 2014 года № 495.

Так, на каждого работника-призывника или военнообязанного нужно вести Карточку гражданина, подлежащего воинскому учету в организации. Это именно обязательная с 2022 года форма № 10, которая приведена в Приложении № 22 к Инструкции МО № 700.

Карточка воинского учёта имеет лицевую и оборотную стороны. Формат 210 × 297 мм.

Отметим, что до 08.01.2022 Минобороны рекомендовало в Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017) для воинского учета вносить сведения в личные карточки работников по унифицированной форме Т-2. Теперь же для этого предназначен отдельный бланк по форме 10 из Инструкции № 700.

Как заполнить карточку

В карточках воинского учёта по форме 10 нужно отражать, в том числе:

личные данные работников;

сведения о воинском учете;

о приемах и об увольнениях, в т. ч. переводах.

Заполнять карточки нужно на основании удостоверений призывников и военных билетов (или документов, которые заменяют военный билет).

Остальные сведения можно уточнить у самих работников. В частности:

об образовании;

месте работы;

должности;

месте жительства/пребывания (на срок более 3-х месяцев);

семейном положении.

Непосредственно порядок и правила заполнения всех реквизитов и разделов карточки воинского учёта по форме 10 с 2022 года регламентирует п. 33 Инструкции МО № 700.

Так, карточку воинского учёта заполняют чернилами (шариковой ручкой) черного, фиолетового или синего цвета четким, разборчивым почерком без помарок и неустановленных сокращений. Или заполняют в электронном виде и обязательно распечатывают.

Записи о семейном положении, адресе места жительства (пребывания), в том числе фактического, номере телефона делают карандашом (чтобы потом можно было легко изменить).

Формировать и хранить карточки воинского учёта по форме 10 с 2022 года нужно и в бумажном, и электронном виде! (п. 32 Инструкции МО № 700). Вносить какие-либо изменения в базу данных электронных карточек, а также распечатывать их может только работник, ведущий воинский учет в организации.