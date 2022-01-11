📌 Вместо личных карточек Т-2 для воинского учета теперь надо применять новую форму

С 8 января 2022 года воинский учет надо вести по новым правилам. Вместо карточек Т-2 будут специальные карточки формы №10.
Вышел приказ Минобороны № 700 от 22.11 2021 с новой инструкцией.
Новая карточка — это приложение № 22 к инструкции.
Данные для заполнения карточки берут из следующих документов:
- военного билета;
- временного удостоверения, выданного взамен военного билета;
- удостоверения призывника.
Вести карточки надо в бумажном и электронном виде.
Бумажную карточку можно заполнить шариковой ручкой или распечатать на принтере.
Запись о семейном положении и адрес делают карандашом.
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