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📌 Вместо личных карточек Т-2 для воинского учета теперь надо применять новую форму

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Рубрика Кадровый учет
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С 8 января 2022 года воинский учет надо вести по новым правилам. Вместо карточек Т-2 будут специальные карточки формы №10.

Вышел приказ Минобороны № 700 от 22.11 2021 с новой инструкцией.

Новая карточка — это приложение № 22 к инструкции.

Данные для заполнения карточки берут из следующих документов:

  • военного билета;
  • временного удостоверения, выданного взамен военного билета;
  • удостоверения призывника.

Вести карточки надо в бумажном и электронном виде.

Бумажную карточку можно заполнить шариковой ручкой или распечатать на принтере.

Запись о семейном положении и адрес делают карандашом.

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