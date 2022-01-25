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Кто и как может получить налоговый вычет в сокращенные сроки

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Рубрика НДФЛ
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Налоговые вычеты — это право на уменьшение или возврат налога от государства. С 21 мая 2021 года вычет можно получить в упрощенном порядке: в сокращенные сроки, без направления 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Большинство вычетов привязаны к НДФЛ с вашей заработной платы. Этот налог составляет 13% от суммы дохода. Удержанные средства работодатель ежемесячно перечисляет в налоговую.

Кто имеет право и на какие вычеты

Право на возврат в виде вычетов имеют работающие граждане, получающие заработную плату, с которой удерживается НДФЛ.

Теперь в упрощенном порядке по НДФЛ можно получить:

  • инвестиционный вычет (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
  • имущественный вычет на покупку недвижимости и по уплате процентов по ипотеке. (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Особенности:

  • не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Необходимую информацию банки сами будут направлять в налоговую;
  • требуется подписать предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете (ЛК);
  • сокращенные сроки проверки права на вычет: 1 месяц камеральная налоговая проверка 15 дней на возврат денежных средств;
  • все взаимодействие происходит в личном кабинете налогоплательщика.

Как получить

Если у вас есть право на получение налогового вычета, в ваш личный кабинет направят предзаполненное заявление для подтверждения. То есть налоговая автоматически готовит это заявление, и оно появляется в ЛК.

Поэтому до появления предзаполненного заявления в личном кабинете каких-либо действий осуществлять не нужно.

Сведения о ваших операциях на ИИС и о приобретении недвижимого имущества будут направляться только теми банками, у которых есть соответствующая лицензия на осуществление банковских операций и ведение брокерской деятельности. При этом они должны участвовать в обмене информацией с ФНС России. Перечень таких банков перечислен в таблице:

Кредитное учреждение

ИНН/КПП

Тип сведений

1

Банк ВТБ (ПАО)

7702070139/

770943002

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ

имущественные налоговые

вычеты по пп. 3 и 4 п.1 ст. 220 НК

РФ

2

ООО УК

«Альфа-Капитал»

7728142469/

770301001

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ

3

ООО «РСХБ Управление

Активами»

7704814182/

770301001

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ

4

Акционерное общество

«Тинькофф Банк»

7710140679/

771301001

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ

5

АО «Сбер Управление

активами»

7710183778/

773001001

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ

инвестиционный налоговый вычет

по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ

Пошаговый процесс получения вычета.

1. Вы купили квартиру или пополнили свой инвестиционный счет.

2. После окончания года (до 1 марта следующего года) банки передают в налоговую информацию о вашей сделке.

3. Налоговая проверяет все данные, после чего направляет в личный кабинет предзаполненное заявление. Это происходит в течение 20 рабочих дней после передачи сведений.

4. Далее вам необходимо заполнить заявление с реквизитами банковской карты или счета для возврата НДФЛ через ЛК. Срок перечисления денег — 15 дней.

Что может пойти не так

В случае выявления каких-либо нарушений или неточностей налоговая имеет право продлить камеральную проверку до 3-х месяцев.

При наличии у вас задолженности по налогам и пеням налоговая может самостоятельно зачесть суммы, подлежащие возврату по вычету, в счет погашения этой задолженности.

Упрощенный порядок применяется в отношении всех сделок с 1 января 2020 года. До 1 марта 2022 года банки передадут данные за 2021 год.

Важно отметить, что в процедуре есть много нюансов. Например, банки не видят сделки, оплаченные наличными. Если квартира куплена без ипотеки, могут быть сложности с учетом аванса по оплатам через расписку. Поэтому обязательно проверяйте все данные. При необходимости всегда можно подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно.

Новый порядок еще находится на стадии тестирования. Как он будет работать на практике — покажет время.

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