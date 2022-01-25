Кто и как может получить налоговый вычет в сокращенные сроки

Налоговые вычеты — это право на уменьшение или возврат налога от государства. С 21 мая 2021 года вычет можно получить в упрощенном порядке: в сокращенные сроки, без направления 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Большинство вычетов привязаны к НДФЛ с вашей заработной платы. Этот налог составляет 13% от суммы дохода. Удержанные средства работодатель ежемесячно перечисляет в налоговую.

Кто имеет право и на какие вычеты

Право на возврат в виде вычетов имеют работающие граждане, получающие заработную плату, с которой удерживается НДФЛ.

Теперь в упрощенном порядке по НДФЛ можно получить:

инвестиционный вычет (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

(пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ); имущественный вычет на покупку недвижимости и по уплате процентов по ипотеке. (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Особенности:

не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Необходимую информацию банки сами будут направлять в налоговую;

требуется подписать предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете (ЛК);

сокращенные сроки проверки права на вычет: 1 месяц камеральная налоговая проверка 15 дней на возврат денежных средств;

все взаимодействие происходит в личном кабинете налогоплательщика.

Как получить

Если у вас есть право на получение налогового вычета, в ваш личный кабинет направят предзаполненное заявление для подтверждения. То есть налоговая автоматически готовит это заявление, и оно появляется в ЛК.

Поэтому до появления предзаполненного заявления в личном кабинете каких-либо действий осуществлять не нужно.

Сведения о ваших операциях на ИИС и о приобретении недвижимого имущества будут направляться только теми банками, у которых есть соответствующая лицензия на осуществление банковских операций и ведение брокерской деятельности. При этом они должны участвовать в обмене информацией с ФНС России. Перечень таких банков перечислен в таблице:

№ Кредитное учреждение ИНН/КПП Тип сведений 1 Банк ВТБ (ПАО) 7702070139/ 770943002 инвестиционный налоговый вычет по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ имущественные налоговые вычеты по пп. 3 и 4 п.1 ст. 220 НК РФ 2 ООО УК «Альфа-Капитал» 7728142469/ 770301001 инвестиционный налоговый вычет по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ 3 ООО «РСХБ Управление Активами» 7704814182/ 770301001 инвестиционный налоговый вычет по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ 4 Акционерное общество «Тинькофф Банк» 7710140679/ 771301001 инвестиционный налоговый вычет по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ 5 АО «Сбер Управление активами» 7710183778/ 773001001 инвестиционный налоговый вычет по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ

Пошаговый процесс получения вычета.

1. Вы купили квартиру или пополнили свой инвестиционный счет.

2. После окончания года (до 1 марта следующего года) банки передают в налоговую информацию о вашей сделке.

3. Налоговая проверяет все данные, после чего направляет в личный кабинет предзаполненное заявление. Это происходит в течение 20 рабочих дней после передачи сведений.

4. Далее вам необходимо заполнить заявление с реквизитами банковской карты или счета для возврата НДФЛ через ЛК. Срок перечисления денег — 15 дней.

Что может пойти не так

В случае выявления каких-либо нарушений или неточностей налоговая имеет право продлить камеральную проверку до 3-х месяцев.

При наличии у вас задолженности по налогам и пеням налоговая может самостоятельно зачесть суммы, подлежащие возврату по вычету, в счет погашения этой задолженности.

Упрощенный порядок применяется в отношении всех сделок с 1 января 2020 года. До 1 марта 2022 года банки передадут данные за 2021 год.

Важно отметить, что в процедуре есть много нюансов. Например, банки не видят сделки, оплаченные наличными. Если квартира куплена без ипотеки, могут быть сложности с учетом аванса по оплатам через расписку. Поэтому обязательно проверяйте все данные. При необходимости всегда можно подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно.

Новый порядок еще находится на стадии тестирования. Как он будет работать на практике — покажет время.