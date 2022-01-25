Кто и как может получить налоговый вычет в сокращенные сроки

Налоговые вычеты — это право на уменьшение или возврат налога от государства. С 21 мая 2021 года вычет можно получить в упрощенном порядке: в сокращенные сроки, без направления 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
Большинство вычетов привязаны к НДФЛ с вашей заработной платы. Этот налог составляет 13% от суммы дохода. Удержанные средства работодатель ежемесячно перечисляет в налоговую.
Кто имеет право и на какие вычеты
Право на возврат в виде вычетов имеют работающие граждане, получающие заработную плату, с которой удерживается НДФЛ.
Теперь в упрощенном порядке по НДФЛ можно получить:
- инвестиционный вычет (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
- имущественный вычет на покупку недвижимости и по уплате процентов по ипотеке. (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Особенности:
- не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Необходимую информацию банки сами будут направлять в налоговую;
- требуется подписать предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете (ЛК);
- сокращенные сроки проверки права на вычет: 1 месяц камеральная налоговая проверка 15 дней на возврат денежных средств;
- все взаимодействие происходит в личном кабинете налогоплательщика.
Как получить
Если у вас есть право на получение налогового вычета, в ваш личный кабинет направят предзаполненное заявление для подтверждения. То есть налоговая автоматически готовит это заявление, и оно появляется в ЛК.
Поэтому до появления предзаполненного заявления в личном кабинете каких-либо действий осуществлять не нужно.
Сведения о ваших операциях на ИИС и о приобретении недвижимого имущества будут направляться только теми банками, у которых есть соответствующая лицензия на осуществление банковских операций и ведение брокерской деятельности. При этом они должны участвовать в обмене информацией с ФНС России. Перечень таких банков перечислен в таблице:
№
Кредитное учреждение
ИНН/КПП
Тип сведений
1
Банк ВТБ (ПАО)
7702070139/
770943002
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ
имущественные налоговые
вычеты по пп. 3 и 4 п.1 ст. 220 НК
РФ
2
ООО УК
«Альфа-Капитал»
7728142469/
770301001
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ
3
ООО «РСХБ Управление
Активами»
7704814182/
770301001
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ
4
Акционерное общество
«Тинькофф Банк»
7710140679/
771301001
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ
5
АО «Сбер Управление
активами»
7710183778/
773001001
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ
инвестиционный налоговый вычет
по пп. 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ
Пошаговый процесс получения вычета.
1. Вы купили квартиру или пополнили свой инвестиционный счет.
2. После окончания года (до 1 марта следующего года) банки передают в налоговую информацию о вашей сделке.
3. Налоговая проверяет все данные, после чего направляет в личный кабинет предзаполненное заявление. Это происходит в течение 20 рабочих дней после передачи сведений.
4. Далее вам необходимо заполнить заявление с реквизитами банковской карты или счета для возврата НДФЛ через ЛК. Срок перечисления денег — 15 дней.
Что может пойти не так
В случае выявления каких-либо нарушений или неточностей налоговая имеет право продлить камеральную проверку до 3-х месяцев.
При наличии у вас задолженности по налогам и пеням налоговая может самостоятельно зачесть суммы, подлежащие возврату по вычету, в счет погашения этой задолженности.
Упрощенный порядок применяется в отношении всех сделок с 1 января 2020 года. До 1 марта 2022 года банки передадут данные за 2021 год.
Важно отметить, что в процедуре есть много нюансов. Например, банки не видят сделки, оплаченные наличными. Если квартира куплена без ипотеки, могут быть сложности с учетом аванса по оплатам через расписку. Поэтому обязательно проверяйте все данные. При необходимости всегда можно подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно.
Новый порядок еще находится на стадии тестирования. Как он будет работать на практике — покажет время.
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