Цитата дня. Про несовсем небогатых

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал новую ставку НДФЛ по вкладам.

С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Но не все. Проценты, которые не облагаются в принципе:

по вкладам со ставкой не выше 1 % годовых;

по счетом эскроу.

По остальным вкладам облагается сумма, превышающая необлагаемую. Необлагаемая считается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на начало года.

В 2021 году необлагаемая сумма — 42 500 руб. (1 000 000×4,25 %).

Ставка налога — 13 % при доходе до 5 млн рублей и 15 % по доходу свыше 5 млн рублей.