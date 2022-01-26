Цитата дня. Про несовсем небогатых

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал новую ставку НДФЛ по вкладам.
С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Но не все. Проценты, которые не облагаются в принципе:
- по вкладам со ставкой не выше 1 % годовых;
- по счетом эскроу.
По остальным вкладам облагается сумма, превышающая необлагаемую. Необлагаемая считается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на начало года.
В 2021 году необлагаемая сумма — 42 500 руб. (1 000 000×4,25 %).
Ставка налога — 13 % при доходе до 5 млн рублей и 15 % по доходу свыше 5 млн рублей.
«Если у человека на счету лежит 700 тысяч, да еще под высокие проценты — то это не совсем небогатый человек. Закон был принят не только что. Да, это побочное следствие того, что Банк России в два раза повысил процентную ставку. Но если бы эти проценты не выросли, то люди все равно получили бы меньше. То, что все проснулись только сейчас — так это потому, что, наверное, некоторым стали приходить извещения. Да, это неприятный сюрприз, но он направлен не на значимую для людей сумму», — сказал Делягин.
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