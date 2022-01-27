Зарплатный проект: в чем суть и какие есть виды

Большинство работодателей перечисляют зарплату персоналу на банковские карты через «зарплатный проект». Эта система действительно облегчает работу бухгалтеру и страхует работодателя от нарушения сроков выплаты зарплаты. О том, что такое зарплатный проект и обязательно ли его применять, читайте в нашей статье.

Обязательно ли выплачивать зарплату на карту?

Согласно ст. 136 ТК РФ, работодателю предлагается два способа выдачи зарплаты работникам — наличными из кассы или перечислением на банковский счет работника. Порядок выплаты зарплаты должен быть зафиксирован в коллективном или в трудовом договоре, которого и должен придерживаться работодатель в дальнейшем.

Например, если стороны выбрали только один способ — на карту, то когда работник попросит выдать ему деньги из кассы, работодатель вправе отказать. Такую позицию поддерживают и суды (определение Московского городского суда от 12.11.2018 по делу № 33-48833/2018).

Однако нужно учесть, что процесс получения зарплаты для работника должен быть максимально удобным. Поэтому, если он не всегда может снять деньги с карты, то придется добавить и возможность выдачи «наличкой» из кассы. Для этого придется внести изменения и в трудовой договор — по соглашению обеих сторон утвердить новый порядок и зафиксировать его в письменном дополнительном соглашении к действующему трудовому договору.

Большинство работодателей все же стараются перечислять зарплату на банковские карты работников. Не нужно возиться с крупными суммами «налички» и оплачивать услуги инкассирования. К тому же, этот способ удобен и для работников, ведь многие оплачивают покупки картой, получая кэшбэк и разные бонусы от банков.

Зарплатный проект — что это и почему его выбирают работодатели

Если работодатель выбрал безналичный способ перечисления зарплат, то бухгалтеру приходится самостоятельно формировать платежки и вручную отправлять деньги на карты работников. При этом высока вероятность запутаться в реквизитах и отправить деньги не туда, ведь у всех работников данные счетов разные.

Однако есть и ряд других проблем.

У банков могут быть лимиты на переводы денег физическим лицам. И если работодатель их превысит, то комиссия банка значительно возрастет. Кроме того, если таких переводов на личные счета работников будет много, то работодателя могут заподозрить в отмывании доходов. Банк приостановит операции, заблокирует счет со всеми деньгами и потребует объяснения. Ответственность за задержку зарплаты при этом остается на работодателе.

Банки, зная свою систему и риски безналичных платежей, разработали специальную услугу — зарплатный проект, который может значительно облегчить жизнь работодателю.

Как работает зарплатный проект

Зарплатный проект — это дополнительная услуга банков для предпринимателей и организаций по автоматическому зачислению зарплат (авансов, командировочных и т. д.) на карты работников.

Простыми словами, это передача работодателем процесса выдачи зарплаты банку на аутсорсинг.

Процесс перечисления зарплат по зарплатному проекту состоит из 5 шагов:

бухгалтер формирует реестр выплат с указанием сумм, которые банк будет ежемесячно переводить работникам;

после проверки информации банк сформирует платежные поручения для работодателя на общую сумму;

работодатель оплачивает сумму на специальный счет зарплатного проекта;

поступившие деньги распределяются на карты работников;

банк направляет работодателю отчет о произведенных выплатах.

При этом в бухгалтерии резко сокращается бумажный документооборот, поскольку вся информация по зарплате передается в электронном виде. Сроки выплаты контролируются банком — зарплата поступает на карты примерно в одно и то же время, а доверие работников к работодателю повышается.

Каждый шаг процесса проверяют специалисты и могут указать на ошибку бухгалтера. При кассовом разрыве (когда нет денег на выплату зарплаты) можно быстро взять кредит и расплатиться с работниками.

Некоторые банки предоставляют программное обеспечение для расчета авансов и зарплат, а также формирования платежек. А также возможна интеграция данных в рабочую бухгалтерскую программу работодателя.

Как выбрать зарплатный проект

Зарплатные проекты делятся на два типа — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Разница заключается в условиях и тарифах.

Например, для ИП комиссия по переводам денег персоналу может быть значительно ниже, чем для организаций. Ведь у большинства ИП бухгалтерия ведется в упрощенном порядке, нет объемного документооборота, а значит и не требуется привлекать лишних банковских специалистов для ведения зарплатного проекта предпринимателя.

Дополнительно банки могут предложить индивидуальный зарплатный проект, сформированный под отдельного человека, а также общий — для большинства работников компании.

Сегодня большинство кредитных организаций предоставляет услугу «Зарплатный проект». Правда, у каждого свои условия, тарифы и бонусы. Например, один банк своим «зарплатным» клиентам дает ипотеку под низкий процент, а другой — хороший кэшбэк. Одни предоставляют зарплатный проект в рамках расчетно-кассового обслуживания, другие не берут плату за первые месяцы работы. Кто-то разрешает подключить систему только при условии открытия расчетного счета, а кому-то это не обязательно.

Обращайте внимание и на то, можно ли будет поставить банкомат у вас на предприятии, а также много ли банкоматов по городу вообще. Ведь не только работники будут снимать свои зарплаты, но и руководство.

Основные критерии выбора банка для подключения зарплатного проекта

В условиях конкуренции банки постоянно совершенствуют свой зарплатный проект, чтобы завлечь работодателей. И неудивительно, ведь основной интерес кредитной организации заключается не в получении денег за услугу зарплатного проекта с работодателя, а в его работниках. Именно они приносят основную прибыль в процессе обслуживания пластиковых карт (комиссия за переводы, за мобильный банк и т. д.).

Поэтому банки готовы предоставлять зарплатный проект за незначительную плату, а некоторые и вообще — бесплатно. Нет ничего подозрительного в том, что банк не берет с вас денег за зарплатный проект. Ему это выгодно, ведь вы приведете 100 человек, которые постоянно будут что-то оплачивать своими зарплатными картами с комиссией.

Как подключить зарплатный проект

Изучив условия банков, работодатель выбирает любой понравившийся и заключает с ним договор. После оформления банк запрашивает анкеты работников и готовит пластиковые карты для каждого из них.

При выборе банка работодатель, конечно, не спрашивает мнения своих работников. Однако помните, что работнику может совсем не понравиться ваш банк, например, высокая комиссия на переводы, или нет соответствующего банкомата поблизости. Трудовой кодекс предусматривает возможность отказа работника от банка, который выбрал работодатель.

Заставить работника получать зарплату на карту по зарплатному проекту вы не можете. Он вправе в одностороннем порядке отказаться от нее и выбрать другой банк — согласие работодателя ему не нужно (ст. 136 ТК РФ). Для этого работнику достаточно написать заявление с указанием реквизитов другого кредитного учреждения не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Некоторые банки могут в рамках зарплатного проекта переводить деньги работникам в другие банки. Однако если нет, то придется самостоятельно переводить этому работнику деньги по его реквизитам.

В процессе работы работодателю тоже может разонравиться этот банк. Он вправе расторгнуть с ним договор и выбрать другую кредитную организацию. А можно только зарплату нескольких сотрудников перевести в другой банк.

Иногда аванс всего персонала перечисляют на карту одного банка, а зарплату — на карту другого. Законодательство не запрещает работодателю иметь несколько зарплатных проектов в разных банках.

Быстрые ответы на ваши вопросы

Обязан ли работодатель перечислять зарплату на карту?

Нет, не обязан. Законодательство предусматривает выдачу заработной платы наличными средствами из кассы работодателя. Работник и работодатель могут выбрать подходящий способ и закрепить его трудовым договором.

Что такое зарплатный проект?

Зарплатный проект — услуга банка по автоматическому зачислению зарплаты на пластиковые карточки персонала из средств работодателя. Законодательство позволяет заключать договоры на такую услугу с несколькими банками одновременно. Однако работодатель не обязан работать с зарплатным проектом — можно и вручную перевести деньги на лицевые счета работников.

Может ли работник отказаться от карты зарплатного проекта?

Да, работник может в одностороннем порядке заменить банк, выбранный работодателем, на любой другой. Согласие работодателя работнику не нужно, но придется уведомить его за 15 календарных дней до даты выплаты зарплаты — написать заявление с новыми банковскими реквизитами.